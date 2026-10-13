Bước vào cao điểm ô nhiễm không khí, Hà Nội thí điểm xe phun sương dập bụi

Hà Nội đang bắt đầu bước vào mùa ô nhiễm không khí. Những ngày gần đây, trên ứng dụng IQAir, chỉ số chất lượng không khí AQI của Hà Nội ở mức đỏ, cá biệt, có một số điểm mức tím - mức rất không tốt cho sức khỏe.

Trước tình trạng này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết đơn vị đang tổ chức tập huấn phun sương dập bụi trên các tuyến phố trong vành đai 1.

Theo URENCO, xe chuyên dụng phun sương dập bụi kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi được kỳ vọng giúp hạn chế bụi phát tán, nâng cao hiệu quả vệ sinh môi trường, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm và khu vực có công trình đang thi công.

Việc thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 15/10. Trước đó, URENCO đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép sử dụng 3 xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên 6 tuyến đường thuộc Vành đai 1, dự kiến hoạt động từ 23 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau./.