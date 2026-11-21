Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Huế và Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh trao học bổng cho các em học sinh xuất sắc đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Huế, các mô hình đạt kết quả về số lượng và chất lượng.

Đến tháng 6/2026, toàn thành phố có 154.821/ 329.573 gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 46,98 %; có 1.025/2453 dòng họ (họ, phái, chi, nhánh) đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, đạt tỷ lệ 41,79%; 993/1.148 cộng đồng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 86,5%. - 703/750 đơn vị đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, đạt tỷ lệ 93,73%; 413.927/640.400 công dân từ 16 tuổi trở lên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”, đạt tỷ lệ 65%.

Không ngừng nỗ lực xây dựng Quỹ Khuyến học và Quỹ Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh (nay là thành phố) phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chi nhánh Huế tổ chức trao học bổng “Vì em hiếu học” giai đoạn 2021 - 2023 cho hơn 1.260 học sinh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo. Tổng giá trị của học bổng lên đến 2,5 tỷ đồng. Chương trình học bổng SEEDS cũng đã trao hơn 8,5 tỷ đồng từ tổ chức “Vòng Tay Thái Bình” cho các em học sinh, sinh viên có tiềm năng, ý chí và nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc.

Bằng kinh phí vận động, nhiều chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên được triển khai, trong đó có sự đóng góp của các nhà tài trợ lớn, thường xuyên, như: Tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) với chương trình học bổng SEEDS; Học bổng Lawrence S.Ting của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý; Học bổng của Công ty Tôn Đông Á, Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế, Công ty Cấp nước Huế, Công ty CP Cảng Chân Mây; Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế; Công ty Xổ số Kiến thiết Huế, Công ty CP Dệt May Huế, Công ty CP Frit Huế, Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế, Doanh nghiệp Kim hoàn Thuận Thành - Duy Mong, CLB Vòng Tay Nhân Ái, Tổ đình chùa Từ Lâm, Võ đường Nghĩa Dũng, Công ty TNHH xử lý lún nghiêng - Thần đèn Nguyễn Văn Cư, Công ty Cổ phần Nông nghiệp tuần hoàn Tập đoàn Quế Lâm…

Hội Khuyến học thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần ISHIN - chi nhánh Đà Nẵng, nay là Công ty DANATO giới thiệu Chương trình học bổng ASAHI do Quỹ học bổng HKH Báo ASAHI tài trợ cho những học sinh tốt nghiệp THPT có nguyện vọng du học tại Nhật Bản.

Hằng năm, Hội Khuyến học thành phố Huế phối hợp với Trường Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQUEST tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông”, trao học bổng “Hy vọng” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Trong 7 năm qua, Quỹ Khuyến tài đã trao học bổng mang tên Học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh cho hơn 450 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia... với tổng số tiền gần 850 triệu đồng nhằm khích lệ động viên các tài năng trẻ.

Kể từ năm 2019 đến tháng 6/2025, HKH cấp cơ sở tại Huế đã huy động và vận động nguồn lực cho Quỹ Khuyến học đạt bình quân trên 25 tỷ đồng/năm, nổi bật là các dòng họ khuyến học, các hội đồng hương… , thiết thực góp phần giúp đỡ học sinh nghèo thoát khỏi nguy cơ bỏ học, kịp thời khen thưởng học sinh giỏi và hỗ trợ giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội sẽ tập trung xây dựng nền tảng vững chắc, dựa trên cơ sở các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, đồng thời đẩy mạnh số hóa để phát triển mô hình “Công dân học tập” trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng Quỹ Khuyến học nhằm nâng bước, đồng hành cùng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó hiếu học và người lao động tự học thành tài.