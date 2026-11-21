Thí sinh tại một điểm thi đại học ở Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Chiến dịch siết chặt kiểm soát được triển khai sau hàng loạt vụ bê bối gian lận có sự hỗ trợ của AI gây chấn động dư luận.

Chính quyền Hàn Quốc đã treo thưởng từ 100 triệu won (75.000 USD) trở lên cho những người cung cấp thông tin về các trường hợp gian lận công nghệ cao đã được xác minh.

Đồng thời, nhà chức trách cũng cấm những người gian lận sẽ bị cấm thi 10 năm, thay vì chỉ 1 năm như trước đây.

Các biện pháp siết chặt an ninh trên diện rộng cũng được triển khai nhằm ngăn chặn hành vi gian lận có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT) hay còn gọi là Suneung.

Đây là kỳ thi có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quyết định cơ hội trúng tuyển đại học cũng như triển vọng nghề nghiệp tương lai của thí sinh tại Hàn Quốc.

Hơn nửa triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi tại khoảng 1.300 điểm thi trên toàn quốc.

Đợt siết chặt an ninh lần này diễn ra sau hàng loạt vụ bê bối gian lận gây chấn động dư luận, liên quan đến kính thông minh tích hợp AI, camera siêu nhỏ và các công cụ AI tạo sinh trong những kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia, các kỳ thi tiêu chuẩn hóa và tại trường học.

Trong bối cảnh đó, nhà chức trách đã tăng cường giám sát kỳ thi diễn ra trong tuần qua, triển khai hàng loạt biện pháp từ gửi cảnh báo qua điện thoại di động đến kiểm tra trực tiếp trang phục và phụ kiện của thí sinh.

Nhà chức trách cũng cung cấp cho giám thị danh sách các hạng mục cần kiểm tra, trong đó yêu cầu kiểm tra kính mắt của thí sinh, dán miếng niêm phong lên cúc áo nhằm ngăn việc sử dụng camera siêu nhỏ và kiểm tra các thiết bị đeo thông minh.

Đợt siết chặt an ninh này diễn ra sau những tranh cãi liên quan đến mức độ sẵn sàng của chính phủ trong việc đối phó với tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của AI.

Dù vậy, trong tuần, nhà chức trách cũng xác nhận các giám thị đã phát hiện một camera siêu nhỏ và một chiếc tai nghe trong quá trình kiểm tra trước giờ thi tại một điểm thi ở Yongin, phía nam Seoul. Vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát điều tra.

Theo thống kê, đến hiện tại, dù cảnh báo về các hình phạt nghiêm khắc, gần 100 thí sinh vẫn bị phát hiện gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc năm nay.