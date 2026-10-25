Bước tiến thực chất trong quan hệ Việt Nam-EU

Các trang tin của châu Âu như Anadolu, ua.news, Insight EU Monitoring… nhận định rằng, kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels vừa qua ghi nhận những bước tiến và góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 1/2026.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, nội dung thông cáo báo chí chung về chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được giới truyền thông nhận định đã nêu bật những bước tiến hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và nguyên liệu thô thiết yếu.

Trang Insight EU Monitoring nêu rõ, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm thương mại, nguyên liệu thô thiết yếu, các khoản đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway), chuyển đổi năng lượng, an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong thông cáo báo chí chung, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Việc Việt Nam và EU thống nhất thắt chặt quan hệ trong các lĩnh vực như công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục, cơ sở hạ tầng chiến lược và chuyển đổi xanh đã nhận được sự chú ý.

Trang Insight EU Monitoring cho rằng, việc hai bên thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu và Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) sẽ là nền tảng cho hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, cơ sở hạ tầng chiến lược.

Thông cáo báo chí chung ghi nhận tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên cơ sở phù hợp luật pháp, các ưu tiên và chính sách của mỗi bên; đánh giá cao vai trò các khuôn khổ hợp tác hiện có như hợp tác về an toàn, an ninh hàng hải, an ninh mạng, quản lý khủng hoảng và nâng cao năng lực