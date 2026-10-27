Bước tiến mới trong quan hệ hợp tác Lâm Ðồng - Hàn Quốc

Với sự hỗ trợ của VKBIA, tỉnh Lâm Đồng cũng có chuyến công tác, khảo sát và quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến các đối tác ở Hàn Quốc

Hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực

Sau 3 thập kỷ ngoại giao, mối quan hệ Việt - Hàn trở nên đặc biệt sâu sắc khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022; tạo các hiệu ứng tích cực trên nhiều lĩnh vực, chủ lực là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong giao lưu Nhân dân, Hàn Quốc và Việt Nam luôn nằm trong top các thị trường du lịch lớn giữa hai nước. Văn hóa Hàn Quốc (K-pop, điện ảnh, ẩm thực) rất được ưa chuộng tại Việt Nam; trong khi văn hóa, ẩm thực Việt cũng ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc. Sự giao lưu này được củng cố vững chắc bởi hàng chục ngàn gia đình đa văn hóa (cô dâu Việt - chú rể Hàn) đang sinh sống ở cả hai quốc gia, trở thành nhịp cầu hữu nghị tự nhiên và bền chặt… Song song đó, hàng chục ngàn lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình Cấp phép việc làm (EPS), mang lại nguồn thu nhập ổn định và tay nghề cao sau khi hồi hương…

Cùng với các địa phương trên cả nước, Lâm Đồng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều địa phương của Hàn Quốc như: Chuncheon, Gyeonggi..., thúc đẩy hợp tác thiết thực từ kinh tế, đến văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, từ năm 2019, các chương trình làm việc song phương giữa UBND tỉnh Lâm Đồng với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và các cơ quan xúc tiến, đã tổ chức nhiều hội nghị kết nối giao thương; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng - Hàn Quốc… Từ các chương trình này, Hàn Quốc trở thành thị trường xuất khẩu truyền thống của các sản phẩm chủ lực Lâm Đồng như: cà phê, hoa tươi, rau củ quả, chè, dệt may… Lâm Đồng cũng nhập khẩu các loại hàng hóa bao gồm nguyên phụ liệu dệt may, nhựa, hóa chất, máy móc nông nghiệp từ Hàn Quốc.

TS Trần Hải Linh (thứ hai từ phải sang) cùng các doanh nhân đến từ Hàn Quốc tham quan, trải nghiệm đặc sản Lâm Đồng

Lâm Đồng hiện có 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 204,16 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch - dịch vụ, công nghiệp phụ trợ. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống của Lâm Đồng, với kim ngạch xuất khẩu đạt 46,29 triệu USD năm 2025 và trong 9 tháng năm 2026, đạt tới 56,15 triệu USD. Lượng du khách Hàn Quốc đến Lâm Đồng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất về khách quốc tế trong nhiều năm nay; chỉ riêng trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 160.000 lượt khách đến từ Hàn Quốc, thông qua các chuyến bay charter (thuê chuyến) và các đường bay thẳng kết nối Sân bay Quốc tế Liên Khương với các thành phố lớn của Hàn Quốc như: Incheon, Busan...

Lâm Đồng có các tour du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf, du lịch trải nghiệm nông nghiệp sinh thái thu hút du khách Hàn Quốc. Nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, Festival Hoa Đà Lạt có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc. Lâm Đồng cũng có các dự án hợp tác chuỗi giá trị nông sản và phát triển sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc; đồng thời, tiếp nhận công nghệ giống cây trồng, công nghệ nhà kính, hệ thống tưới tự động từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, còn có các chương trình hợp tác đưa lao động thời vụ ngành nông nghiệp của Lâm Đồng sang làm việc tại các địa phương Hàn Quốc; hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và các trường đại học Hàn Quốc.

Đại diện các doanh nghiệp Lâm Đồng và Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác

Đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu

Nhìn lại hành trình hơn 7 năm kể từ khi Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, ông Dương Quang Phú - Chủ tịch Chi nhánh Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng: “Cái được lớn nhất trong các chương trình giao lưu hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và Lâm Đồng - Hàn Quốc nói riêng, là niềm tin, sự kết nối và những giá trị hợp tác thực chất, bền vững”. Cụ thể, cái “được” không chỉ nằm ở số lượng các chương trình hợp tác, những chuyến khảo sát hay cơ hội đầu tư, thương mại được mở ra; mà quan trọng hơn là sự hình thành và bồi đắp niềm tin giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhân dân hai nước. Từ những kết nối ban đầu, VKBIA đã từng bước phát huy vai trò cầu nối, đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hướng tới những lợi ích thiết thực và lâu dài. Điều đáng quý trong quá trình đồng hành cùng Lâm Đồng chính là sự cởi mở, thiện chí và tinh thần hợp tác của lãnh đạo địa phương, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc bày tỏ mong muốn và tin tưởng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc không chỉ giới hạn trong phạm vi chính trị - ngoại giao, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư. Lâm Đồng sẽ trở thành một điểm đến mới, một không gian hợp tác mới của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và tạo nên những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

TS Trần Hải Linh - Chủ tịch VKBIA kỳ vọng, từ đây, điểm khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới giữa tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập) và các đối tác Hàn Quốc - là giai đoạn không chỉ có những cuộc gặp, mà có những dự án; không chỉ có những cam kết, mà có những kết quả; không chỉ kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, mà còn kết nối công nghệ, thị trường, địa phương và con người... VKBIA luôn đồng hành với tỉnh để cùng biến những tiềm năng đang có thành những chương trình hợp tác cụ thể, hiệu quả và dài hạn; qua đó, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Hai nghệ nhân của Hội đầu bếp Lâm Đồng tham gia hội chợ Ẩm thực thế giới ChunCheon tại Hàn Quốc, góp phần lan toả và quảng bá ẩm thực Việt qua hai món ăn là chả giò và phở Việt Nam

Lâm Đồng hiện có 38 dự án đầu tư FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 204,16 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch - dịch vụ, công nghiệp phụ trợ. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống của Lâm Đồng, với kim ngạch xuất khẩu đạt 46,29 triệu USD năm 2025 và trong 9 tháng năm 2026, đạt tới 56,15 triệu USD.