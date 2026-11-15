Bước tiến mới trong hiện đại hóa thông tin liên lạc quân sự

Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng thông tin liên lạc quân sự hiện đại, Binh chủng Thông tin liên lạc đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin liên lạc quân sự, nhất là sửa đổi, bổ sung “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự lễ.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát biểu tại buổi lễ.

Các đề án, dự án, chương trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự được triển khai bảo đảm tiến độ, nhiều nội dung đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đối với dự án mạng di động quân sự dùng riêng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Binh chủng xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tại buổi lễ.

Với vai trò chủ đầu tư dự án, Binh chủng đã chủ động phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu) và các cơ quan, đơn vị chức năng, bộ, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện dự án khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ về mặt pháp lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, an toàn và bảo mật.

Các đại biểu trải nghiệm thực tế cuộc gọi trên thiết bị đầu cuối và hạ tầng mạng di động quân sự dùng riêng công nghệ 5G.

Hệ thống được thiết kế trên nền tảng công nghệ 5G độc lập, có ưu thế về tốc độ truyền tải dữ liệu không dây, băng thông rộng, độ trễ thấp và khả năng kết nối đồng thời số lượng lớn thiết bị. Đặc biệt, hệ thống được bảo mật đa tầng, đa lớp từ đầu cuối đến đầu cuối bằng giải pháp của ngành Cơ yếu, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Hệ thống còn cho phép giám sát, kiểm soát thiết bị đầu cuối, chống giả mạo trạm gốc và thiết bị đầu cuối; khóa, hủy SIM trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, hệ thống được kết nối trên nền tảng hạ tầng mạng truyền dẫn quân sự độc lập, sử dụng băng tần riêng cho quốc phòng và được pháp luật bảo vệ.

Các đại biểu nghe giới thiệu về xe phát sóng cơ động 5G dùng riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng biểu dương những kết quả tiêu biểu của Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Cục Cơ yếu và các cơ quan, đơn vị chức năng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là mạng thông tin di động dùng riêng do Quân đội tự nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, lắp đặt và làm chủ từ công nghệ đến vận hành, khai thác.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tập trung hoàn thiện, tối ưu hóa chất lượng các dịch vụ; bảo đảm phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện đại, đồng bộ, bảo mật, an toàn, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, làm chủ công nghệ; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống.