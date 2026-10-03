Bước tiến mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư vú

Diễn đàn quy tụ khoảng 200 chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn của Việt Nam và Hàn Quốc, cùng chia sẻ những tiến bộ đột phá nhằm tối ưu hóa phác đồ điều trị, mang lại cơ hội sống và nâng cao toàn diện chất lượng sống cho người bệnh.

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN 2024), ung thư vú tiếp tục là căn bệnh có số ca mắc mới cao nhất trong các loại ung thư tại Việt Nam với 25.711 trường hợp. Trên bình diện thế giới, đây cũng là bệnh lý ác tính phổ biến hàng đầu ở nữ giới với khoảng 2,4 triệu ca mắc mới mỗi năm.

Trước thực trạng này, y học hiện đại không chỉ dừng lại ở bài toán sàng lọc phát hiện sớm, mà trọng tâm đang dịch chuyển mạnh mẽ sang việc giảm thiểu các can thiệp xâm lấn không cần thiết, tăng cường tính chính xác trong chẩn đoán và thiết kế phác đồ phù hợp với từng cá nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K phát biểu. Ảnh: Thu Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh, điều trị ung thư vú hiện nay được tiếp cận theo hướng cá thể hóa, ứng dụng y học chính xác và phối hợp đa mô thức. Hàng loạt tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, sinh học phân tử, phẫu thuật, giải phẫu bệnh cũng như các liệu pháp miễn dịch, trúng đích và nội tiết đã làm thay đổi căn bản chiến lược can thiệp, giúp người bệnh kéo dài thời gian sống cùng chất lượng thể chất lẫn tinh thần tốt hơn. Do đó, việc chủ động cập nhật các bằng chứng khoa học chuẩn mực quốc tế vào thực hành lâm sàng tại nước ta mang ý nghĩa đặc biệt cấp thiết.

Một trong những nội dung trọng tâm được giới chuyên môn thảo luận sâu sắc tại diễn đàn là xu hướng tối thiểu hóa mức độ can thiệp phẫu thuật nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát bệnh triệt để.

Trao quà tặng các chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Song hành với việc loại bỏ khối u, kỹ thuật tạo hình tuyến vú cũng ghi nhận bước tiến nhảy vọt. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Tùng, chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chia sẻ,phẫu thuật tái tạo hiện nay không đơn thuần là phục hồi hình thể bên ngoài để bệnh nhân tự tin trong giao tiếp, mà hướng đến bảo tồn cả ba yếu tố: Hình dáng cân đối, độ mềm mại tự nhiên và cảm giác mô vú.

Tại Việt Nam, các kỹ thuật hiện đại như tái tạo vú tức thì, liệu pháp tái tạo tế bào kết hợp ghép mỡ tự thân và xạ trị trong mổ (IORT) đã và đang được triển khai bài bản, giúp người phụ nữ giữ trọn vẹn sự tự tin ngay sau ca can thiệp.

Bên cạnh lĩnh vực ngoại khoa, các phiên thảo luận về điều trị toàn thân mang đến nhiều giải pháp chuyên sâu cho từng phân nhóm bệnh nhân. Đối với ung thư vú giai đoạn tiến triển di căn, việc tối ưu hóa liệu pháp miễn dịch kết hợp với điều trị trúng đích mở ra nhiều hy vọng kiểm soát bệnh ổn định lâu dài.

Đáng chú ý, tiến bộ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo nên cuộc cách mạng trong khâu chẩn đoán hình ảnh. Giáo sư Eun Sook Ko thuộc Trung tâm Y tế Samsung (Hàn Quốc) cho biết, công nghệ AI tích hợp trong quy trình chụp cộng hưởng từ (MRI) tuyến vú không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chụp và nâng cao chất lượng ảnh, mà còn đóng vai trò như một trợ lý đắc lực hỗ trợ bác sĩ nhận diện, phân loại tổn thương nghi ngờ, đồng thời dự báo độ đáp ứng của khối u trước các liệu trình hóa trị tiền phẫu.

Những bước tiến khoa học này chính là nền tảng vững chắc để người bệnh ung thư vú được tiếp cận các phương pháp điều trị văn minh, an toàn, vừa kiểm soát hiệu quả căn bệnh, vừa an tâm gìn giữ trọn vẹn chất lượng cuộc sống lâu dài.