Bước tiến mới đưa UAV Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới

Tại lễ trao chứng nhận ISO 9001:2015 cho CT UAV, ông Choi Chun Seong - CEO URS Việt Nam chia sẻ: “Tôi vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng với phạm vi hoạt động cùng quy mô sản xuất rộng lớn của CT UAV. Điểm đáng chú ý của chứng nhận lần này là phạm vi áp dụng trên toàn hệ thống sản xuất UAV. CT UAV đã phát triển nhiều công đoạn, từ sản xuất vật liệu composite hàng không và UAV; sản xuất trang bị, thiết bị cơ khí; sản xuất bản mạch điện tử PCB, lắp ráp SMT, pin lithium polymer, bộ sạc, mạch điều khiển bay và tay cầm điều khiển; thiết kế, thử nghiệm, lắp ráp nguyên mẫu; lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng UAV; đến hoạt động vận hành và cung cấp giải pháp ứng dụng phương tiện bay không người lái trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Điều này có nghĩa là tất cả các lĩnh vực đều được CT UAV bao quát trọn gói trong một hệ sinh thái duy nhất. Một lần nữa chúng tôi rất vinh hạnh được trao chứng nhận ISO 9001:2015 cho CT UAV”.

Ông Choi Chun Seong - CEO URS Việt Nam (bên phải ngoài cùng) trao chứng nhận ISO 9001:2015 cho đại diện CT UAV

Hiện CT UAV đã xây dựng 5 nhà máy UAV tại Khu công nghệ số tập trung CT Group Hi-Tech trên đại lộ DT743, P. Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống nhà máy tập trung sản xuất hầu hết các cấu kiện UAV, kết hợp với mạng lưới 22 phòng thí nghiệm tại nhiều quốc gia, tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, đại diện của SPO – Khối Quản lý sản phẩm của CT UAV nói: “Đối với CT UAV, các chứng nhận quốc tế như ISO chỉ là cánh cửa đầu tiên để bước vào đấu trường quốc tế, chúng tôi kỳ vọng sẽ làm được điều kỳ diệu mà trăm năm qua chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào làm được, đó là sản xuất ra được những sản phẩm công nghệ vượt qua Đức, Nhật… Chúng tôi muốn thử sức, quyết làm ra những máy bay UAV không hề thua kém các nước công nghiệp hàng đầu”.

Làm cơ sở khoa học cho hành trình này, CT UAV đã phát hành tài liệu đặc biệt về phát triển sản phẩm, cuốn sách cẩm nang có tựa đề: SPO (viết tắt của Star Producting Organization - Tổ chức làm ra sản phẩm ngôi sao), là cuốn sách gối đầu giường cho mọi cấp quản lý. Đây là Hiến pháp về phát triển sản phẩm xuất sắc (The Constitution of Product Excellence) của CT UAV.

Gắn với Star Producting System – Hệ thống phát triển sản phẩm Star, tài liệu này xác lập triết lý, nguyên tắc, phương pháp luận, hệ thống quản trị và chuẩn mực vận hành thống nhất nhằm chuyển hóa các công nghệ đã đạt TRL 9 thành những Star Products - Các sản phẩm Star có khả năng dẫn đầu phân khúc trên thị trường toàn cầu.

Đại diện CT UAV cho biết doanh nghiệp cũng vừa phát hành cuốn sách về quản lý chất lượng “Star Producting Organization”.

Cuốn sách thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, trong đó mỗi sản phẩm mới sau khi hoàn thành quá trình R&D phải vượt qua 10 cổng kiểm soát, từ đánh giá thiết kế, kỹ thuật, công nghiệp hóa, chất lượng, chứng nhận, chi phí đến mức độ sẵn sàng ra thị trường. Toàn bộ quá trình được phối hợp bởi 8 Trung tâm Xuất sắc (CoE) chuyên trách và trải qua 10 vòng thẩm định, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Đây là nền tảng để CT UAV chuẩn hóa toàn diện quy trình phát triển sản phẩm, bảo đảm mỗi sản phẩm không chỉ đạt chất lượng cao mà còn đủ sức cạnh tranh và hướng tới dẫn đầu thị trường toàn cầu.

CT UAV đang từng bước xây dựng hệ thống R&D, SPO, nhà máy thành một cấu trúc đồng bộ để chinh phục mục tiêu tạo ra những sản phẩm hàng đầu trong ngành. Mỗi bước chuẩn hóa hôm nay là nền tảng để công nghệ Việt tiến xa hơn trên thị trường toàn cầu.