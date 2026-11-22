Tại hậu trường chia sẻ về bộ phim, Minh Hằng tiết lộ việc tham gia một dự án kinh dị là quyết định khá mạo hiểm đối với bản thân. Vốn rất sợ ma, nữ diễn viên chưa từng nghĩ sẽ có ngày đảm nhận nhân vật mang màu sắc ma mị trên màn ảnh. Tuy nhiên, mong muốn làm mới bản thân và trải nghiệm những dạng vai chưa từng thử sức đã thôi thúc cô nhận lời. Đây cũng là lựa chọn đáng chú ý khi khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh Minh Hằng qua những nhân vật trẻ trung, giàu cảm xúc hoặc có màu sắc tình cảm, hài hước.

Trong Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, nữ nghệ sĩ đảm nhận nhân vật trung tâm Mẹ Mìn, một nhân vật bí ẩn đứng sau trò chơi điều ước đầy ám ảnh. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị - kỳ ảo, được dán nhãn T18 và dự kiến khởi chiếu ngày 27/11/2026. Sau ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ Chị Chị Em Em 2, sự trở lại này đánh dấu bước chuyển mới trong lựa chọn vai diễn của Minh Hằng. Thay vì tiếp tục khai thác những hình tượng từng tạo được dấu ấn, cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá khả năng diễn xuất ở một thể loại đòi hỏi màu sắc thể hiện riêng biệt.

Minh Hằng thử sức với hình tượng kinh dị trong phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Ảnh: FBNV

Minh Hằng tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2003 với vai trò ca sĩ, từng được khán giả yêu thích qua những ca khúc như Một Vòng Trái Đất, Người Vô Hình và Sắc Môi Em Hồng. Song song với âm nhạc, nữ nghệ sĩ từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh.

Vai Phụng trong Gọi Giấc Mơ Về là cột mốc quan trọng, giúp Minh Hằng đến gần hơn với công chúng. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc. Đặc biệt, vai Đông Dương trong Vừa Đi Vừa Khóc cho thấy sự biến hóa khi nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật có tạo hình và tính cách đặc biệt.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Minh Hằng đã tham gia gần 10 tác phẩm, trải dài từ hài, tình cảm đến tâm lý và giật gân. Những dự án đáng chú ý có thể kể đến Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Bao Giờ Có Yêu Nhau, Sắc Đẹp Ngàn Cân, Hoa Hậu Giang Hồ và Bẫy Ngọt Ngào. Không chỉ diễn xuất, cô còn thử sức với vai trò nhà sản xuất trong Mùa Viết Tình Ca và tham gia đầu tư cho Bẫy Ngọt Ngào.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Minh Hằng là vai Ba Trà trong Chị Chị Em Em 2 (2023). Hình tượng mỹ nhân Sài thành với vẻ ngoài quyến rũ, sắc sảo đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện nhiều sắc thái tâm lý. Bộ phim đạt doanh thu hơn 117 tỷ đồng, trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của cô.

Vai diễn Mẹ Mìn đánh dấu thử thách mới trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Minh Hằng cũng nhận được sự quan tâm. Nữ nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo vào tháng 6/2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2023 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi lập gia đình, cô dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, chủ động cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ.

Ở tuổi 39, Minh Hằng đang có sự nghiệp với nhiều dấu mốc từ âm nhạc, truyền hình đến điện ảnh. Việc nhận lời tham gia Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ không chỉ đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng mà còn là bước tiến mạo hiểm trong lựa chọn vai diễn. Với nữ nghệ sĩ, thử sức ở một thể loại vốn khiến bản thân e ngại cũng là cách để tiếp tục làm mới mình và chinh phục những giới hạn mới trên màn ảnh.