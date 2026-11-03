Bước tiến lớn với Dự án HYDEF của châu Âu nhằm đánh chặn tên lửa siêu thanh

Châu Âu vừa công bố những tiến triển trong Dự án HYDEF (European Hypersonic Defence Interceptor) nhằm phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm.

Điều này đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn Đánh giá Yêu cầu Sơ bộ (PPR), về cơ bản là kết thúc giai đoạn phát triển chính đầu tiên.

Theo Cơ quan Quốc phòng châu Âu OCCAR, thông báo này được đưa ra trong cuộc họp của các Điều phối viên Dự án Quốc gia (NPC) được tổ chức tại cơ sở của Tập đoàn Diehl Defence.

Kết quả là khái niệm theo yêu cầu lựa chọn đã được xác định đầy đủ, bao gồm các giải pháp kỹ thuật, kế hoạch phát triển, kiến ​​trúc chức năng, và nhiều hơn nữa.

Hệ thống đã được xác nhận đáp ứng mọi tiêu chuẩn và yêu cầu về khả năng tương tác, đồng thời một đánh giá vòng đời cũng đã được trình bày.

Trong khi đó, tất cả công nghệ cần thiết cho biến thể Block 0 (nguyên mẫu) của tên lửa đánh chặn đã đạt ít nhất TRL 3, tương ứng với giai đoạn chứng minh tính khả thi.

Đáng chú ý là tính khả thi của các công nghệ lựa chọn đã được xác nhận thông qua phân tích, mô phỏng, thử nghiệm chức năng và các phương pháp thích hợp khác.

Về mặt chính thức, giai đoạn đầu tiên của Dự án HYDEF dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối tháng 10/2026, có nghĩa là tiến độ công việc đang diễn ra rất đúng so với kế hoạch.

Dự án hiện đã hoàn thiện ý tưởng và yêu cầu, đang chuyển sang giai đoạn phát triển toàn diện. Mặc dù đây là một thành tựu đáng kể, nhưng sẽ mất nhiều năm để có được giải pháp cuối cùng, và chúng ta có thể không thấy kết quả cho đến những năm 2030.

Cần lưu ý thêm, HYDEF được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay, cũng như các tên lửa đạn đạo cơ động cao. Ví dụ, dự án này sẽ giúp châu Âu đối phó với kho tên lửa Iskander-M, Zircon và Kinzhal.

Bỉ, Đức, Na Uy, Ba Lan và Tây Ban Nha đang tham gia vào dự án. Công ty Diehl Defence của Đức chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật, với dòng tên lửa phòng không IRIS-T SL của họ - vốn đã hoạt động tốt ở Ukraine - làm cơ sở cho tên lửa đánh chặn trong tương lai .

Các dự án khác của châu Âu, chẳng hạn như HYDIS, đang ở giai đoạn sớm hơn, khi chỉ mới lựa chọn khái niệm cần phát triển và vẫn đang lên kế hoạch đưa những yêu cầu cần thiết lên cấp độ sẵn sàng công nghệ (TRL) 3.

Ngoài ra còn có dự án FREYJA của Ukraine và châu Âu, do Công ty Fire Point phát triển, dự kiến ​​sẽ thực hiện vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên vào giữa mùa hè năm 2027.

Cần lưu ý thêm đó là hầu hết các dự án hiện đang trong giai đoạn phát triển và ngoại trừ FREYJA, đều được xem là những giải pháp dài hạn.

Hiện tại tên lửa PAC-3 MSE của Mỹ, được hệ thống phòng không Patriot sử dụng vẫn là vũ khí chính. Trong khi đó, tên lửa đánh chặn Aster 30 B1NT của châu Âu - một phần của hệ thống SAMP/T NG, dự kiến ​​sẽ sớm ra mắt trong chiến đấu tại Ukraine.