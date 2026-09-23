Bước tiến của vận động viên lặn Đà Nẵng

Vận động viên Vũ Sinh Hùng (bục số 1) thi đấu thành công, giành 10 huy chương tại Giải vô địch lặn trẻ châu Á năm 2026. Ảnh: NVCC

Người hâm mộ thể thao Đà Nẵng vừa đón nhận tin vui khi vận động viên Vũ Sinh Hùng thi đấu ấn tượng, đóng góp vào thành công chung của đội tuyển lặn Việt Nam tại Giải vô địch lặn trẻ châu Á năm 2026. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống của Liên đoàn Lặn quốc tế (CMAS), quy tụ các vận động viên trẻ đến từ nhiều quốc gia châu Á.

Đường đua xanh của giải chứng kiến sự tỏa sáng của các kình ngư Việt Nam, mang về 79 huy chương, gồm 33 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng, xếp Nhất toàn đoàn. Khoảng cách giữa Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc ở vị trí thứ Nhì chỉ 1 Huy chương Vàng, cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu diễn ra khá quyết liệt. Tuy nhiên, xét về tổng số huy chương, Việt Nam cũng tạo được dấu ấn với 79 huy chương, trong khi Trung Quốc giành 62 huy chương.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam có sự đóng góp của nhiều vận động viên ở các nội dung cá nhân và tiếp sức. Trong đó, Vũ Sinh Hùng có giải đấu thành công khi giành 2 Huy chương Vàng và 8 Huy chương Bạc. Tài năng trẻ của lặn Đà Nẵng vượt qua các đối thủ mạnh, mang về Huy chương Vàng ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt và 400m khí tài. Các Huy chương Bạc vận động viên này giành được ở nội dung: 100m, 400m, 800m, 1.500m vòi hơi chân vịt; 100m, 200m khí tài; 4x100 mix hỗn hợp và 4x200m vòi hơi chân vịt.

Đội tuyển lặn Việt Nam xuất sắc xếp Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch lặn trẻ châu Á năm 2026. Ảnh: VASA

Kết quả thi đấu này giúp Vũ Sinh Hùng nối dài thành tích ấn tượng. Năm 2025, trong lần đầu dự Giải lặn vô địch Đông Nam Á và Giải lặn vô địch trẻ châu Á (dành cho khu vực Đông Nam Á) diễn ra tại Indonesia, Vũ Sinh Hùng giành Huy chương Vàng nội dung 4x50m và 4x200m vòi hơi chân vịt.

Từ đầu năm 2026 đến nay, kình ngư trẻ của Đà Nẵng duy trì phong độ cao, liên tục tỏa sáng ở sân chơi cấp quốc gia. Tại Giải lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia, Vũ Sinh Hùng là kình ngư đạt phong độ ấn tượng khi mang về 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và phá một kỷ lục nhóm tuổi. Đến Giải lặn vô địch trẻ quốc gia, vận động viên này mang về 9 Huy chương Vàng ở các nội dung: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m vòi hơi chân vịt và 100m, 200m, 400m, 800m khí tài.

Vũ Sinh Hùng quê Hải Phòng, được tuyển chọn vào đội tuyển lặn Đà Nẵng năm 2023. Dưới sự rèn giũa của các thầy tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố, Hùng trưởng thành từng ngày. Hình ảnh một chàng trai nỗ lực hết mình trên đường đua xanh luôn được kình ngư này thể hiện. Theo Huấn luyện viên đội tuyển lặn Đà Nẵng Huỳnh Hữu Anh, Hùng còn trẻ, có nhiều triển vọng tiếp tục khai phá giới hạn trong tương lai. Nếu duy trì được đà phát triển như hiện nay, em có cơ hội để cống hiến nhiều hơn cho thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.