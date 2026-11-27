Theo số liệu phòng vé cập nhật sáng 25/11/2026, Ngày Con Còn Mẹ đạt hơn 61 tỷ đồng sau gần hai tuần công chiếu. Con số này thấp hơn thành tích 95,2 tỷ đồng mà Lên Hương đạt được trước đó. Trong phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có tư tưởng trọng nam khinh nữ, tạo nên nhiều tổn thương trong mối quan hệ với con gái Mây do Phương Anh Đào thủ vai.

Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh, Hồng Đào từng tạo dấu ấn qua loạt tác phẩm ăn khách. Năm 2024, chị góp mặt trong Mai của Trấn Thành, bộ phim đạt khoảng 551 tỷ đồng. Vai bà Đào với tính cách sắc sảo giúp nữ nghệ sĩ tiếp cận đông đảo khán giả trẻ. Cùng năm, chị tham gia Chị Dâu (hơn 113 tỷ đồng) và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng (khoảng 87 tỷ đồng).

Hồng Đào tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ. Ảnh: FBNV

Sang năm 2025, Hồng Đào tiếp tục xuất hiện trong Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại, lần lượt đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng và khoảng 80 tỷ đồng. Đặc biệt, vai bà Hạnh mắc bệnh Alzheimer trong Mang Mẹ Đi Bỏ cho thấy khả năng diễn xuất nội tâm, giàu cảm xúc của nữ nghệ sĩ. Chị cũng từng tham gia series hài đen Beef của Netflix năm 2023, mở rộng hoạt động diễn xuất tại thị trường quốc tế.

Hồng Đào sinh năm 1962 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 1983. Chị từng là gương mặt nổi bật của sân khấu kịch TP.HCM trước khi sang Mỹ định cư năm 1994. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, nữ nghệ sĩ trở lại màn ảnh Việt và ghi dấu qua những vai diễn đa dạng.

Về đời tư, Hồng Đào từng có cuộc hôn nhân hơn 20 năm với nghệ sĩ Quang Minh. Cả hai có hai con gái là Vicky và Sophia trước khi xác nhận ly hôn năm 2019. Sau biến cố tình cảm và ca phẫu thuật kéo dài khoảng sáu giờ vào cuối năm 2023, chị dành thời gian chăm sóc sức khỏe, gia đình và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Vai bà Tím đánh dấu màn tái xuất của Hồng Đào trong dòng phim tâm lý gia đình.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn tích cực tham gia các dự án điện ảnh. Cuối năm 2026, chị dự kiến tái xuất trong Người Mẹ Xấu, đóng cùng Steven Nguyễn. Phim hành động, tâm lý do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 31/12/2026.