Bước tiến AI mới của gã khổng lồ năng lượng ADNOC

ADNOC đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhiều năm với OpenAI và tập đoàn công nghệ G42 của Abu Dhabi, cam kết một trong những công ty dầu khí quốc gia lớn nhất thế giới sẽ triển khai trí tuệ nhân tạo một cách sâu rộng trong toàn bộ hoạt động của mình. (Ảnh: RT)

Thỏa thuận có sự tham gia của G42, đối tác cùng ADNOC, AIQ và Microsoft phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh và AI tác nhân ENERGYai. Theo ADNOC, ENERGYai đã được triển khai trên toàn bộ chuỗi giá trị thượng nguồn của tập đoàn, với dữ liệu huấn luyện tích lũy hơn 50 năm hoạt động.

Theo thỏa thuận mới, ADNOC sẽ kết hợp các mô hình AI tiên tiến của OpenAI với dữ liệu công nghiệp độc quyền và chuyên môn vận hành của tập đoàn để phát triển hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Nền tảng được triển khai trên hạ tầng AI chủ quyền của G42 tại UAE, đồng thời vẫn duy trì sự giám sát của con người đối với các quyết định quan trọng.

Nếu ENERGYai tập trung phân tích chuyên sâu về các mỏ dầu khí, tài sản và hoạt động vận hành, OpenAI Frontier sẽ kết nối dữ liệu và thông tin này trên toàn doanh nghiệp, giúp tích hợp các quyết định về vận hành, đầu tư vốn và thương mại thay vì xử lý riêng lẻ.

Một ứng dụng trọng tâm là tối ưu hóa quy hoạch phát triển tổng thể các mỏ dầu khí. OpenAI Frontier sẽ kết hợp dữ liệu hàng chục năm từ hàng nghìn giếng khoan, nhiều tầng chứa dầu khí và hàng trăm công trình trên bề mặt, cùng các yếu tố về vốn, chi phí và thương mại. Qua đó, ADNOC có thể xây dựng và tối ưu kế hoạch phát triển toàn mỏ nhanh hơn, đồng thời đánh giá tổng thể thay vì tối ưu từng tầng chứa hoặc công trình riêng biệt.

Nền tảng cũng sẽ kết nối dữ liệu trên toàn chuỗi giá trị của ADNOC, từ khai thác, xử lý, lọc dầu đến logistics, bán hàng và giao dịch thương mại. Các AI agents liên kết với nhau sẽ liên tục dự báo nguồn cung, nhu cầu, giá dầu thô và biên lợi nhuận, đồng thời đánh giá trước ảnh hưởng của các quyết định đối với hoạt động vận hành và hiệu quả thương mại.

Bên cạnh đó, ADNOC sẽ triển khai sáng kiến Daybreak Blue của OpenAI nhằm hỗ trợ các đội ngũ an ninh mạng phát hiện lỗ hổng bảo mật. Tập đoàn khẳng định mọi giải pháp đều hoạt động dưới sự giám sát của ADNOC, bảo đảm dữ liệu độc quyền và hạ tầng trọng yếu được bảo vệ.

Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman nhận định sự kết hợp giữa AI tiên tiến, hạ tầng AI chủ quyền và chuyên môn ngành năng lượng sẽ giúp ADNOC đẩy nhanh hoạt động, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng quyết định trên toàn chuỗi giá trị.

Thỏa thuận mới là bước tiến tiếp theo trong chiến lược AI và robot của ADNOC. Hiện tập đoàn có hơn 200 ứng dụng AI và 70 trường hợp ứng dụng robot đã được triển khai hoặc đang trong quá trình phát triển.

Nh.Thạch