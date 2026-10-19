Bước phát triển mới của ngành y tế tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa trái) trao quyết định cho lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, ông nhấn mạnh, việc được xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế hạng I cũng đặt ra nhiều thách thức về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính, năng lực quản trị và yêu cầu nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị các ca bệnh chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới thái độ phục vụ, chủ động chuẩn bị các điều kiện chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển y tế chuyên sâu của địa phương.

Nhấn mạnh yếu tố then chốt trong công tác khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại bệnh viện xác định, ngoài công tác điều trị, thái độ vui vẻ, nhiệt tình, tạo niềm tin và sự gần gũi với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là yếu tố quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu bệnh viện chủ động về nhân lực, đào tạo, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ trong thời gian tới, bởi địa phương sẽ có thêm Bệnh viện Nhi đồng Cà Mau 500 giường với quy mô khoảng 1.500 tỷ đồng và Bệnh viện Phụ sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập thể Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng với lòng tin của nhân dân.

Bày tỏ sự trân trọng trước chặng đường cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, Bác sĩ Chuyên khoa II Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau chia sẻ, từ những ngày đầu thành lập còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị y tế, bệnh viện đã nỗ lực từng bước vươn lên, khẳng định vị thế là cơ sở y tế tin cậy hàng đầu của tỉnh Cà Mau.

Về nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Kiển nhấn mạnh, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức bệnh viện sẽ tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị thuộc lĩnh vực sản khoa, nhi khoa; hướng tới phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế tiên tiến ngay tại địa phương.

Bên cạnh đó, bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, thu hút nhân tài, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và năng lực quản lý cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng. Đơn vị cũng đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, xây dựng môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đồng thời quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, triển khai bệnh viện thông minh và bệnh án điện tử.

Việc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau được xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế hạng I đánh dấu bước phát triển mới của ngành y tế tỉnh Cà Mau, tạo tiền đề nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.