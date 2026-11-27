Bà Molly Falco là người đầu tiên sống được một năm với quả thận được cấy ghép từ lợn biến đổi gen. Ảnh: The New York Times

Một năm sau khi được ghép thận từ lợn biến đổi gene, bà Molly Falco, 58 tuổi, vẫn duy trì được chức năng của quả thận mới mà không phải quay lại lọc máu.

Trước ca phẫu thuật, cuộc sống của bà Molly Falco bị chi phối bởi lịch lọc máu và tình trạng sức khỏe suy kiệt. Hiện nay, sau hơn một năm tiếp nhận quả thận lấy từ lợn biến đổi gene, sức khỏe của người phụ nữ sống tại bang New Hampshire (Mỹ) đã cải thiện đáng kể. “Tôi cảm thấy khỏe và có nhiều năng lượng hơn. Tôi vẫn di chuyển hơi chậm, nhưng không còn buồn nôn, chóng mặt hay lúc nào cũng có cảm giác muốn nôn”, bà Falco chia sẻ với CBC News.

Bà là một trong số ít người trên thế giới từng được ghép thận từ lợn biến đổi gen và là bệnh nhân đầu tiên duy trì quả thận ghép trong một năm mà không bị cơ thể đào thải. Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện Mass General Brigham ở Boston (Mỹ), đánh dấu bước tiến đáng chú ý của lĩnh vực ghép tạng dị loài (xenotransplantation) - phương pháp sử dụng cơ quan, mô hoặc tế bào từ động vật để cấy ghép cho người.

Các bác sĩ theo dõi hình ảnh siêu âm để đánh giá tình trạng của quả thận lợn được cấy ghép. Ảnh: The New York Times

Tiến sĩ Leonardo Riella, Giám đốc chương trình ghép thận tại bệnh viện, người trực tiếp giám sát quá trình điều trị cho bà Falco, đánh giá đây là cột mốc quan trọng nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Theo ông, kết quả này là cơ sở để giới khoa học tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và đánh giá khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Triển vọng từ công nghệ chỉnh sửa gene

Bà Falco đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng khi ghi tên vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến tặng. Bà cho biết quyết định tham gia xuất phát từ mong muốn thoát khỏi việc lọc máu, đồng thời đóng góp cho những tiến bộ của y học.

“Điều đầu tiên các bác sĩ nói với tôi là họ không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Mỗi ngày quả thận tồn tại trong cơ thể tôi, họ lại học hỏi thêm được điều gì đó”, bà kể.

Từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện Mass General Brigham đã thực hiện 6 ca ghép thận lợn cho người. Trong số này, một bệnh nhân qua đời không lâu sau phẫu thuật do bệnh tim không liên quan đến ca ghép. Hai bệnh nhân khác duy trì được thận ghép trong khoảng 8 - 9 tháng trước khi cơ thể đào thải cơ quan mới, buộc họ phải quay lại lọc máu. Hai bệnh nhân gần đây nhất được ghép thận trong năm 2026 và hiện vẫn đang duy trì cơ quan ghép.

Bà Molly Falco thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: The New York Times

Những kết quả này cho thấy tiềm năng của phương pháp ghép thận dị loài, nhưng đồng thời phản ánh những thách thức lớn về khả năng tương thích giữa cơ quan động vật và cơ thể người.

Một trong những hướng nghiên cứu quan trọng là sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene để biến đổi thận lợn, giảm các yếu tố có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch và đào thải sau ghép. Theo Tiến sĩ Riella, công nghệ này cho phép các nhà khoa học điều chỉnh nhiều đặc điểm di truyền của lợn nhằm tăng mức độ tương thích của cơ quan được cấy ghép với cơ thể người.

Công ty công nghệ sinh học eGenesis, đơn vị cung cấp quả thận cho Falco, đang phối hợp với các trung tâm y tế tại Mỹ phát triển hướng nghiên cứu này. Dự kiến đầu năm 2027, một thử nghiệm lâm sàng mới sẽ được triển khai với 33 bệnh nhân tại 10 trung tâm y tế ở Mỹ.

Hy vọng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn tạng hiến

Nhu cầu ghép thận trên thế giới ngày càng lớn, trong khi số lượng cơ quan hiến tặng không đủ đáp ứng. Đối với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, ghép thận từ người hiến vẫn là phương pháp điều trị được ưu tiên. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, nhiều người phải phụ thuộc vào lọc máu để duy trì sự sống.

Phương pháp này giúp loại bỏ chất thải và lượng dịch dư thừa khỏi máu, thay thế một phần chức năng của thận. Tuy nhiên, việc lọc máu kéo dài có thể gây nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Thời gian chờ ghép thận cũng có thể kéo dài nhiều năm.

Tiến sĩ Riella cho biết, không ít bệnh nhân bị loại khỏi danh sách chờ ghép do sức khỏe suy giảm quá mức để có thể phẫu thuật, trong khi một số người tử vong trước khi tìm được cơ quan phù hợp.

Bà Molly Falco chụp cùng gia đình. Bà cho biết cuộc sống của mình đã cải thiện đáng kể kể từ khi không còn phải chạy thận nhân tạo nữa. Ảnh:CBC News

Trên thế giới, ngoài Mỹ, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu và thử nghiệm ghép tạng từ động vật sang người. Dù vậy, số lượng ca ghép thận lợn được thực hiện trên toàn cầu hiện chưa có thống kê đầy đủ.

Các chuyên gia nhận định, nếu những nghiên cứu tiếp theo chứng minh được tính an toàn và hiệu quả, thận lợn biến đổi gene có thể trở thành nguồn tạng bổ sung quan trọng, giúp bệnh nhân giảm thời gian phụ thuộc vào lọc máu trong khi chờ ghép thận từ người hiến. Xa hơn, phương pháp này có thể mở ra một hướng điều trị lâu dài cho bệnh nhân suy thận.

Với Falco, bà hy vọng có thể tiếp tục sống cùng quả thận trong thời gian dài.

“Tôi sẽ cố gắng giữ quả thận này lâu nhất có thể, và nếu có thể là mãi mãi thì thật tuyệt vời”, bà Falco chia sẻ.