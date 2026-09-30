Bước ngoặt thẻ đỏ mở đường cho tuyển Anh hạ gục CH Séc

Anthony Gordon và Harry Kane giúp tuyển Anh thắng dễ CH Séc. Ảnh: EPA/MARTIN DIVISEK

Tận dụng triệt để lợi thế hơn người từ sớm, đội tuyển Anh đã vượt qua CH Séc với tỷ số 2-0 ngay tại thánh địa Fortuna Arena trong khuôn khổ bảng C Nations League A diễn ra vào rạng sáng 30/9 theo giờ Việt Nam.

Hai pha lập công của Anthony Gordon cùng Harry Kane trong hiệp hai giúp đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel cởi bỏ hoàn toàn áp lực để giành trọn ba điểm, đúng như dự đoán trước trận đấu.

Hành quân đến Prague sau trận thua Tây Ban Nha ở lượt trận mở màn, "Tam Sư" buộc phải tìm kiếm chiến thắng nhằm lấy lại vị thế tại bảng đấu. Vị chiến lược gia người Đức thể hiện rõ quyết tâm làm mới lối chơi khi mạnh dạn trao cơ hội đá chính cho hàng loạt nhân tố trẻ trung.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin với các pha phản công khoét sâu vào hành lang cánh phải. Bước ngoặt then chốt xuất hiện ở giữa hiệp một khi tiền vệ Pavel Sulc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Elliot Anderson.

Tấm thẻ phạt nghiêm khắc từ trọng tài đã dập tắt toàn bộ ý đồ chiến thuật phòng ngự phản công của đội chủ nhà.

Nắm chắc quyền kiểm soát bóng vượt trội, tuyển Anh liên tục dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Song, sự tập trung của thủ thành Matej Kovar cùng cột dọc đã từ chối mọi cơ hội ngon ăn khiến hiệp thi đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng.

Khác biệt nhanh chóng được cụ thể hóa ngay sau giờ nghỉ bằng khoảnh khắc tỏa sáng của đôi cánh bên phía đội khách. Phút 47, hậu vệ Trent Alexander-Arnold tung đường tạt bóng chuẩn xác từng milimet để Anthony Gordon bật cao đánh đầu hiểm hóc khai thông bế tắc. Bàn mở tỷ số giải tỏa hoàn toàn tâm lý đè nặng lên đôi chân các học trò của Thomas Tuchel.

Đến phút 69, thủ quân Harry Kane dập tắt hy vọng gỡ hòa của chủ nhà bằng pha dứt điểm chân trái cận thành đầy quyết đoán. Tình huống chớp thời cơ mẫu mực nhân đôi cách biệt thể hiện trọn vẹn bản năng săn bàn thượng thặng của thủ quân "Tam Sư".

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến thế trận an bài khi ban huấn luyện tuyển Anh chủ động rút các trụ cột ra nghỉ ngơi. Những gương mặt trẻ vào sân như Rio Ngumoha hay Alex Scott vẫn duy trì sức ép đáng kể về phía vòng cấm đối phương. Sự xuất sắc của người gác đền Matej Kovar là nguyên nhân lớn nhất khiến đại diện Đông Âu không phải nhận thêm bàn thua.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel đã tìm lại niềm vui chiến thắng. Ảnh: EPA/TOLGA AKMEN

Thắng lợi nhẹ nhàng giúp tuyển Anh vươn lên vị trí thứ hai bảng đấu. Ngược lại, hai trận toàn thua liên tiếp đẩy thầy trò Santi Denia xuống đáy bảng xếp hạng cùng muôn vàn khó khăn.

Ở trận đấu còn lại tại bảng C, Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Croatia với tỷ số 4-1. Đáng chú ý, Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Kết quả chung cuộc: CH Séc 0-2 Anh

Cầu thủ ghi bàn:

Anh: Anthony Gordon (47'), Harry Kane (69')

Thẻ đỏ: Pavel Sulc (25')