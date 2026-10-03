Bước ngoặt thay đổi giá trị tài sản tại Vịnh Tiên sau ngày 01/7/2027

Trải nghiệm đỉnh cao: Tiện nghi "tất cả trong một"

Với giới giàu có, sự xa xỉ đôi khi không nằm ở mức chi tiêu, mà ở khả năng tận hưởng những trải nghiệm yêu thích mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian.

Vịnh Tiên quy tụ các công trình văn hóa, giải trí và thương mại trong một không gian đô thị biển.

Tại nơi được ví như “Quận Nhất mới” của TP.HCM, Vịnh Tiên hướng tới giải quyết bài toán đó bằng lợi thế quy tụ hệ sinh thái tiện ích quy mô tỷ USD ngay trong lòng siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise. Từ giải trí, thể thao, mua sắm đến nghỉ dưỡng và nghệ thuật, các trải nghiệm được đặt trong cùng một không gian sống, giúp cư dân linh hoạt lựa chọn theo sở thích và nhịp sinh hoạt.

Bước ngoặt sẽ đến vào 01/7/2027 khi Vinpearl dự kiến khai trương VinWonders Cần Giờ 122 ha cùng hai sân golf 36 hố 155 ha. VinWonders sở hữu gần 300 trò chơi, 30 show diễn mỗi ngày và công viên tuyết rộng 5 ha, mở ra chuỗi hoạt động đa dạng cho nhiều lứa tuổi.

Trong khi đó, bộ đôi sân golf Sunrise và Sunset, tạo thêm lựa chọn cho những người yêu golf giữa khung cảnh rừng ngập mặn và biển. Khi sân golf đẳng cấp quốc tế hiện diện ngay gần nhà, một sở thích vốn cần lên kế hoạch trước có thể trở thành hoạt động thường xuyên.

Chuỗi trải nghiệm của cư dân và du khách tiếp tục thăng hoa khi tổ hợp Sóng Xanh 7 ha dự kiến khai trương vào ngày 01/11/2027. Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ kết hợp với Trung tâm Hội nghị sức chứa 10.000 khách, Expo 40.000 m² và quảng trường Lễ hội Nghệ thuật 60.000 người sẽ đưa Vịnh Tiên trở thành trái tim văn hóa, nghệ thuật, sự kiện, MICE mới của TP.HCM.

Bên cạnh đó, Vincom Mega Mall 7,2 ha, outlet 20 ha và chuỗi khách sạn quốc tế 5-6 sao góp phần hoàn thiện diện mạo một trung tâm dịch vụ, thương mại và nghỉ dưỡng. Cư dân có thể dành buổi sáng chơi golf, buổi chiều “đại náo” VinWonders, buổi tối thưởng thức nghệ thuật hay mua sắm cùng gia đình mà không cần di chuyển qua nhiều điểm đến cách xa nhau.

Nhà hát Sóng Xanh lấy cảm hứng từ sóng biển và rừng ngập mặn, sẽ cung cấp trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao tại Vịnh Tiên.

Với cư dân tương lai, điều đáng chờ đợi là khả năng chủ động lựa chọn mà không mất qúa nhiều thời gian. Các tiện ích trở thành một phần của môi trường sống, trải nghiệm và không còn bị giới hạn trong những kỳ nghỉ ngắn ngày mà có thể được phân bổ linh hoạt theo lịch trình cá nhân.

Kết nối siêu tốc và hệ tiện ích sống phục vụ “tận răng”

Nếu hệ sinh thái “siêu điểm đến” mở rộng biên độ trải nghiệm, hạ tầng giao thông và các dịch vụ thiết yếu tại khu vực này lại quyết định chất lượng sống mỗi ngày. Với cư dân Vịnh Tiên, bước ngoặt về chất lượng sống đến từ khả năng kết nối siêu tốc với trung tâm TP.HCM.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ khi vận hành sẽ rút ngắn hành trình từ “Quận Nhất mới” đến trung tâm thành phố còn khoảng 13 phút. Nhờ đó, các gia chủ tại Vịnh Tiên có thể duy trì công việc và các mối quan hệ tại trung tâm, đồng thời tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nghỉ dưỡng tại biệt thự biển.

Ngay trong nội khu, hệ sinh thái dịch vụ All-in-One được quy hoạch nhằm giảm bớt những công việc thường nhật vốn chiếm dụng đáng kể thời gian của các gia đình.

Thay vì tiêu tốn nhiều giờ để đưa đón con, các bậc phụ huynh tại Vịnh Tiên tìm thấy sự an tâm tuyệt đối khi khu vực được nối kết bởi 4 trường liên cấp Vinschool ngay nội khu, dự kiến khai giảng tháng 8/2028. Trong khi đó, Trung tâm Young Paradise Hub 2,8ha tạo bệ phóng cho các tài năng nghệ thuật, tư duy AI/robotics và thể thao.

Quỹ thời gian tiết kiệm được từ những chuyến xe không còn cần thiết sẽ hóa thành bữa sáng ấm áp hay những cuộc trò chuyện chất lượng cuối ngày của cả gia đình.

Nhịp sống phồn hoa của “Quận Nhất mới” được trả về sự tĩnh tại nhờ bộ 5 công viên chuyên đề - nơi không gian xanh trước nhà giúp mỗi thành viên dễ dàng tìm thấy khoảng lặng để tái tạo thân - tâm - trí.

Vị thế của Vịnh Tiên không đơn thuần dừng ở một siêu điểm đến, mà là một không gian sống mà cư dân có thể gắn bó dài lâu. Đó cũng là nơi trao cho các chủ nhân quyền chủ động lựa chọn trải nghiệm, nhịp sinh hoạt và cách sử dụng thời gian.

Từ ngày 1/7/2027, khi hàng loạt công trình trọng điểm đi vào hoạt động, Vịnh Tiên sẽ chuyển mình thành một điểm đến an cư, nghỉ ngơi, giải trí quy mô lớn, một không gian sống đa trải nghiệm và cũng là một tọa độ đầu tư đón đầu hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Đây cũng là cột mốc mang tính bước ngoặt, đưa giá trị tài sản tại Vịnh Tiên lên một mặt bằng mới.