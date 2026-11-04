Bước ngoặt tháng 11: Nghịch hành kết thúc, sao Hỏa mở ra nhiều tham vọng

Ngày 9/11: Trăng non Bọ Cạp

Trăng non tại Bọ Cạp diễn ra ngày 9/11, gắn với chủ đề chuyển đổi, tài chính và sự tin tưởng. Đây là thời điểm phù hợp để mỗi cung hoàng đạo xem xét một vấn đề đang cần thay đổi: khoản chi chưa hợp lý, kế hoạch hợp tác thiếu rõ ràng hay mục tiêu cá nhân đã không còn phù hợp.

Thay vì đặt ra nhiều dự định cùng lúc, hãy chọn một việc cụ thể để bắt đầu, chẳng hạn lập lại ngân sách tháng, hoàn thiện hồ sơ công việc hoặc chủ động giải quyết một cuộc trao đổi còn bỏ ngỏ.

Ngày 13-14/11: Sao Thủy và sao Kim kết thúc nghịch hành

Sao Thủy thuận hành trở lại ngày 13/11, tiếp đến là sao Kim vào ngày 14/11 theo giờ Việt Nam. Đây là hai cột mốc đáng chú ý trong tháng, bởi sao Thủy gắn với giao tiếp, thông tin và kế hoạch, còn sao Kim liên quan đến tình cảm, các mối quan hệ và giá trị cá nhân.

Nếu thời gian trước xuất hiện tình trạng lịch hẹn thay đổi, trao đổi thiếu thống nhất hoặc những bất đồng chưa được giải quyết, bạn có thể tận dụng giai đoạn này để rà soát và làm rõ vấn đề. Với tài chính và tình cảm, những quyết định từng khiến bạn phân vân cũng có thể được nhìn nhận rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, sao Thủy và sao Kim thuận hành không đồng nghĩa mọi khó khăn lập tức biến mất. Kiểm tra thông tin, trao đổi thẳng thắn và cân nhắc kỹ trước khi cam kết vẫn là điều cần thiết.

Ngày 16/11: Sao Hỏa trùng tụ sao Mộc

Sao Hỏa trùng tụ sao Mộc tại Sư Tử ngày 16/11, tạo nên một điểm nhấn về tham vọng, hành động và mong muốn mở rộng cơ hội trong chiêm tinh.

Đây có thể là nguồn cảm hứng để bắt đầu dự án, trình bày ý tưởng hoặc thử sức với một nhiệm vụ mới. Dù vậy, sự hào hứng cũng dễ khiến bạn nhận quá nhiều việc cùng lúc. Trước khi đồng ý, hãy xác định thời gian, chi phí và nguồn lực thực tế để tránh biến cơ hội thành áp lực.

Ngày 22/11: Mùa Nhân Mã bắt đầu

Mặt Trời tiến vào Nhân Mã ngày 22/11, chuyển trọng tâm sang học hỏi, khám phá và mở rộng tầm nhìn. Đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch cho tháng 12, tìm hiểu một khóa học hoặc chuẩn bị cho chuyến đi đã dự định từ trước.

Điều quan trọng là biến sự hào hứng thành hành động cụ thể: xác định mục tiêu, dự trù ngân sách và chia nhỏ các bước thực hiện.

Ngày 24-26/11: Trăng tròn Song Tử, sao Hỏa tiến vào Xử Nữ

Trăng tròn tại Song Tử diễn ra ngày 24/11, làm nổi bật chủ đề thông tin, giao tiếp và lựa chọn. Một kế hoạch học tập, công việc hoặc cuộc trao đổi kéo dài có thể đến lúc cần được đánh giá lại. Hãy kiểm tra dữ kiện trước khi kết luận và tập trung vào thông tin thực sự ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

Đến ngày 26/11 theo giờ Việt Nam, sao Hỏa tiến vào Xử Nữ, nhấn mạnh cách hành động có tổ chức và chú ý đến hiệu quả thực tế. Những kế hoạch cuối năm sẽ cần được chia thành từng đầu việc, có thời hạn và có thể theo dõi tiến độ.

Thông điệp của tháng: Thay vì chờ một bước ngoặt lớn, hãy tận dụng tháng 11 để làm rõ lựa chọn, xử lý những việc còn tồn đọng và chuẩn bị một kế hoạch khả thi cho tháng cuối năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo