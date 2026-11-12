Bước ngoặt tại TNH: Cựu Chủ tịch Hoàng Tuyên thoái sạch vốn, khối ngoại nắm giữ hơn 53% cổ phần (bài cuối)

Lời toà soạn: Trong bối cảnh ngành y tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò trong việc chia sẻ áp lực với hệ thống y tế công lập, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, việc phát triển các cơ sở y tế theo hướng hiện đại, chất lượng và bền vững đang trở thành yêu cầu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực tài chính và tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp cũng là những yếu tố cần được quan tâm. CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán: TNH) là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân, với hệ thống bệnh viện được mở rộng trong những năm gần đây. Dù quy mô tài sản và mạng lưới hoạt động gia tăng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp lại ghi nhận những diễn biến kém tích cực, trong khi áp lực nợ vay, chi phí tài chính và dòng tiền đặt ra không ít thách thức. Trên tinh thần thông tin khách quan, đa chiều, gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội và mục tiêu phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế Môi trường thực hiện tuyến bài gồm 3 kỳ về CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH, tập trung phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính, cơ cấu sở hữu và những giao dịch với các bên liên quan. Thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính, tài liệu quản trị và thông tin doanh nghiệp công bố, tuyến bài hướng tới cung cấp cho độc giả góc nhìn toàn diện hơn về hiệu quả hoạt động, năng lực sử dụng vốn và những vấn đề đặt ra trong quản trị doanh nghiệp y tế tư nhân. Qua đó, góp phần thúc đẩy tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bài cuối - Bước ngoặt tại TNH: Cựu Chủ tịch Hoàng Tuyên thoái sạch vốn, khối ngoại nắm giữ hơn 53% cổ phần

Sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT TNH để chuyển giao thế hệ, ông Hoàng Tuyên đã hoàn tất bán toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phiếu nắm giữ, chính thức đưa tỷ lệ sở hữu trực tiếp về 0%.

Hệ sinh thái TNH

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH được thành lập ngày 19/3/2012, ngành nghề kinh doanh chính là khám, chữa bệnh.

Tại thời điểm 30/9/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 1.658 tỷ đồng, tương ứng 165.799.943 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu TNH hiện được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Về quy mô nhân sự, tại ngày 30/9/2026, TNH có 1.156 nhân viên, tăng 142 người so với thời điểm cuối năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 14%.

Hệ sinh thái của TNH gồm có 3 chi nhánh bệnh viện gồm Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Bệnh viện TNH Phổ Yên và Bệnh viện TNH Việt Yên. Đây là các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc tập đoàn.

Các bệnh viện trong hệ sinh thái TNH. Ảnh: TNH

Đối với Bệnh viện TNH Lạng Sơn, hoạt động được triển khai thông qua CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn, doanh nghiệp mà TNH nắm giữ 84,5% vốn góp và quyền biểu quyết. Đây là một trong hai công ty con trực tiếp được ghi nhận trong cơ cấu hợp nhất của tập đoàn.

Công ty con trực tiếp còn lại là Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH, do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc và dụng cụ y tế.

Thông qua doanh nghiệp này, TNH còn sở hữu gián tiếp 100% vốn tại Công ty TNHH Nhà thuốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Công ty TNHH Nhà thuốc TNH Phổ Yên. Hai đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ thuốc và vật tư y tế.

Như vậy, hệ thống doanh nghiệp hợp nhất của TNH không chỉ tập trung vào hoạt động khám, chữa bệnh mà còn bao gồm các đơn vị kinh doanh dược phẩm, thiết bị và vật tư y tế, tạo thành chuỗi hoạt động hỗ trợ cho hệ thống bệnh viện.

Ngoài các công ty con, TNH còn ghi nhận khoản đầu tư dài hạn 22,5 tỷ đồng tại CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội. Doanh nghiệp đồng thời có 50 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại dự án Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Ai đứng sau TNH?

Tại 30/9/2026, cơ cấu cổ đông của TNH ghi nhận sự hiện diện đáng kể của các tổ chức đầu tư nước ngoài. Trong đó, Blooming Earth Pte. Ltd là cổ đông ngoại lớn nhất, nắm giữ lượng cổ phần có giá trị vốn góp hơn 227,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 13,73%.

Đứng tiếp theo là Kwe Beteiligungen AG với giá trị vốn góp hơn 174,3 tỷ đồng, tương ứng 10,51% vốn. ACCESS S.A., SICAV-SIF-KENNO VIETNAM sở hữu hơn 167,5 tỷ đồng, tương ứng 10,1%.

Như vậy, riêng ba tổ chức này đã được ghi nhận nắm giữ tỷ lệ đáng kể tại TNH. Bên cạnh đó, Edurance Capital VietNam I Limited sở hữu 3,56% vốn, còn Edurance Capital S.A.SICAV - RAIF nắm giữ 2,98%.

Tính đến ngày 16/10/2026, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại TNH đạt 53,09%.

Ở nhóm cổ đông cá nhân, ông Nguyễn Anh Đĩnh sở hữu hơn 81,5 tỷ đồng vốn góp, tương ứng 4,91%. Ông Hoàng Tuyên, thành viên HĐQT, nắm giữ hơn 53,1 tỷ đồng, tương ứng 3,2%. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Thủy sở hữu 0,24% và ông Triệu Xuân Hưng sở hữu 0,06% vốn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý, vào tháng 10/2026, ông Hoàng Tuyên, thành viên HĐQT, đã hoàn tất bán toàn bộ hơn 5,31 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Theo công bố thông tin, giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 8/10/2026, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Tuyên tại TNH giảm từ 3,2% xuống 0%. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, tương ứng 0,044% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Động thái thoái toàn bộ vốn của ông Tuyên diễn ra sau khi ông có đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT vào ngày 20/4/2026. Trong đơn từ nhiệm, ông cho biết đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TNH trong 14 năm, kể từ khi doanh nghiệp được thành lập năm 2012. Ông cũng nhắc đến quá trình đồng hành cùng Tổng Giám đốc Lê Xuân Tân, các cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo qua các thời kỳ để phát triển doanh nghiệp từ một bệnh viện tại Thái Nguyên thành tập đoàn y tế tư nhân.

Quá trình công tác của ông Hoàng Tuyên (Tại Báo cáo thường niên 2025 của TNH).

Theo lý do được ông Tuyên đưa ra, TNH đang bước vào giai đoạn với những định hướng và yêu cầu mới về quản trị, vận hành và phát triển quy mô. Việc từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận đảm nhiệm trọng trách quản lý, hướng tới bộ máy quản trị và điều hành năng động hơn.

Dù rời vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Tuyên cho biết vẫn tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung vào vai trò cố vấn chiến lược và định hướng quản trị cấp cao, không trực tiếp tham gia công tác điều hành.

Trước khi bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại, ông Tuyên cũng từng thực hiện giao dịch chuyển nhượng lượng lớn cổ phần TNH. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 18/7 đến 5/8, ông đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu, qua đó giảm lượng sở hữu từ hơn 9,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,67% vốn, xuống còn hơn 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,2%.

Đến tháng 10/2025, TNH thực hiện phân phối hơn 21,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 100:15. Sau đợt phát hành này, lượng cổ phiếu ông Tuyên nắm giữ tăng lên hơn 5,31 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 3,2% vốn điều lệ. Đây cũng là lượng cổ phiếu ông đã bán hết trong giao dịch kéo dài từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Hoàng Tuyên từ tháng 4/2026.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 9/2026, HĐQT TNH đã ra quyết định thay đổi nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Cụ thể, thông báo thay đổi nhân sự số 285/2026/TB-TNH ngày 8/9/2026, CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán: TNH) đã công bố việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp cao theo Quyết định số 282/2026/QĐ-HĐQT ngày 7/9/2026.

Theo đó, ông Lê Xuân Tân, trước đó là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT TNH kể từ ngày 7/9/2026. Cùng thời điểm, ông Tân thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Thùy Giang, trước đó giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc TNH. Sau khi thôi chức Chủ tịch HĐQT, bà Giang tiếp tục là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Như vậy, hiện tại ông Lê Xuân Tân đang giữ chức Chủ tịch HĐQT của TNH.

Ông Lê Xuân Tân, sinh năm 1951, là bác sĩ chuyên khoa II Ngoại khoa, có quá trình công tác lâu năm trong lĩnh vực y tế. Giai đoạn 6/1972 – 8/1975, ông là Bộ đội Bệnh viện C18 Quân khu 5. Từ tháng 1/1978 đến tháng 5/1992, ông công tác tại Bệnh viện Công ty Than 3 – Bộ Năng lượng, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Bí thư Đảng ủy và Trưởng khoa Ngoại sản.

Thông tin về ông Lê Xuân Tân tại báo cáo thường niên 2025 của TNH.

Trong giai đoạn 6/1992 – 12/1997, ông giữ chức Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 1/1998 đến tháng 10/2011, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, từ tháng 11/2011 đến năm 2013, ông là Giám đốc Trung tâm Trị liệu Ung thư Bệnh viện C Thái Nguyên – Gammastar. Năm 2013, ông Tân gia nhập CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông đảm nhiệm các vị trí này đến tháng 6/2025, sau đó tiếp tục là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Đến ngày 7/9/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT TNH, đồng thời thôi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Giao dịch với bên liên quan: Khoản ứng trước 100 tỷ đồng cho SENIX

Một nội dung đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của TNH là các giao dịch và số dư với bên liên quan.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, danh sách các bên liên quan được ghi nhận gồm bà Nguyễn Thị Thùy Giang, Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khỏe SENIX, CTCP Vật tư Hóa chất Hà Nội (trước đây là CTCP Công nghệ Sức khỏe Taurus), Prospect Innovations & Consulting Services, Inc và Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984.

Tại ngày 30/9/2026, TNH ghi nhận khoản trả trước dài hạn cho SENIX là 96 tỷ đồng và trả trước ngắn hạn 4 tỷ đồng. Tổng giá trị ứng trước đạt 100 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, khoản tiền này liên quan đến hợp đồng thuê tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Tân Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, với thời hạn thuê 30 năm.

Khoản ứng trước 100 tỷ đồng là một số dư tài sản đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh tiền và tương đương tiền của TNH tại cuối quý III/2026 chỉ còn 28,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là hai khoản mục có bản chất khác nhau: tiền ứng trước được ghi nhận là tài sản theo hợp đồng, không phải khoản tiền mặt có thể sử dụng ngay để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn.

Bên cạnh SENIX, TNH còn phát sinh giao dịch mua hàng hóa, vật tư và hóa chất với các bên liên quan trong quý III/2026. Cụ thể, giá trị giao dịch với Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984 đạt 5,07 tỷ đồng, trong khi giao dịch với CTCP Vật tư Hóa chất Hà Nội đạt 2,6 tỷ đồng.

Ở nhóm giao dịch mua dịch vụ, TNH ghi nhận khoản 754,18 triệu đồng với Prospect Innovations & Consulting Services, Inc, giảm so với mức 793,53 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận 270 triệu đồng giao dịch dịch vụ với bà Nguyễn Thị Thùy Giang.

Về công nợ tại ngày 30/9/2026, TNH còn phải trả ngắn hạn 2,27 tỷ đồng cho Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984 và 1,9 tỷ đồng cho CTCP Vật tư Hóa chất Hà Nội. Tổng công nợ phải trả hai đơn vị này là 4,17 tỷ đồng. Khoản chi phí phải trả ngắn hạn đối với Prospect Innovations & Consulting Services, Inc được ghi nhận ở mức gần 250 triệu đồng.

Những giao dịch trên cho thấy TNH có quan hệ kinh tế với nhiều tổ chức, cá nhân được xác định là bên liên quan. Trong đó, khoản ứng trước 100 tỷ đồng cho SENIX cần được chú ý bởi giá trị lớn và thời hạn thuê kéo dài 30 năm.

Nhìn tổng thể qua ba khía cạnh kinh doanh, tài chính và cơ cấu sở hữu, TNH đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ giai đoạn mở rộng quy mô sang nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng quản trị. Quá trình đầu tư hệ thống bệnh viện đã góp phần gia tăng quy mô tài sản, mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế, song cũng kéo theo áp lực về chi phí vận hành, nghĩa vụ nợ vay và khả năng tạo dòng tiền. Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hiệu quả kinh doanh không chỉ được nhìn nhận qua doanh thu hay lợi nhuận, mà còn cần được đánh giá trên khả năng duy trì chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm nguồn lực đầu tư dài hạn và đóng góp tích cực cho hệ thống y tế. Bởi vậy, việc khai thác hiệu quả các bệnh viện hiện hữu, kiểm soát đòn bẩy tài chính, sử dụng vốn đúng mục đích và bảo đảm quyền lợi của cổ đông cần được xem là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới của TNH. Từ câu chuyện của TNH, có thể thấy sự phát triển của y tế tư nhân không đơn thuần là cuộc đua mở rộng quy mô hay gia tăng số lượng cơ sở khám, chữa bệnh. Điều quan trọng hơn là khả năng cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh, chất lượng dịch vụ, trách nhiệm xã hội và tính bền vững trong sử dụng nguồn lực. Đây cũng là những tiêu chí cần được đặt ra đối với các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nơi hiệu quả kinh tế cần song hành với lợi ích của người bệnh và cộng đồng.