Ba thập kỷ trước, Mường Lống từng là “thủ phủ” cây thuốc phiện, nơi đói nghèo và khói thuốc bủa vây bản làng người Mông. Từ cuộc chiến xóa bỏ cây ma túy đến khát vọng phát triển du lịch hôm nay, vùng đất này đang đứng trước bài toán làm mới mình nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Mường Lống ‘thay da đổi thịt’

Ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, xã Mường Lống (Nghệ An) nằm lọt thỏm trong thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi cao. Khí hậu nơi đây mát mẻ vào mùa hè, lạnh giá vào mùa đông, sương mù thường xuyên bao phủ. Toàn xã hiện có hơn 5.600 người, phần lớn là đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại 13 bản.

Thế nhưng, trước khi được biết đến với những vườn mận, đào và cảnh sắc núi rừng thơ mộng, vùng đất này từng có một quá khứ đầy ám ảnh với những nương thuốc phiện trải dài.

Những năm 1990, Mường Lống được xem là “thủ phủ” cây thuốc phiện của huyện Kỳ Sơn cũ, với diện tích trồng lên tới hàng trăm ha. Mỗi độ xuân về, hoa anh túc nở trắng khắp các triền núi. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là cuộc sống nghèo khó, nhiều gia đình bị cuốn vào vòng xoáy nghiện hút.

Mường Lống được ví như "Sa Pa xứ Nghệ". Ảnh: T.T

Tập quán du canh, du cư, đốt nương làm rẫy kéo dài cũng khiến rừng bị tàn phá, đất đai bạc màu, đời sống người dân ngày càng bấp bênh. Cây thuốc phiện từng là nguồn thu quen thuộc nhưng không thể giúp đồng bào thoát nghèo, trái lại còn kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình và cộng đồng.

Trong ký ức của ông Hờ Chồng Pó (58 tuổi, trú bản Mường Lống 1), những năm tháng ấy vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhớ thời điểm núi rừng Mường Lống đâu đâu cũng bắt gặp những vạt cây hoa anh túc. Việc trồng thuốc phiện đã trở thành tập quán của nhiều gia đình, khiến công tác vận động người dân từ bỏ loại cây này không hề dễ dàng.

Ông Hờ Chồng Pó chia sẻ phong tục, bản sắc của người Mông đến du khách. Ảnh: T.T

Năm 1996, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa bỏ cây thuốc phiện, Mường Lống trở thành địa phương đầu tiên ở Nghệ An triển khai. Khi ấy, ông Pó đang là Bí thư chi đoàn bản. Cùng với cán bộ xã, ông thường xuyên đến từng gia đình gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích những tác hại của cây thuốc phiện, vận động bà con chuyển sang trồng các loại cây khác.

Theo ông Pó, ban đầu không ít gia đình tỏ ra hoài nghi, thậm chí không muốn từ bỏ cây thuốc phiện bởi đây là nguồn thu nhập họ đã quen thuộc từ nhiều năm. Cán bộ địa phương phải kiên trì đến từng nhà, phân tích có lý, có tình, từng bước giúp người dân hiểu và đồng thuận.

Nhờ sự kiên trì của chính quyền và những người trực tiếp tham gia vận động, chỉ sau một năm, những vạt cây thuốc phiện ở Mường Lống dần bị xóa bỏ. Đến năm 1997, địa phương cơ bản không còn cây thuốc phiện. Thay vào đó, người dân bắt đầu chuyển sang trồng mận tam hoa, đào không hạt và phát triển chăn nuôi trâu, bò.

Những vườn mận mở lối thoát nghèo

Bản Mường Lống 1 cùng hai bản khác là những nơi đầu tiên được lựa chọn để trồng mận tam hoa. Nhờ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, sau khoảng 4 năm, cây mận bắt đầu ra hoa, kết trái và cho thu hoạch. Tuy nhiên, quãng thời gian chờ cây mận cho quả lại là thử thách lớn với người dân.

“Đây là thời kỳ mà cuộc sống dân bản gặp rất nhiều khó khăn, vì xưa nay người Mông chỉ biết trồng thuốc phiện để bán lấy tiền, mà cây mận thì 4-5 năm mới cho quả”, ông Pó chia sẻ.

Để giúp người dân có nguồn thu trong thời gian chờ vườn mận trưởng thành, địa phương hỗ trợ phát triển các loại cây trồng ngắn ngày và chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn người dân phải thay đổi tập quán sản xuất, học cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi để tạo sinh kế lâu dài.

Những cây mận được thay thế cây thuốc phiện từ những thập niên 90. Ảnh: Quốc Đàn

Những ngày đầu, việc đưa nông sản ra thị trường cũng không dễ dàng. Đường vào các bản khi ấy chủ yếu là đường đất, người dân phải thu hái mận, cho vào gùi rồi gùi ra chợ Huồi Tụ để bán, sau đó hàng hóa mới được đưa về xuôi.

Năm 2012, tuyến đường nhựa vào Mường Lống hoàn thành, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại và giao thương. Thương lái bắt đầu vào tận bản thu mua nông sản, giá bán mận cũng được cải thiện. Từ đó, diện tích trồng cây ăn quả ngày càng được mở rộng.

Đến nay, mận tam hoa đã trở thành một trong những cây trồng đặc trưng của Mường Lống, với diện tích hơn 30ha, lớn nhất tỉnh Nghệ An. Mùa mận thường bắt đầu từ những ngày đầu tháng 5 và kéo dài hơn một tháng. Mỗi năm, địa phương cung cấp ra thị trường khoảng trên dưới 50 tấn quả.

Mận Mường Lống có quả to, giòn, vị ngọt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Cây được người dân chăm sóc theo hướng tự nhiên. Những vườn mận không chỉ mang lại nguồn thu từ nông nghiệp mà còn góp phần tạo nên cảnh sắc riêng cho vùng đất quanh năm mây phủ.

Năm 2022, UBND huyện Kỳ Sơn cũ lần đầu tổ chức ngày hội hái mận tại Mường Lống nhằm quảng bá sản phẩm nông nghiệp, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và kết nối phát triển nông nghiệp với du lịch. Du khách đến đây có dịp trải nghiệm hái quả, thưởng thức ẩm thực, xem trình diễn văn hóa của đồng bào Mông và tận hưởng không khí mát mẻ giữa núi rừng.

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống, cho biết địa phương đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân bảo tồn, phát triển những vườn mận, đào gắn với du lịch.

Trong đó, xã dự kiến hỗ trợ các hộ trồng từ 50 cây trở lên, với mức 100.000 đồng mỗi cây. Địa phương cũng tính đến việc vận động người dân trồng hàng rào hoa dọc hai bên đường vào bản, từng bước thay thế hàng rào bê tông, tạo cảnh quan thân thiện với thiên nhiên.