Diễn biến này không chỉ làm gia tăng căng thẳng Nga - Ukraine mà còn đặt ra những thách thức mới đối với an ninh hàng hải quốc tế, đặc biệt tại những khu vực vốn không phải chiến trường trực tiếp của cuộc chiến.

Mở rộng phạm vi tấn công, nhắm vào các mục tiêu hàng hải của Nga

Ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành một chiến dịch tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển nhằm vào các tàu Nga tại cảng Benghazi, miền Đông Libya, trong đó đánh chìm một tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Nga và gây hư hại một tàu hàng khác.

Theo tuyên bố của ông Zelensky, mục tiêu quân sự bị tấn công là tàu hộ vệ Merkury đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi. Ngoài ra, một tàu chở hàng khô mang tên MV Angara cũng bị tập kích. Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc con tàu này từng được Nga sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Kiev chính thức thừa nhận tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Libya. Ông Zelensky cho biết những nỗ lực đối phó của phía Nga đã không đạt kết quả, đồng thời tiết lộ một trực thăng chiến đấu Ka-27 của Nga cũng bị phá hủy trong chiến dịch.

Nếu như các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến và tàu thương mại của nhau trên Biển Đen đã diễn ra nhiều lần kể từ khi chiến sự bùng phát, việc Ukraine mở rộng hoạt động sang Địa Trung Hải và Biển Baltic cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách thức triển khai chiến dịch trên biển của Kiev.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một tàu hộ tống của Nga trước khi xảy ra vụ nổ tại căn cứ hải quân Benghazi vào ngày 21/11. Ảnh Vantor/Reuters

Theo giới quan sát, các vụ việc liên tiếp tại Libya và Biển Baltic đang cho thấy Ukraine có xu hướng mở rộng không gian tác chiến, hướng tới những phương tiện vận tải và cơ sở hậu cần có liên hệ với Nga, thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự nằm gần chiến tuyến.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tấn công tại Benghazi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang xử lý vấn đề và sẽ công bố thông tin nếu xét thấy cần thiết.

Ông Peskov đồng thời cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng từ các hoạt động này. Theo ông, quân đội Nga vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine hằng ngày, đồng thời khẳng định những hoạt động đó sẽ gây ra "hậu quả rất đau đớn" đối với Kiev.

Libya đối mặt nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào xung đột

Vụ tấn công tại Benghazi đặc biệt nhạy cảm bởi Libya hiện vẫn tồn tại tình trạng chia rẽ quyền lực kéo dài, với những mối quan hệ hợp tác quân sự và chính trị phức tạp với các quốc gia bên ngoài.

Sau cuộc nội chiến, miền Đông Libya nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu, thông qua Quân đội Quốc gia Libya (LNA), được cho là có quan hệ với Nga. Trong khi đó, miền Tây do Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) đặt trụ sở tại Tripoli điều hành. Đây là chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tàu Merkury đã dừng lại tại Benghazi trong nhiều ngày theo một thỏa thuận hợp tác, nhằm tiếp nhiên liệu và bổ sung hậu cần. Con tàu được cho là đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu chở hàng của Nga, trong đó có những phương tiện có khả năng vận chuyển hàng hóa quân sự trên hành trình trở về Nga.

Diễn biến này khiến chính quyền miền Đông Libya đặc biệt lo ngại về nguy cơ chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Thủ tướng chính quyền miền Đông Osama Hamad cho biết đã đề nghị Liên hợp quốc điều tra những nghi vấn cho rằng các phương tiện không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công xuất phát từ miền Tây Libya, đồng thời làm rõ thông tin về sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Ukraine tại khu vực này.

Trong khi đó, Chính phủ Libya tại Tripoli cũng lên án chiến dịch của Ukraine, khẳng định nước này không muốn bị kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bộ Ngoại giao Libya nhấn mạnh việc chiến tranh tiếp diễn không trao cho bất kỳ bên nào quyền tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ hoặc trong vùng biển thuộc chủ quyền Libya.

Cơ quan này đồng thời khẳng định các lực lượng nước ngoài sẽ không được phép sử dụng cảng biển và cơ sở hạ tầng của Libya phục vụ mục đích quân sự.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Libya trở thành địa điểm được nhắc đến trong các hoạt động tấn công nhằm vào tàu thuyền có liên hệ với Nga. Hồi tháng 3/2026, Moskva cáo buộc các thiết bị không người lái trên biển của Ukraine xuất phát từ Libya đã tấn công tàu Arctic Metagaz, khi con tàu đang vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng từ thành phố Murmansk của Nga. Cơ quan hàng hải Libya sau đó thông báo con tàu đã chìm tại vùng biển giữa Libya và Malta sau khi bốc cháy. Tuy nhiên, Kiev chưa từng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Việc Ukraine công khai thừa nhận chiến dịch mới nhất tại Benghazi càng làm gia tăng những nghi vấn về khả năng nước này đang mở rộng mạng lưới hoạt động quân sự trên biển ra ngoài khu vực Biển Đen. Đồng thời, nó cũng đặt Libya trước nguy cơ trở thành địa bàn cạnh tranh và đối đầu giữa các bên có lợi ích khác nhau trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Biển Baltic trở thành điểm nóng mới về an ninh hàng hải

Cùng với vụ tấn công tại Libya, một sự việc khác xảy ra trước đó một ngày tại vịnh Phần Lan cũng làm gia tăng quan ngại về an toàn hàng hải ở châu Âu.

Ngày 22/11, tàu hàng Sparta II của Nga, do công ty hậu cần quân sự Oboronlogistika vận hành, bị thiết bị bay không người lái tấn công và bốc cháy khi đang hoạt động tại vùng biển quốc tế thuộc vịnh Phần Lan. Quân đội Phần Lan nhận định Ukraine nhiều khả năng đứng sau vụ việc, mặc dù Kiev chưa đưa ra xác nhận ngay sau đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả vụ việc là biểu hiện của xu hướng gia tăng các hoạt động mà Moskva gọi là "khủng bố" trên Biển Baltic. Ông cho rằng những diễn biến này đang làm leo thang căng thẳng trong khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia ven Biển Baltic sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép buộc Kiev chấm dứt những hoạt động như vậy.

Hai vụ tấn công liên tiếp tại Libya và Biển Baltic cũng được đặt trong bối cảnh Ukraine gia tăng nỗ lực nhằm vào các tàu vận tải có liên hệ với Nga, đặc biệt là những phương tiện thuộc hoặc có liên quan đến cái gọi là "hạm đội bóng tối". Đây là mạng lưới tàu thuyền được Moskva sử dụng để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hàng hóa, qua đó tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Đối với Nga, các cuộc tấn công này không chỉ gây tổn thất về phương tiện và hậu cần mà còn phơi bày những điểm dễ bị tổn thương trong hoạt động vận tải hàng hải. Trong bối cảnh nhiều tuyến đường thương mại và vận tải của nước này chịu sức ép từ các biện pháp hạn chế quốc tế, việc bảo đảm lưu thông hàng hóa bằng đường biển ngày càng trở nên quan trọng.

Một ví dụ đáng chú ý là vấn đề cung ứng hàng hóa cho vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, nằm bên bờ Biển Baltic, giữa Lithuania và Ba Lan. Kể từ năm 2022, Lithuania đã hạn chế hoạt động trung chuyển một số mặt hàng từ Nga tới vùng lãnh thổ này theo các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), khiến Kaliningrad phụ thuộc đáng kể vào vận tải đường biển.

Ngày 23/11, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo Moskva sẽ chi 47 tỷ ruble, tương đương khoảng 576 triệu USD, để đầu tư hai phà đường sắt nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa tới Kaliningrad. Phần lớn kinh phí dự kiến được lấy từ quỹ dự phòng quốc gia. Hai phà này dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2030.

Động thái trên cho thấy Nga đang tìm cách củng cố các tuyến vận tải thay thế nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn giữa hai bên đã được nối lại trong tháng này, sau 9 tháng gián đoạn, nhưng triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều khó khăn.