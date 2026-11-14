Bước ngoặt mới của Triệu Lộ Tư

Ngày 12/11, bộ phim Thư Từ Biệt chính thức khai máy tại Thành Đô, Trung Quốc. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Triệu Lộ Tư không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn lần đầu thử sức ở vị trí tổng đạo diễn. Nữ diễn viên đồng thời tham gia chỉ đạo tạo hình, trực tiếp góp mặt vào nhiều khâu quan trọng trong quá trình phát triển tác phẩm.

Đáng chú ý, Thư Từ Biệt là dự án do Triệu Lộ Tư chủ động tìm kiếm và phát triển. Cô được cho là đã tự mua bản quyền tiểu thuyết gốc để chuyển thể thành phim, thay vì chỉ tham gia một dự án được giao vai từ nhà sản xuất. Tại lễ khai máy, nữ diễn viên xuất hiện với tư cách tổng đạo diễn và gửi lời động viên đến ê-kíp, bày tỏ mong muốn mọi người cùng hoàn thành tốt chặng đường ghi hình sắp tới.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mười Ba Lá Thư Từ Biệt của nhà văn Đức Kerstin Gier, mang màu sắc hài đen và khai thác câu chuyện trưởng thành của phụ nữ hiện đại. Triệu Lộ Tư vào vai Cát Lật, một cô gái bước vào giai đoạn khủng hoảng khi liên tiếp gặp biến cố trong công việc và tình cảm. Trong lúc mất kiểm soát, nhân vật viết những bức thư bộc lộ toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực rồi gửi đến người thân, bạn bè. Những lá thư này kéo theo hàng loạt tình huống trớ trêu, buộc cô phải đối diện với các mối quan hệ và lựa chọn của chính mình.

Theo thông tin giới thiệu từ phía dự án, phim dự kiến có 10 tập và phát sóng độc quyền trên nền tảng Youku. Bên cạnh Triệu Lộ Tư, dàn diễn viên còn có Khổng Lâm, Lý Mộng, Nhạc Dương và Nhậm Bân.

Việc đảm nhận cùng lúc nhiều vị trí khiến Thư Từ Biệt trở thành thử thách khác biệt trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Trước đây, cô chủ yếu được khán giả biết đến qua các vai diễn trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Ở dự án mới, nữ diễn viên có cơ hội tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo, từ định hướng diễn xuất đến cách xây dựng tổng thể tác phẩm.

Tuy nhiên, việc đứng tên ở vị trí tổng đạo diễn cũng đồng nghĩa Triệu Lộ Tư phải đối diện với những đánh giá khắt khe hơn. Khán giả sẽ không chỉ chờ đợi màn thể hiện của cô trong vai Cát Lật mà còn quan tâm đến khả năng kiểm soát câu chuyện, phối hợp ê-kíp và chất lượng thành phẩm. Thư Từ Biệt vì thế được xem là bước thử sức quan trọng, có thể mở ra hướng đi mới cho nữ diễn viên nếu dự án đạt kết quả tích cực.