Thành tích này đang mở ra cơ hội thăng hạng cho Kanchanaburi Power FC. Người hâm mộ Thái Lan cũng phải thừa nhận năng lực của ông Park, qua đó tạo ra một tư thế mới cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Kanchanaburi thực sự chuyển biến tích cực dưới thời HLV Park Hang Seo. Sau chiến thắng 3-0 trước Songkhla ngày 22/11, đội bóng này vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Thai League 2 với 20 điểm sau 11 vòng đấu. Họ kém đội đầu bảng Khon Kaen United 5 điểm và nằm trong nhóm có suất thăng hạng trực tiếp.

Đáng chú ý, Kanchanaburi đã trải qua 5 trận liên tiếp bất bại tại giải đấu, với thành tích 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Từ một đội bóng gặp nhiều khó khăn, thầy trò HLV Park Hang Seo đang cho thấy sự ổn định và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh mục tiêu lớn nhất của đội bóng là giành quyền trở lại Thai League 1.

Sau giai đoạn sóng gió tại Thái Lan, HLV Park Hang Seo đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi Kanchanaburi vươn lên nhóm đầu Thai League 2. Ảnh: Kanchanaburi

Sự khởi sắc ấy càng có ý nghĩa khi nhìn lại những sóng gió mà ông Park từng trải qua tại Thái Lan. Những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài, những kết quả chưa như kỳ vọng và áp lực thành tích từng khiến tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành đề tài được quan tâm. Tuy nhiên, bóng đá được đánh giá bằng kết quả trên sân. Kanchanaburi vươn lên vị trí thứ hai là câu trả lời tích cực nhất của ông Park vào thời điểm hiện tại.

Bước tiến của HLV Park Hang Seo cũng khiến câu chuyện về khả năng tái hợp tuyển Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn. Tương lai của HLV Kim Sang Sik là vấn đề được người hâm mộ quan tâm khi hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân này sắp hết hạn. Nếu hai bên không tiếp tục đồng hành, HLV Park Hang Seo có thể trở thành ứng viên sáng giá với tuyển Việt Nam.

Dẫu vậy, HLV Park Hang Seo đang đứng trước bước ngoặt lớn để mở ra thành công tại Thái Lan. Khi Kanchanaburi đang xếp thứ hai và có cơ hội thăng hạng, ông không có lý do gì để rời bỏ đội bóng này. Việc đưa Kanchanaburi trở lại giải đấu cao nhất Thái Lan sẽ là dấu mốc đáng giá trong hành trình cầm quân của ông sau khi chia tay tuyển Việt Nam.

Với tuyển Việt Nam, thời điểm hợp đồng của HLV Kim Sang Sik sắp hết hạn cũng khả năng cao sẽ mở ra một bước ngoặt lớn. Nếu hai bên không thể tái ký, mọi thứ có thể bị xáo trộn, bao gồm cả hy vọng đổi mới, nhưng cũng không loại trừ nguy cơ sa sút chạm đáy như thời HLV Troussier. HLV Kim Sang Sik đã thành công và cho thấy sự phù hợp với bóng đá Việt Nam. Vì vậy, phương án tốt nhất lúc này là VFF giữ chân nhà cầm quân người Hàn Quốc.