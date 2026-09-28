Bước ngoặt lớn với diễn viên Vân Trang

Vân Trang tên thật Nguyễn Ngọc Thùy Trang, sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Sau khi theo học Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật và nhanh chóng được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Đam mê, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi và Lối sống sai lầm. Giai đoạn đầu sự nghiệp giúp Vân Trang xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên trẻ có khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ những vai có màu sắc gần gũi đến các nhân vật đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp. Đặc biệt, Lối sống sai lầm trở thành dấu mốc quan trọng khi mang về cho cô giải Mai Vàng đầu tiên, tạo nền tảng để Vân Trang tiếp tục mở rộng hoạt động sang điện ảnh và sân khấu.

Năm 2011, Vân Trang bước lên màn ảnh rộng với Cô dâu đại chiến, đảm nhận vai bác sĩ Mai Châu. Nhân vật có màu sắc hài hước giúp nữ diễn viên tạo thiện cảm với khán giả và chứng minh cô có thể chuyển từ phim truyền hình sang điện ảnh một cách tự nhiên. Không dừng lại ở hình tượng nữ chính trẻ trung, Vân Trang liên tục tìm kiếm những vai diễn có màu sắc khác biệt. Trong Thiên mệnh anh hùng, cô hóa thân thành Tuyên Từ Thái hậu, một nhân vật quyền lực, sắc sảo và có tính cách hoàn toàn khác những vai trước đó. Sau này, cô tiếp tục xuất hiện trong Cô dâu đại chiến 2, Oán, Chàng vợ của em, Hồn papa da con gái, Táo Quậy, Ngôi nhà bươm bướm và Chuyện ma gần nhà, trải dài qua nhiều thể loại từ hài, gia đình đến tâm lý, kinh dị.

Vân Trang từng bước khẳng định thực lực qua nhiều dạng vai trên màn ảnh. Ảnh: FBNV

Trong số các dự án điện ảnh, Scandal: Bí mật thảm đỏ của Victor Vũ được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Vân Trang. Đảm nhận Ý Linh, một ngôi sao showbiz bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng, bùa ngải và những ảo giác ngày càng mất kiểm soát, nữ diễn viên phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý liên tục thay đổi. Đây không còn là dạng vai chủ yếu dựa vào sự duyên dáng hay hình ảnh trẻ trung mà đòi hỏi khả năng kiểm soát cảm xúc, biểu cảm và chuyển biến nội tâm. Chính nhân vật này tạo điều kiện để Vân Trang bước ra khỏi vùng an toàn của một diễn viên truyền hình, đồng thời cho thấy cô có thể đảm nhận vai diễn trung tâm với màu sắc nặng về tâm lý.

Vai Ý Linh cũng đem đến cho Vân Trang sự ghi nhận về chuyên môn khi cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Với nữ diễn viên, Scandal: Bí mật thảm đỏ không chỉ là một bộ phim thành công trong hành trình cá nhân mà còn là dấu mốc giúp cô được nhìn nhận rõ hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Sau tác phẩm này, Vân Trang tiếp tục duy trì sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn, không giới hạn bản thân ở một thể loại. Từ những nhân vật mang màu sắc hài hước, gia đình đến các vai kinh dị, cô liên tục thay đổi hình tượng để giữ sự mới mẻ trong quá trình làm nghề.

Ở một hướng khác, cuộc sống gia đình dần trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp hoạt động nghệ thuật của Vân Trang. Sau khi kết hôn với doanh nhân Hữu Quân, nữ diễn viên có bốn người con và chủ động dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Việc giảm tần suất đóng phim không xuất phát từ việc rời bỏ nghề mà là cách cô lựa chọn thời điểm và dự án phù hợp với hoàn cảnh. Trong nhiều năm, Vân Trang vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật nhưng ưu tiên những công việc có thể cân bằng với việc chăm sóc con nhỏ. Đây cũng là lý do hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện thưa hơn trên màn ảnh so với giai đoạn trước.

Vân Trang ghi dấu ấn với vai Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ.

Sau khi đón người con thứ tư, Vân Trang bắt đầu tăng tốc trở lại nhưng vẫn giữ cách làm nghề có chọn lọc. Nữ diễn viên hiện tập trung vào những dự án có chất lượng, vừa sức và phù hợp với quỹ thời gian dành cho gia đình. Ở điện ảnh, cô góp mặt trong Bus: Chuyến xe một chiều, tiếp tục khai thác màu sắc tâm linh và bí ẩn sau Chuyện ma gần nhà. Đến tháng 9/2026, Vân Trang tiếp tục tham gia Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, bộ phim do Dương Khắc Linh thực hiện, kết hợp hành động, hài hước với không khí Giáng sinh. Sự lựa chọn này cũng tạo thêm màu sắc mới cho chặng đường trở lại của cô sau những vai diễn thiên về kinh dị và tâm lý.

Không chỉ trở lại với điện ảnh, Vân Trang còn hoàn thành quá trình quay Như hạt mưa sa, đánh dấu sự trở lại với phim truyền hình dài tập sau nhiều năm. Ở sân khấu, cô đồng hành cùng Kịch đoàn Thiên Đăng và chuẩn bị gặp khán giả qua những vở diễn mới. Việc hoạt động song song ở ba lĩnh vực giúp nữ diễn viên duy trì nhịp nghề nhưng vẫn có thể chủ động hơn về thời gian. Bên cạnh nghệ thuật, Vân Trang cùng gia đình còn tham gia kinh doanh và vận hành khu du lịch sinh thái tại miền Tây, cho thấy cuộc sống hiện tại của cô không chỉ xoay quanh phim ảnh mà còn có nhiều công việc riêng.

Vân Trang trở lại màn ảnh rộng với những dự án mới trong năm 2026.

Từ một nữ diễn viên trẻ nổi lên trên màn ảnh nhỏ, Vân Trang đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của sự nghiệp. Lối sống sai lầm tạo bước đệm đầu tiên, Scandal: Bí mật thảm đỏ trở thành dấu mốc quan trọng trên màn ảnh rộng, còn những năm dành cho gia đình mở ra một cách tiếp cận khác với nghề. Năm 2026, sự xuất hiện trở lại của Vân Trang trong cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu cho thấy cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, nhưng với cách lựa chọn dự án phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại.