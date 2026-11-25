Cuộc hội đàm lịch sử tại Thâm Quyến và "Tuyên bố hướng tới hòa bình"

Vốn được thiết kế là diễn đàn kinh tế khu vực quy tụ 21 nền kinh tế thành viên chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu, APEC 2026 tại Thâm Quyến đã vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại thuần túy khi chứng kiến cái bắt tay và bàn tròn đối thoại trực diện giữa ba nhà lãnh đạo của ba cường quốc hạt nhân.

Theo tường thuật của Tân Hoa Xã và The Guardian, mở đầu cuộc gặp quanh chiếc bàn tròn lớn với Chủ tịch Tập Cận Bình ngồi ở vị trí trung tâm, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh thông điệp mang tính triết lý phương Đông: "Lịch sử cho thấy khi các nước lớn chung sống hòa thuận, thế giới sẽ hòa bình; khi đối đầu, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn". Ông Tập kêu gọi ba cường quốc làm gương trong việc cùng giải quyết các thách thức toàn cầu và bảo vệ ổn định quốc tế.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ba nhà lãnh đạo "đang thực sự làm nên lịch sử", khẳng định Washington, Bắc Kinh và Moscow có "vị thế đặc biệt" để thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và hạ nhiệt rủi ro chiến tranh. Ông Trump lập luận rằng hòa bình không thể đạt được nếu các nước từ chối cơ hội đối thoại. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga TASS và AFP dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí "hoàn toàn cởi mở, giúp các bên hiểu nhau hơn và nhìn chung rất hữu ích". Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định ba nước có "nhiều lợi ích hội tụ" trong việc giải quyết các cuộc xung đột và gánh vác trách nhiệm chung đối với an ninh thế giới.

Cuộc hội đàm ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin,Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Kết thúc cuộc hội đàm, ba nước đã công bố văn kiện chung mang tên "Tuyên bố hướng tới hòa bình" (Declaration Toward Peace) gồm 4 trụ cột chính:

Kiểm soát rủi ro hạt nhân: Cam kết duy trì đối thoại nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc để nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức toàn cầu, đồng thời gia tăng tiếng nói và sự đại diện cho các quốc gia đang phát triển.

Nhất trí tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm năng lượng, dầu mỏ tinh chế nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng thế giới không bị đứt gãy.

Giới hạn quyền tài phán quốc tế: Đề cao quyền miễn trừ của lãnh đạo nhà nước và phản đối việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cùng các thiết chế tư pháp tương tự lạm dụng thẩm quyền.

Tuy nhiên, truyền thông quốc tế nhanh chóng chỉ ra một "khoảng trống" đằng sau đó là: bản tuyên bố không đưa ra cơ chế ràng buộc pháp lý nào cho việc giải trừ quân bị, và đặc biệt là không đề cập trực tiếp tới hai cuộc xung đột đang ảnh hưởng lớn đến an ninh thế giới là xung đột Nga - Ukraine và cuộc chiến leo thang giữa Mỹ, Israel với Iran ở Trung Đông.

Trung Quốc, Nga và Mỹ thu hoạch được gì?

Dưới lăng kính phân tích của truyền thông quốc tế, dù không tạo ra đột phá cụ thể về mặt hiệp ước, cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến lại là một thành công ngoài mong đợi đối với các cường quốc.

Trước hết là Trung Quốc, đó là sự khẳng định vị thế "trung tâm điều phối" của trật tự đa cực.

Các báo Trung Quốc như Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo, cho rằng hội nghị Thâm Quyến là minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa đa phương và tầm vóc ngoại giao của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngay cả truyền thông phương Tây như AP cũng thừa nhận: "Trong đấu trường quốc tế, kết quả thực chất rất quan trọng, nhưng hình ảnh ngoại giao cũng quan trọng không kém - và Thâm Quyến đã mang lại cho ông Tập Cận Bình một thắng lợi lớn".

Các lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương tham dự APEC 2026. Ảnh: Reuters

Việc tổ chức thành công cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga tại Thâm Quyến giúp Bắc Kinh khắc họa hình ảnh một siêu cường ôn hòa, có trách nhiệm và đủ uy tín để kéo hai đối thủ đối đầu gay gắt là Washington và Moscow ngồi chung một bàn. Bên cạnh đó, trong cuộc gặp song phương bên lề, Bắc Kinh cũng đạt được bước tiến thực chất với Washington khi hai bên đánh giá tích cực cơ chế phân bổ thuế quan thông qua Ủy ban Thương mại song phương thành lập từ tháng 5/2026, đồng thời giữ cho vấn đề Đài Loan nằm ngoài tuyên bố chung.

Về phía Nga, đó là sự phá vỡ thế cô lập phương Tây và vô hiệu hóa sức ép từ ICC. Truyền thông Nga mô tả thượng đỉnh Thâm Quyến là sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược cô lập Nga mà phương Tây theo đuổi suốt từ năm 2022. Việc Tổng thống Vladimir Putin ngồi ngang hàng cùng Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc không chỉ khẳng định vị thế trụ cột an ninh không thể thay thế của Moscow, mà còn mang lại hai lợi ích trực tiếp là "chiến thắng pháp lý" trước ICC và giảm áp lực trừng phạt kinh tế. Việc cuộc gặp diễn ra trong không khí nồng ấm - nơi ông Trump thậm chí gọi ông Putin là "người bạn" - giúp Moscow củng cố đòn bẩy ngoại giao, làm giảm nguy cơ Mỹ áp đặt thêm các gói trừng phạt thứ cấp mới nhắm vào xuất khẩu năng lượng của Nga ngay trong mùa đông.

Cuối cùng là Mỹ: Ghi điểm đối ngoại và kéo Trung Quốc vào bàn đàm phán hạt nhân. Theo bình luận của The Guardian và Tatler Asia, Tổng thống Trump đến Thâm Quyến với áp lực giải quyết cùng lúc nhiều bài toán hóc búa: cuộc chiến tốn kém với Iran tại Trung Đông chưa có lối thoát, cuộc xung đột Ukraine kéo dài và những xáo trộn trong ngành công nghệ bán dẫn - AI (điển hình là sự kiện CEO Jensen Huang của Nvidia bất ngờ từ chức ngay trước chuyến đi làm dấy lên lo ngại rò rỉ bí mật AI sang Trung Quốc).

Trong bối cảnh đó, thượng đỉnh Thâm Quyến mang lại cho Washington 3 thu hoạch quan trọng gồm: Một là phá vỡ thế bế tắc kiểm soát hạt nhân. Sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga chính thức hết hạn vào tháng 2/2026, thế giới rơi vào khoảng trống pháp lý về vũ khí hạt nhân. Washington lâu nay luôn muốn lôi kéo Bắc Kinh vào cơ chế kiểm soát vũ khí ba bên thay vì chỉ đàm phán song phương với Moscow. Dù chưa có hiệp ước mới, việc ông Tập Cận Bình đồng ý đưa đối thoại giảm thiểu rủi ro hạt nhân vào tuyên bố chung được Nhà Trắng coi là bước mở khóa quan trọng.

Hai là hạ nhiệt mặt trận thương mại - thuế quan. Ông Trump ca ngợi cuộc gặp song phương với ông Tập Cận Bình là "hiệu quả", giúp duy trì sự ổn định trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung thông qua cơ chế chia sẻ thuế quan đã thiết lập.

Và ba là tạo hình ảnh nhà kiến tạo hòa bình. Giống như các hội nghị thượng đỉnh mang dấu ấn cá nhân trong nhiệm kỳ trước, hình ảnh ông Trump đối thoại trực tiếp với cả ông Tập Cận Bình và ông Putin giúp củng cố thông điệp "ngoại giao thực dụng" của chính quyền Mỹ trước cử tri trong nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại chân cầu thang máy bay khi ông đến Thâm Quyến, Trung Quốc dự APEC. Ảnh: Tân Hoa Xã

Định hướng phát triển mới của châu Á - Thái Bình Dương và cả thế giới

Gạt sang một bên sức hút truyền thông của bàn tròn ba siêu cường, Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 đã thông qua văn kiện định hướng chiến lược mang tên "Tầm nhìn Thâm Quyến" (Shenzhen Outlook) với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng" trên cơ sở 3 ưu tiên của nước chủ nhà Trung Quốc: Mở cửa - Đổi mới - Hợp tác. Văn kiện này vạch ra những xu hướng phát triển chủ đạo của khu vực và kinh tế toàn cầu trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng "nới lỏng quy định, giữ rào chắn tối thiểu". Tại phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo APEC, Tổng thống Donald Trump gọi AI là "siêu trí tuệ" và tuyên bố Mỹ phản đối các bộ quy tắc quản lý nặng nề mang tính toàn cầu hóa có thể bóp nghẹt sự sáng tạo. Thay vào đó, Washington và Bắc Kinh tìm thấy điểm chung ở việc thiết lập "các rào chắn an toàn tối thiểu" nhằm ngăn chặn mặt trái của AI nhưng vẫn để ngỏ không gian tăng trưởng cho các tập đoàn công nghệ. Đây sẽ là chuẩn mực mới định hình cuộc đua AI tại châu Á - Thái Bình Dương, ngay cả khi cạnh tranh công nghệ cao Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn ngầm.

Thứ hai, thúc đẩy thương mại số và tái kết nối chuỗi cung ứng. Trước thực tế các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương đều đang đối mặt với những thách thức nội tại về tăng trưởng, Tầm nhìn Thâm Quyến nhấn mạnh việc số hóa thương mại, bảo đảm thông suốt chuỗi cung ứng và tiếp tục theo đuổi Tầm nhìn Putrajaya 2040. Đáng chú ý, bên lề hội nghị cũng xuất hiện tín hiệu tan băng nhẹ trong quan hệ Trung - Nhật khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có ít nhất hai lần bắt tay thân mật dù chưa tổ chức hội đàm chính thức, mở ra kỳ vọng giảm bớt căng thẳng địa kinh tế tại Đông Bắc Á.

Thứ ba, tái cấu trúc thể chế quản trị toàn cầu. Việc Trung Quốc, Nga và Mỹ cùng nhấn mạnh nhu cầu cải tổ Liên hợp quốc cho thấy trật tự quốc tế hình thành sau năm 1945 đang đứng trước sức ép thay đổi từ chính các nước lớn. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định sự đồng thuận này vẫn mang tính chọn lọc: các siêu cường muốn điều chỉnh các thiết chế đa phương sao cho phù hợp với lợi ích của nhóm nước lớn, hơn là trao quyền quyết định thực chất cho các quốc gia vừa và nhỏ.

Tương lai Ukraine và cục diện an ninh toàn cầu sau hội đàm ba bên

Nếu bức tranh kinh tế của APEC 2026 mang lại sự lạc quan nhất định cho giới doanh nghiệp khu vực, thì tương lai của Ukraine và cấu trúc an ninh toàn cầu sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên lại chứa đựng nhiều gam màu xám và rủi ro khó lường.

Đối với Kiev, diễn biến tại Thâm Quyến là một hồi chuông cảnh báo. Dù Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc gặp tuyên bố giải quyết chiến sự Ukraine là "trọng tâm hàng đầu" và Tổng thống Putin xác nhận ba nhà lãnh đạo có đề cập đến cuộc xung đột, việc Ukraine hoàn toàn bị loại khỏi “Tuyên bố hướng tới hòa bình” cho thấy Bắc Kinh, Moscow và Washington chưa thể - hoặc chưa muốn - công khai một lộ trình hòa bình cụ thể.

Các nhà phân tích tại The Guardian và Drishti IAS chỉ ra hệ lụy trực tiếp đối với Ukraine, đó là sự suy giảm đòn bẩy quốc tế của Kiev. Khi Tổng thống Mỹ gọi lãnh đạo Nga là "bạn", công khai công kích Tòa án Hình sự Quốc tế (cơ quan đang truy nã ông Putin vì các cáo buộc tội ác chiến tranh tại Ukraine) và không đưa ra bất kỳ cam kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nào cho Kiev trong tuyên bố chung, vị thế đàm phán của Ukraine bị suy yếu rõ rệt. Cách tiếp cận ngoại giao giao dịch của ông Trump làm dấy lên lo ngại rằng Washington có thể thúc đẩy một thỏa thuận "đóng băng xung đột" theo hiện trạng chiến trường để Mỹ rảnh tay xử lý cuộc khủng hoảng Iran và cạnh tranh chiến lược tại châu Á.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh APEC 2026, có thể thấy hội nghị tại Thâm Quyến xác lập rõ nét mô hình quan hệ quốc tế mới: cạnh tranh chiến lược có kiểm soát giữa ba cực Trung - Nga - Mỹ.

Ba siêu cường đã chứng minh rằng, dù bất đồng sâu sắc về chiến tranh, công nghệ cao và cấu trúc quyền lực, họ vẫn cần duy trì các kênh đối thoại cấp cao nhất để ngăn chặn nguy cơ tính toán sai lầm dẫn tới thảm họa hạt nhân. Tuy nhiên, như nhận định của giới quan sát quốc tế, cuộc gặp tại Thâm Quyến mới chỉ dừng lại ở bước "tạo dựng không khí và hình ảnh" nhiều hơn là giải quyết tận gốc các mâu thuẫn. Thước đo thực sự cho giá trị của "Tuyên bố hướng tới hòa bình" sẽ nằm ở những tháng tiếp theo: liệu cái bắt tay giữa ông Tập Cận Bình, ông Putin và ông Trump có thể chuyển hóa thành tiếng súng ngừng nổ tại Ukraine và Trung Đông hay không.