Buộc 'mỹ nữ mê tiên' đi cai

Cán bộ Công an đưa Mỹ L. đi cai nghiện theo quyết định của Tòa án.

Mặc dù đã được Công an xã giáo dục, đưa vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định, nhưng L. vẫn không chịu tu dưỡng, rèn luyện để cai nghiện tại cộng đồng. Để phòng ngừa tội phạm phát sinh từ tệ nạn ma túy, ngày 20-10, Công an xã Đăk Tô cho biết, đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp để đưa Nguyễn Thị Mỹ L. đi cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án. Việc đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc kịp thời không chỉ góp phần lập lại trật tự kỷ cương, kiềm chế tội phạm tại cơ sở, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.