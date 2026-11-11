Bước hụt chân của Đoàn Thiên Ân

Từ nàng hậu lấn sân điện ảnh với nhiều dấu ấn đáng chú ý, Đoàn Thiên Ân từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua những dự án ăn khách. Tuy nhiên, màn trở lại với Án Mạng Karaoke lại chưa đạt kỳ vọng khi doanh thu phim có dấu hiệu chững lại, chưa thể chạm mốc 50 tỷ đồng sau hơn hai tuần xuất hiện tại rạp.

Đoàn Thiên Ân là một trong những nàng hậu có hành trình chuyển hướng sang điện ảnh khá đáng chú ý. Không chỉ dừng lại ở những vai diễn thử sức ban đầu, người đẹp từng bước có cơ hội đảm nhận những nhân vật quan trọng, góp mặt trong các dự án đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, Nụ Hôn Bạc Tỷ của đạo diễn Thu Trang từng cán mốc hơn 211 tỷ đồng, trong khi Hẹn Em Ngày Nhật Thực khép lại hành trình phòng vé với khoảng 118 tỷ đồng.

Đoàn Thiên Ân trở lại điện ảnh lần thứ 2 trong năm 2026. ẢNh: FBNV

Hai tác phẩm mang về thành tích thương mại ấn tượng, đồng thời giúp Thiên Ân có thêm cơ hội chứng minh bản thân trên màn ảnh rộng. Dù diễn xuất vẫn còn những điểm cần hoàn thiện, nữ diễn viên nhận được sự chú ý nhờ thái độ nghiêm túc với nghề, sự tiến bộ qua từng vai diễn và khả năng thích nghi với những màu sắc nhân vật khác nhau. Chính vì vậy, sự trở lại của cô trong Án Mạng Karaoke từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành tích đáng nhớ này.

Tuy nhiên, thực tế phòng vé lại đang cho thấy một diễn biến không mấy thuận lợi. Theo số liệu Box Office Vietnam, tính đến cuối ngày 3/11, Án Mạng Karaoke đạt doanh thu khoảng 47 tỷ đồng. Dù từng có giai đoạn vươn lên dẫn đầu phòng vé trong thời gian chiếu sớm, tác phẩm hiện vẫn loay hoay trước cột mốc 50 tỷ đồng. Sau những ngày đầu tạo được sự chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu của phim có dấu hiệu giảm đáng kể.

Không chỉ đối diện với bài toán phòng vé, Án Mạng Karaoke còn nhận về những ý kiến trái chiều sau khi khán giả thưởng thức trọn vẹn tác phẩm. Trong đó, diễn xuất của Thiên Ân tiếp tục là chủ đề được bàn luận. Một bộ phận người xem ghi nhận sự tiến bộ của cô trong vai Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án mạng bí ẩn. Nhân vật có nhiều đất diễn, tham gia vào quá trình lần tìm manh mối và dẫn dắt câu chuyện. Tuy nhiên, điểm trừ nằm ở đài từ, cách nhả thoại đôi lúc còn cứng, thiếu tự nhiên và chưa truyền tải trọn vẹn cảm xúc ở những phân đoạn cần cao trào.

Đoàn Thiên Ân và nghệ sĩ Đại Nghĩa tại phim trường Án Mạng Karaoke. Ảnh: FBNV

Một số ý kiến cũng cho rằng nhân vật Tâm có tiềm năng nhưng chưa được khai thác đủ chiều sâu. Việc phải liên tục giải thích suy luận, kết nối các manh mối khiến hạn chế trong cách thoại của nữ diễn viên càng dễ bộc lộ. Dẫu vậy, đây không phải vấn đề chỉ đến từ cá nhân Thiên Ân, bởi kịch bản và cách triển khai tuyến điều tra của phim cũng nhận nhiều tranh luận. Một số tình tiết bị nhận xét thiếu logic, nhịp kể chưa đồng đều, khiến trải nghiệm trinh thám chưa thực sự thuyết phục.

Bên cạnh yếu tố chất lượng, cuộc cạnh tranh tại phòng vé cũng là nguyên nhân khiến Án Mạng Karaoke khó duy trì sức nóng. Trước đó, Trại Buôn Người vẫn còn dư âm sau hành trình tạo dấu ấn với khán giả. Trong khi đó, sự xuất hiện của Chị Chị Em Em 3 vào cuối tháng 10 nhanh chóng tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ. Sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên và Quốc Anh, bộ phim thu hút lượng lớn sự quan tâm, kéo theo cuộc đổ bộ của khán giả ra rạp. Sức cạnh tranh từ những đối thủ có độ nhận diện cao khiến các tác phẩm còn lại gặp không ít áp lực về suất chiếu lẫn khả năng bán vé.

Với Thiên Ân, Án Mạng Karaoke có thể xem là một bước chững lại đáng tiếc sau hai dự án trăm tỷ liên tiếp. Dù chưa thể xem doanh thu gần 47 tỷ đồng là một thất bại, việc bộ phim chưa chạm được cột mốc 50 tỷ cho thấy sức hút lần này không còn mạnh mẽ như những lần xuất hiện trước. Đây cũng là lời nhắc rằng thành công của một diễn viên không thể chỉ dựa vào thành tích phòng vé của những tác phẩm từng tham gia. Thiên Ân vẫn còn nhiều cơ hội phía trước, nhưng để thực sự thoát khỏi danh xưng nàng hậu đóng phim và khẳng định vị trí diễn viên, cô sẽ cần thêm những vai diễn đủ sức thuyết phục cả về diễn xuất lẫn dấu ấn cá nhân.