Bước đường sao nữ 'Smallville' thành phó tướng tà giáo tình dục

Truyền thông Mỹ khẳng định Allison Mack, nữ diễn viên show truyền hình đình đám 'Smallville', là nhân vật số hai trong giáo phái NXIVM, chỉ sau giáo chủ Keith Raniere.

Theo New York Post, Allison Mack là “chuyên gia tuyển mộ” các cô gái trẻ vào giáo phái NXIVM để làm nô lệ tình dục. Tuy nhiên những tài liệu mới cho thấy Mack trên thực tế là phó tướng của giáo chủ Raniere, quyền lực dưới một người trên vạn người.

Mack được bạn diễn Smallville Kristin Kreuk đưa vào NXIVM hồi năm 2006. Bản thân Kreuk, nữ diễn viên thủ vai Lana Lang (người yêu của Siêu nhân Clark Kent) trong Smallville, bị chiêu dụ bởi nam diễn viên Mark Hildreth. Kreuk rời bỏ NXIVM hồi đầu năm 2012.

Vẻ dễ thương, ngọt ngào của Allison Mack. Ảnh: Pinterest.

Trang web cá nhân của Mack cho biết nữ diễn viên từng đoạt giải Teen Choice Award nhờ vai Chloe Sullivan trong Smallville được Raniere hướng dẫn về diễn xuất và âm nhạc trong vài năm, nhờ đó bắt đầu “hiểu rõ bản chất của nhân tính trong mối quan hệ với nghiệp diễn”.

Giỏi chiêu dụ các cô gái trẻ đẹp

Theo trang web này, Mack là “chủ tịch” và “giáo viên hàng đầu” của một học viện nghệ thuật tư nhân có tên gọi The Source, do Raniere thành lập. Tài liệu điều tra cho thấy trên thực tế Mack trở thành nô lệ tình dục của Raniere sau khi gia nhập NXIVM.

Đến giờ, rất nhiều người vẫn ngạc nhiên tại sao một tà giáo như NXIVM từng nhiều lần bị báo chí tố cáo nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động từ năm 1997 cho đến tận tháng 10/2017 trước khi bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho vào tầm ngắm.

Theo Vanity Fair, một phần nguyên nhân là do giáo chủ Raniere rất giỏi trong việc chiêu mộ các thành viên giàu có và có tầm ảnh hưởng. Hai thành viên quan trọng của NXIVM là chị em Clare và Sara Bronfman, người thừa kế của hãng rượu Seagrams.

Trong suốt 6 năm, Raniere đã bòn rút tới 150 triệu USD từ quỹ ủy thác và tài khoản ngân hàng của chị em Bronfman. Trong đó, có 66 triệu USD là tiền Raniere chơi cổ phiếu và mất sạch, 30 triệu USD để mua nhà đất ở Los Angeles và New York, 11 triệu USD mua một chiếc máy bay cá nhân CL-600 và hàng triệu USD nữa để đối phó với các vụ kiện chống lại NXIVM.

Sau vài năm trung thành, Mack dần trở thành thành viên quyền lực trong NXIVM. Trước Mack, Pamela Cafritz, con gái của một doanh nhân địa ốc giàu có tại Washington DC, là thành viên chủ chốt hỗ trợ giáo chủ Raniere chiêu dụ phụ nữ. Cafritz qua đời vì bệnh ung thư hồi tháng 11/2016.

Allison Mack trong một video quảng cáo cho tổ chức NXIVM. Ảnh: Daily Mail.

Cafritz là người sáng lập ra Jness, một tổ chức con bên trong NXIVM với các thành viên là nữ giới. Sau khi Cafritz chết, Mack lên nắm quyền. Nữ diễn viên 35 tuổi thành lập tổ chức con khác là The Vow (Lời thề nguyện). Nó còn được gọi là DOS (Chủ nhân của các nữ nô lệ).

Jness trở thành nơi chiêu dụ các cô gái trẻ, đào tạo họ để trở thành thành viên của The Vow. Những cô gái trẻ đẹp nhất của Jness sẽ được đưa vào The Vow. Và những cô gái trẻ đẹp nhất của The Vow trở thành nô lệ tình dục của Raniere.

Điều tra cho thấy Mack trực tiếp dụ dỗ ít nhất 25 cô gái vào The Vow. Tất cả các cô gái này đều phải cúi đầu chấp nhận Mack là chủ nhân của họ và phải tuyệt đối tuân thủ mọi mệnh lệnh của cô ta.

Mack rất được giáo chủ Raniere ưu ái bởi cô ta dụ dỗ được nhiều cô gái trẻ đẹp vào NXIVM hơn hẳn người tiền nhiệm. Trong The Vow, các cô gái chỉ được ăn uống ít ỏi bởi Raniere thích mẫu phụ nữ thanh mảnh. Họ phải quan hệ tình dục với hắn và làm các công việc tay chân cho tổ chức. Nếu chống cự, họ sẽ bị đánh bằng roi vào mông.

Tú bà Mack

Các cựu thành viên của The Vow kể họ bí mật gọi Mack là “Tú bà Mack” sau lưng cô ta. New York Daily News dẫn lời cựu thành viên Susan Done kể trong tổ chức, Mack luôn được gọi “The Madam”. Truyền thông Mỹ cho biết chính Mack là người nghĩ ra ý tưởng “dán nhãn” vào cơ thể các nữ nô lệ tình dục.

Khi các cô gái này được chấp nhận vào The Vow, họ phải thực hiện một nghi lễ đặc biệt. Ở đó, họ phải xuất hiện khỏa thân và bị xăm chữ biểu tượng cho tên của Raniere và Mack. Họ phải nói: “Chủ nhân, xin hãy dán nhãn tôi. Đó là một vinh dự lớn”.

Trước khi Raniere bị bắt tại Mexico, Mack sống chung với hắn. Một đoạn video do báo The Sun công bố quay cảnh khi Raniere bị bắt cho vào xe cảnh sát, có hai nữ diễn viên hớt hải chạy theo. Một trong số đó chính là Mack.

Một nữ nô lệ tình dục của NXIVM bị "dán nhãn". Ảnh: New York Times.

Nhiều nguồn tin khẳng định Mack sẽ bị cảnh sát Mỹ bắt giữ trong vài ngày tới. Mọi nỗ lực của giới truyền thông nhằm liên hệ với Mack đều vô hiệu. Người đại diện của Mack cho biết ở thời điểm hiện tại, cô ta không muốn nói chuyện với báo chí. Nhiều khả năng Mack sẽ bị truy tố vì tội buôn người.

Allison Mack bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 4 tuổi. Vai diễn truyền hình nổi bật đầu tiên của cô là trong series 7th Heaven của Warner Bros. Năm 2000, cô tham gia show Opposite Sex. Tháng 10/2001, Mack đảm nhận vai Chloe Sullivan, bạn thân của Siêu nhân Clark Kent, trong series Smallville.

Smallville rất thành công, kéo dài tới tận năm 2011. Cô gái ngọt ngào Chloe Sullivan trở thành nhân vật được rất nhiều fan của Smallville yêu quý. Với vai diễn này, Mack được đề cử giải Teen Choice Award và Saturn Award liên tục từ năm 2002 đến 2009, hai lần chiến thắng năm 2006 và 2007.

Sau đó, năm 2012 Mack tham gia loạt phim hài Wilfred. Năm 2015, cô có một vai nhỏ trong series hình sự The Following, kể về một nhóm tà giáo. Ngoài một số vai nhỏ khác, kể từ năm 2015 đến nay, Mack đã không còn đóng phim.

Minh Phụng