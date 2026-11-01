Bước đột phá của Trung Quốc trong lưu trữ năng lượng bằng không khí hóa lỏng

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Theo truyền thông Trung Quốc, dự án lưu trữ năng lượng bằng không khí hóa lỏng (LAES) với công suất 60 megawatt (MW) tại Tây Bắc Trung Quốc đã chính thức hòa lưới điện và bắt đầu phát điện.

Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong kỹ thuật và thương mại hóa công nghệ LAES.

Dự án tọa lạc tại Golmud, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, do Tập đoàn Đầu tư Phát triển Xanh Trung Quốc (CGDG) đầu tư và xây dựng. Theo thông tin từ doanh nghiệp này, đây hiện là cơ sở LAES có công suất lắp đặt lớn nhất thế giới.

Dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển các công nghệ lưu trữ, hỗ trợ hệ thống điện trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Theo Tập đoàn Đầu tư Phát triển Xanh Trung Quốc, cơ sở này có tổng công suất lắp đặt 60 MW, dự kiến hấp thụ khoảng 600.000 kilowatt-giờ (kWh) điện sạch mỗi ngày. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 180 triệu kWh điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện hằng năm cho khoảng 30.000 hộ gia đình.

Dự án lưu trữ năng lượng bằng không khí hóa lỏng là một công nghệ lưu trữ lâu dài mới nổi. Công nghệ này sử dụng điện năng để nén và làm lạnh không khí cho đến khi chuyển sang trạng thái lỏng vào những thời điểm nhu cầu sử dụng điện thấp. Khi cần điện, không khí hóa lỏng sẽ được làm nóng và giãn nở để vận hành tua-bin, từ đó tạo ra điện năng.

Công nghệ này được đánh giá là có ưu thế hơn so với pin lưu trữ về quy mô, thời gian lưu trữ và tuổi thọ vận hành. Tập đoàn Đầu tư Phát triển Xanh Trung Quốc cho biết dự án tại Golmud sử dụng quy trình hóa lỏng bằng phương pháp làm lạnh sâu ở nhiệt độ âm 194 độ C. Thiết bị sử dụng trong dự án đã được nội địa hóa hoàn toàn, với 100% linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc. Tập đoàn cũng khẳng định dự án ứng dụng các công nghệ mà họ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ độc lập.

Theo Tập đoàn Đầu tư Phát triển Xanh Trung Quốc, dự án này hiện đứng đầu thế giới về cả công suất lưu trữ lẫn dung lượng lưu trữ trong lĩnh vực dự án lưu trữ năng lượng bằng không khí hóa lỏng.

Dự án này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc hấp thụ năng lượng tái tạo, cắt ngọn phụ tải đỉnh (peak shaving) cho các nhà máy nhiệt điện, cũng như tận dụng năng lượng lạnh từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Giới chuyên gia nhận định việc dự án đi vào hoạt động giúp Trung Quốc tiến thêm một bước trong lộ trình xây dựng hệ thống điện kiểu mới, trong đó năng lượng mới đóng vai trò chủ đạo trong nguồn cung.

Dự án này đã lấp đầy nhiều khoảng trống trong các ứng dụng kỹ thuật quy mô lớn về dự án lưu trữ năng lượng bằng không khí hóa lỏng trên toàn cầu, đồng thời cung cấp một mô hình có thể nhân rộng cho việc ứng dụng công nghệ lưu trữ thời gian dài ở quy mô lớn, góp phần hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh - một bước tiến quan trọng hướng tới các mục tiêu carbon kép của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, công suất lắp đặt các hệ thống lưu trữ năng lượng mới tại nước này đạt 136 gigawatt (GW), tăng 84% so với năm trước đó và gấp 40 lần so với thời điểm cuối năm 2020./.