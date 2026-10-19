Bước đột phá cho khát vọng và quyết tâm lớn đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, ngày 16/10/2026. (Ảnh: KHÁNH AN)

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã quyết định những vấn đề hệ trọng về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, phát huy nguồn lực đảng viên và nhân tài, cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Đây không chỉ là những văn kiện tiếp nối, mà là một chỉnh thể quyết sách nhằm tháo gỡ từ gốc những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể.

Hoàn thiện chỉnh thể quyết sách, đổi mới xây dựng đảng và hệ thống chính trị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương, Bộ Chính trị đã liên tục ban hành những quyết sách chiến lược, định hình tư duy phát triển mới. Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa đường lối Đại hội XIV của Đảng trên những lĩnh vực trọng yếu. Hội nghị Trung ương 4 đặt vào chỉnh thể ấy một khâu có ý nghĩa quyết định: Chủ thể thực hiện. Mọi đường lối đúng, mọi thể chế tốt đều phải đi qua tổ chức đảng, bộ máy và con người. Nếu tổ chức đảng không đủ sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo không theo kịp yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, đội ngũ cán bộ không đủ tầm, người tài không được trọng dụng, nguồn lực trong đảng viên và trong xã hội không được khơi thông, thì khát vọng dù lớn đến đâu cũng khó trở thành hiện thực.

Trung ương 4 là hội nghị về “năng lực thực thi” của toàn hệ thống chính trị. Các văn kiện Trung ương 4 có mối liên hệ hữu cơ, chặt chẽ: Đảng mạnh, phương thức lãnh đạo đúng thì chọn và dùng được cán bộ tốt; cán bộ tốt thì biết trọng dụng người tài và khơi thông nguồn lực của đảng viên, của doanh nghiệp, của Nhân dân; nguồn lực được khơi thông thì kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững; đất nước phát triển, Nhân dân được thụ hưởng thì niềm tin vào Đảng càng thêm bền chặt, tạo động lực mới cho xây dựng Đảng. Đó là sự phát triển đi lên, tự củng cố, được thể hiện qua những nội dung trọng tâm sau:

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã quyết định những vấn đề hệ trọng về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, phát huy nguồn lực đảng viên và nhân tài, cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Một là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Nội hàm cốt lõi của Nghị quyết là lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; chuyển mạnh trọng tâm sang phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa ngay từ chi bộ. Muốn tự sửa, trước hết phải nghe được sự thật. Vì vậy, phải phát huy dân chủ thực chất trong Đảng để cán bộ, đảng viên nói thẳng, nói đúng, nói có trách nhiệm; người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác mình.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền: Nội hàm của Nghị quyết là Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, bằng tuyên truyền, vận động quần chúng, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát và bằng sự nêu gương; thực hiện thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chấm dứt ba căn bệnh: Bao biện, làm thay; buông lỏng lãnh đạo; xin ý kiến nhiều vòng đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình. Đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và chịu trách nhiệm; không dùng trách nhiệm tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ: Điểm mới quan trọng nhất là đánh giá cán bộ phải xuất phát từ vị trí việc làm, đo bằng sản phẩm, bằng việc khó đã làm được, có tính đến độ khó và điều kiện thực hiện. Quy trình là để chọn đúng người, không phải chỗ ẩn nấp trách nhiệm.

Bốn là, đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh: Quy định là một bước đổi mới tư duy có ý nghĩa đột phá. Từ chỗ “cho phép” với nhiều e dè, Đảng chuyển sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho đất nước.

Năm là, chiến lược quốc gia về nhân tài: Nội hàm là mở rộng không gian tìm kiếm nhân tài, từ nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, khu vực công và khu vực tư, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế; đồng thời lấy bồi dưỡng nhân tài trong nước làm nền tảng lâu dài. Sáu là, kinh tế-xã hội năm 2027: Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an ninh năng lượng.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, khơi thông mọi nguồn lực phát triển

Thực tiễn cho thấy, khâu yếu nhất trong lãnh đạo của chúng ta nhiều năm qua không nằm ở ban hành nghị quyết, mà ở tổ chức thực hiện. Để Nghị quyết Trung ương 4 thật sự tạo bước đột phá, cần thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt thực chất, đi thẳng vào điểm mới và việc phải làm. Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt, không giao khoán. Nội dung quán triệt phải ngắn gọn, đi thẳng vào điểm mới, việc phải làm của từng cấp, từng ngành; gắn với đối thoại, giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thứ hai, cụ thể hóa, tích hợp và thể chế hóa kịp thời. Các cấp ủy rà soát toàn bộ chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết Trung ương 2, Trung ương 3 để tích hợp nội dung Trung ương 4, xử lý chồng chéo, xác định thứ tự ưu tiên. Chương trình hành động ngắn gọn, khả thi, theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và rõ tiêu chí đánh giá.

Thứ ba, làm ngay những việc có tính “đòn bẩy”, không chờ đủ mọi điều kiện mới bắt đầu. Ngay trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, cần tập trung vào những việc tạo chuyển biến dây chuyền: Rà soát vị trí việc làm và khoảng trống năng lực; xác định sản phẩm chủ yếu của từng vị trí lãnh đạo, quản lý; bảo đảm mỗi vị trí người đứng đầu có phương án cán bộ kế cận; làm sạch, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ.

Thứ tư, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện nghị quyết với đánh giá cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện nghị quyết ở nơi mình phụ trách. Kết quả thực hiện nghị quyết phải trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, kiểm tra, giám sát ngay từ đầu, đo bằng kết quả thực tế. Kiểm tra, giám sát không đợi đến khi sơ kết, tổng kết, mà phải đồng hành ngay từ khi triển khai. Kiểm tra bằng kết quả thực tế, không nặng hồ sơ, giấy tờ.

Thứ sáu, làm tốt công tác tư tưởng, truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội. Nghị quyết chỉ đi vào cuộc sống khi được cán bộ, đảng viên thấm nhuần và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác tuyên truyền phải chuyển mạnh từ “thông tin một chiều” sang “truyền thông chính sách”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một “tuyên truyền viên” bằng chính hành động gương mẫu của mình.

Điểm xuyên suốt, đột phá của Nghị quyết Trung ương 4 là tư duy về nguồn lực.

Điểm xuyên suốt, đột phá của Nghị quyết Trung ương 4 là tư duy về nguồn lực. Trung ương 4 tác động đồng thời vào tất cả các tầng nguồn lực và tạo ra sự cộng hưởng giữa chúng. Trong đó, con người là trung tâm, thể chế là điều kiện tiên quyết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính, lòng dân là cội nguồn sức mạnh.

Một là, nguồn lực con người: Giải phóng năng lực của đội ngũ cán bộ và nhân tài. Khi cán bộ được đánh giá bằng sản phẩm, được bảo vệ khi dám đổi mới vì lợi ích chung, sức sáng tạo của hàng triệu cán bộ, đảng viên sẽ được giải phóng.

Hai là, nguồn lực thể chế: Biến thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh. Tháo gỡ thể chế là giải phóng nguồn lực.

Ba là, nguồn lực kinh tế: Khơi thông vốn, đất đai, tài sản và cơ hội. Đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, “vốn mồi” kích hoạt đầu tư xã hội.

Bốn là, nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Kết hợp Nghị quyết Trung ương 4 với Nghị quyết số 57-NQ/TW, đội ngũ nhân tài được trọng dụng sẽ trực tiếp tạo ra năng suất mới, công nghệ mới, sản phẩm mới.

Năm là, nguồn lực văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW cần được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa công vụ, văn hóa liêm chính, văn hóa trọng dụng người tài, văn hóa dám đổi mới.

Sáu là, nguồn lực niềm tin: Niềm tin đến từ sự nêu gương của cán bộ, từ tính minh bạch của quyết sách, từ những thay đổi mà người dân cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày. Niềm tin xã hội là một loại “vốn” đặc biệt; khi được củng cố, nó nhân lên sức mạnh của mọi nguồn lực khác; khi bị suy giảm, mọi chính sách đều trở nên khó thực hiện.

Công tác tư tưởng mở đường cho hành động

Công tác tư tưởng phải đi trước một bước, mở đường cho hành động. Hệ thống tuyên giáo các cấp xác định việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Đặc biệt, báo chí, xuất bản phải là lực lượng xung kích: Không chỉ đưa tin về hội nghị quán triệt, mà phải theo dõi việc thực hiện đến cùng; phát hiện, cổ vũ những tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, những người tài được trọng dụng và tạo ra sản phẩm cụ thể; đồng thời phản ánh thẳng thắn, xây dựng những nơi còn trì trệ, hình thức.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV mang tinh thần tiếp nối của khát vọng đưa đất nước vươn mình và là quyết tâm chính trị cao để biến khát vọng thành hiện thực. Giá trị của Nghị quyết sẽ được đo bằng sự chuyển biến của tổ chức đảng và bộ máy, bằng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế và trên hết, bằng những việc thiết thực được giải quyết cho Nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV mang tinh thần tiếp nối của khát vọng đưa đất nước vươn mình và là quyết tâm chính trị cao để biến khát vọng thành hiện thực. Giá trị của Nghị quyết sẽ được đo bằng sự chuyển biến của tổ chức đảng và bộ máy, bằng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế và trên hết, bằng những việc thiết thực được giải quyết cho Nhân dân.