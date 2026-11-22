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Theo Quyết định số 2561/QĐ-SNNMT ngày 20/11/2026, Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi, có trụ sở tại thôn 8, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 82.206,2 m² để thực hiện Dự án khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ cát Tân Đức 1.

Tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng diện tích đất nói trên được thực hiện khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hành vi này vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai năm 2013 và điểm c khoản 3 Điều 127 Luật Đất đai năm 2024.

Cụ thể, điểm đ khoản 1 Điều 23 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được áp dụng làm căn cứ xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Yêu cầu hoàn thiện thủ tục trong 30 ngày

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp do hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định.

Theo quyết định, hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi đã chấm dứt vào ngày 27/6/2019 và ngày 9/9/2020. Đây là thời điểm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận biến động tại 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ Nghị định số 123/2024/NĐ-CP và Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2025, trường hợp này không thuộc diện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do đã hết thời hiệu. Tuy nhiên, việc hết thời hiệu xử phạt không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không phải khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định buộc Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách nộp hồ sơ để làm thủ tục xin chấp thuận của UBND cấp tỉnh về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất thực hiện Dự án khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ cát Tân Đức 1, xã Tân Minh.

Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được quyết định. Toàn bộ chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do công ty chi trả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành quyết định. Trường hợp hết thời hạn quy định mà công ty không tự nguyện thực hiện, việc cưỡng chế thi hành sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Tăng cường giám sát việc chấp hành

Để bảo đảm quyết định được thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Quản lý đất đai tổ chức kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả. UBND xã Tân Minh cũng được gửi quyết định để biết và phối hợp triển khai.

Việc yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thấy yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai trong quá trình triển khai dự án đầu tư. Đặc biệt, đối với các dự án khai thác khoáng sản có sử dụng đất nông nghiệp, việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất cần được thực hiện đúng trình tự, điều kiện và thẩm quyền trước khi triển khai.

Thông qua việc kiểm tra, xử lý và yêu cầu khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng hướng đến bảo đảm việc sử dụng đất đúng quy định, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh./.