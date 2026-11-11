Bước đi vững chắc đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng cả nước

Tỉnh Quảng Trị chọn công nghiệp năng lượng làm động lực tăng trưởng là bước đi đúng hướng, phù hợp chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần quán triệt, vận dụng sáng tạo chỉ đạo của Trung ương đối với Quảng Trị. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, tổng công suất nguồn điện của Quảng Trị đến năm 2030 đạt 12.963 MW, trong đó điện gió chiếm 4.614 MW.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, tỉnh Quảng Trị có công suất 1.403 MW.

Hiện, tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm điện lực Quảng Trạch. Trung tâm có cơ sở hạ tầng dùng chung và ba dự án nhà máy điện với tổng công suất khoảng 4.500 MW. Các nhà máy được triển khai theo lộ trình nối tiếp, chuyển dịch từ nhiệt điện than công nghệ siêu tới hạn sang nhiệt điện khí LNG – phù hợp với định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất là 1.403 MW; nhiệt điện than phun siêu tới hạn. Tổng mức đầu tư điều chỉnh 42.022,87 tỷ đồng. Hai tổ máy đã hòa lưới, đang chạy thử nghiệm. Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát lên lưới điện quốc gia hơn 703 triệu kWh; phấn đấu vận hành thương mại trong năm 2026. Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất là 1.612,8 MW sử dụng nhiên liệu LNG, tổng mức đầu tư 40.123,455 tỷ đồng. Khởi công ngày 20/10/2026; tổ máy 1 dự kiến hoạt động vào tháng 2/2030, tổ máy 2 dự kiến hoạt động tháng 4/2030. Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có công suất khoảng 1.500 MW, hiện đang lựa chọn nhà thầu EPC và dự kiến vận hành thương mại quý I/2031.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn (áo xanh đứng giữa) Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị cùng đoàn công tác kiểm tra ở Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, EVN đang phối hợp với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét đề xuất bổ sung Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch IV vào quy hoạch. Riêng ba dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, II và III đã có tổng công suất khoảng 4.500 MW; nếu Quảng Trạch IV được bổ sung, toàn trung tâm sẽ đạt quy mô trên 6.000 MW, cung cấp hàng chục tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Xác định công nghiệp năng lượng là động lực tăng trưởng hàng đầu bên cạnh nông nghiệp xanh và du lịch, vì vậy tỉnh Quảng Trị khi xây dựng Trung tâm năng lượng Quảng Trạch đã lựa chọn nhà thầu có công nghệ hiện đại, kiểm soát môi trường chặt chẽ.

Trung tâm điện lực Quảng Trạch sẽ góp phần quan trọng đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của đất nước vào năm 2030.

Cận cảnh Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I ở Quảng Trị.

Theo Sở Công thương tỉnh Quảng Trị, tổng công suất các dự án đã phát điện và vận hành thương mại đạt hơn 1.559 MW, gồm 22 dự án điện gió, 11 dự án thủy điện, 4 dự án điện mặt trời mặt đất và hơn 1.200 công trình điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh các nhà máy ở Trung tâm điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị còn nhiều dự án năng lượng lớn như: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị công suất 1.320 MW, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng; Nhà máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp Quảng Trị có công suất 340 MW; 5 dự án điện gió gần bờ với tổng công suất gần 1.000 MW. Các dự án điện gió ngoài khơi đang được khảo sát, đầu tư.

Tỉnh Quảng Trị đang phát triển 22 dự án điện gió mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho địa phương.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, tổng công suất nguồn điện của Quảng Trị đến năm 2030 đạt 12.963 MW, trong đó điện gió chiếm 4.614 MW. Hệ thống lưới điện truyền tải được quy hoạch đồng bộ với nhiều tuyến đường dây và trạm biến áp trọng điểm. Những định hướng chiến lược và chính sách lớn đã tạo nền tảng pháp lý và hành lang chính trị vững chắc để Quảng Trị phát huy tối đa lợi thế nhằm phát triển đa dạng, bền vững và hiệu quả các loại hình năng lượng.