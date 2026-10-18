Bước đi tiếp theo của doanh nghiệp có sản phẩm Thương hiệu quốc gia

Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Từ con số khiêm tốn 30 doanh nghiệp ở kỳ xét chọn đầu tiên năm 2008, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 hôm 16/10 vừa qua đã ghi nhận bước tiến dài với 227 doanh nghiệp được vinh danh.

Danh sách doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm nay phủ rộng nhiều trụ cột trọng yếu của nền kinh tế, từ công nghệ số, viễn thông, tài chính – ngân hàng, hàng không, logistics đến cơ khí chế tạo, điện – điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp và chế biến thực phẩm…

Là một trong 227 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, đại diện CTCP LC Foods chia sẻ, sự vinh danh này không chỉ phản ánh nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Chương trình, mà còn là minh chứng chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng trong nước và xa hơn là xây dựng niềm tin với cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa nhìn nhận, danh hiệu này đã cho thấy sự nỗ lực củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng của doanh nghiệp. “Chúng tôi luôn trăn trở làm sao tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của khách hàng,” bà Vân chia sẻ với Mekong ASEAN.

Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia được giới thiệu trên Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

5 nhiệm vụ trọng tâm của cộng đồng doanh nghiệp

Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam diễn ra tối 16/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: "Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới”.

Thủ tướng Chỉnh phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, doanh nghiệp chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, doanh nghiệp chú trọng vào đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế; nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc.

Thứ ba, doanh nghiệp chủ động chinh phục thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững. Trong đó, doanh nghiệp phát triển hệ thống phân phối; bảo vệ sở hữu trí tuệ và giữ bản sắc Việt trong từng thị trường; tận dụng hiệu quả các FTA.

Thứ tư, doanh nghiệp chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Thứ năm, doanh nghiệp phải kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm.

Có danh hiệu không có nghĩa dừng phấn đấu

Nhằm tiếp tục đáp ứng các tiêu chí của Chương trình trong những kỳ tiếp theo, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu Việt, LC Foods xác định tiếp tục dồn lực nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Theo đại diện doanh nghiệp, trải qua 16 năm đầu tư nền tảng sản xuất và chuẩn hóa hệ thống quản trị, doanh nghiệp hiện vận hành theo mô hình chuỗi cung ứng tích hợp 3F (Feed - Farm - Food). Nhờ mạng lưới liên kết chặt chẽ từ vùng nguyên liệu đầu vào đến hệ thống nhà máy chế biến, LC Foods làm chủ hoàn toàn khả năng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng và giữ vững sự ổn định về giá thành.

Hệ thống nhà máy của doanh nghiệp được đầu tư đồng bộ với dây chuyền tự động hóa khép kín cùng công nghệ cấp đông hiện đại, vận hành nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, BRCGS, FSSC 22000… Bên cạnh đó, với đội ngũ hơn 50 chuyên gia R&D, LC Foods đẩy mạnh chế biến sâu nguồn nông - thủy sản bản địa thành danh mục hơn 400 sản phẩm giá trị gia tăng (xúc xích, lạp xưởng tươi, viên thả lẩu, dimsum, bánh bao, cháo, phở...). Kết hợp cùng các giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh, tiện lợi (RTE/RTC), doanh nghiệp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cả phân khúc tiêu dùng hộ gia đình lẫn kênh dịch vụ ẩm thực (Horeca).

Hiện tại, sản phẩm của LC Foods đã phủ rộng trên cả hai kênh phân phối hiện đại (MT) và truyền thống (GT) tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời đang từng bước tiến sâu vào các thị trường xuất khẩu. Đại diện doanh nghiệp khẳng định, đây chính là bệ phóng vững chắc để LC Foods tiếp tục chinh phục các kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia tiếp theo và tự tin vươn ra thị trường thế giới.

Thủ tướng Chỉnh phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh với các doanh nghiệp tại Lễ công bố. Ảnh: VGP

Ở góc độ ngành hàng đặc sản, bà Trịnh Thị Hồng Vân cho biết, Yến sào Khánh Hòa sẽ kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng gắn liền với bảo tồn bền vững các hang đảo yến tự nhiên và nguồn gen chim yến quý hiếm. Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh R&D nhằm phát triển các dòng sản phẩm mới có giá trị dinh dưỡng cao.

Bám sát trục tiêu chí “đổi mới sáng tạo” và “năng lực tiên phong” của Chương trình, Yến sào Khánh Hòa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, chuẩn hóa nguồn nhân lực, chuyển dịch sang mô hình sản xuất xanh và hiện đại hóa trang thiết bị máy móc nhằm tối ưu hóa năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trao đổi với báo chí bên lề Lễ công bố, ông Trần Trung Hiếu, Phó Tổng giám đốc Chiến lược Richy Group nhấn mạnh: “Việc giữ vững danh hiệu Thương hiệu quốc gia đôi khi còn thách thức hơn cả lần đầu được vinh danh, bởi doanh nghiệp phải liên tục chứng minh năng lực qua từng kỳ xét duyệt khắt khe. Chúng tôi phải không ngừng bảo tồn và nâng tầm những giá trị, tiêu chuẩn đã xác lập”. Do đó, chiến lược của Richy không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện hữu, mà phải chủ động đổi mới liên tục theo dòng chảy và xu hướng tiêu dùng mới.

Đối với bài toán xuất khẩu, từ kinh nghiệm đưa bánh kẹo Việt chinh phục nhiều thị trường quốc tế, đại diện Richy Group lưu ý: trước khi tiếp cận người tiêu dùng bản địa, sản phẩm phải vượt qua “hàng rào” kiểm định và thuyết phục được các nhà nhập khẩu về uy tín lẫn độ tin cậy của doanh nghiệp. Từ thực tế này, ông Trần Trung Hiếu thấy rằng, bên cạnh đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cũng cần sự đồng hành từ các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc lan tỏa hình ảnh, gia tăng niềm tin của các đối tác với sản phẩm Việt và uy tín của Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Giải đáp phần nào trăn trở của cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ thêm với Mekong ASEAN tại buổi họp báo Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, phía Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tới các thị trường, bao gồm nội địa và quốc tế thông qua Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

“Với các kỳ hội chợ, đoàn doanh nghiệp đi giao thương ở nước ngoài, chúng tôi đều khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm Thương hiệu Quốc gia tham gia. Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tham mưu tới lãnh đạo các cấp về việc có các ưu đãi riêng cho các doanh nghiệp có sản phẩm Thương hiệu Quốc gia như có luồng xanh thông quan, có thuế ưu đãi...

Hay trong chương trình Go Global – Vươn ra thị trường quốc tế do Bộ Công Thương chủ trì, các chương trình quốc gia trọng điểm khác, chúng tôi sẽ tham mưu, lồng ghép các ưu đãi cho doanh nghiệp có sản phẩm Thương hiệu Quốc gia, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng năng lực kết nối thị trường, đưa sản phẩm chất lượng của Việt Nam ra thế giới,” ông Vũ Bá Phú thông tin.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, nhằm xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ba giá trị cốt lõi “Chất lượng – Đổi mới & sáng tạo – Năng lực tiên phong” được xác định là những giá trị xuyên suốt của Chương trình và cũng là định hướng để cộng đồng doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh trên thị trường.