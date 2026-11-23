Nếu cả 2 triệu người này nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế, tổng nợ gốc lệ phí môn bài và tiền chậm nộp dự kiến được xóa khoảng 16.688 tỉ đồng (Ảnh: Cục Thuế - Bộ Tài chính)

Quyết sách nhân văn phù hợp với thực tiễn

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Chính sách này áp dụng với những người nộp thuế ở trạng thái 03 (đã dừng hoạt động kinh doanh, nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế) và 06 (không hoạt động ở địa điểm đăng ký). Theo báo cáo của Chính phủ, hơn 2,51 triệu người nộp thuế ở hai trạng thái trên đến 23/10.

Theo Nghị quyết, các đối tượng kể trên được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài. Đồng thời, người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 cũng được xóa tiền thuế chậm nộp khi đáp ứng các điều kiện. Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xoá nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Việc này được cơ quan thuế xử lý căn cứ cơ sở dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý thuế.

Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít cá nhân mở mã số thuế để cho thuê nhà hoặc kinh doanh nhỏ lẻ nhưng sau khi ngừng hoạt động lại không nắm rõ quy định đóng mã số thuế. Hệ quả là các khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp cứ thế “treo” lơ lửng qua nhiều năm, chỉ đến khi làm thủ tục hành chính khác hoặc bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh người dân mới phát hiện. Bà Lê Thị Lan (một cá nhân từng kinh doanh tự do tại Hà Nội) phấn khởi chia sẻ, chính sách mới lần này cho thấy Quốc hội và các cơ quan quản lý thực sự bám sát đời sống, lắng nghe và thấu hiểu những vướng mắc rất thực tế của người dân. Điều bà con mong mỏi nhất lúc này là Nghị quyết sớm được triển khai đồng bộ, đi vào cuộc sống thực chất để người nộp thuế thuận lợi hoàn tất thủ tục, khép lại những rắc rối kéo dài suốt nhiều năm qua.

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn triển khai, thống nhất phương án thực hiện trong toàn ngành. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh, chính sách lần này nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định. Việc xử lý các khoản nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp sẽ tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục khôi phục hoạt động hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Chính sách cũng gắn trực tiếp với Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, hướng tới xử lý hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực tế, có những cá nhân mở mã số thuế để cho thuê nhà hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, sau khi ngừng hoạt động không nắm rõ quy định về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Những tồn tại về nghĩa vụ thuế chỉ được phát hiện khi phát sinh các thủ tục khác, thậm chí khi người dân bị tạm hoãn xuất cảnh.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ở trạng thái 06; một bộ phận người dân chưa cài đặt VNeID hoặc chưa cập nhật đồng bộ thông tin định danh nên khó tiếp cận thông tin từ cơ quan thuế. Hiện vẫn còn khoảng 5% người nộp thuế chưa đồng bộ dữ liệu mã số thuế với thông tin định danh dân cư. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được triển khai rộng rãi, phối hợp với các cơ quan báo chí và lựa chọn phương thức phù hợp để người nộp thuế dễ tiếp cận, nắm bắt chính sách, ông Mai Sơn khẳng định.

Từ thực tế này, Phó Cục trưởng Cục Thuế đề nghị, cơ quan thuế các cấp phải chủ động thông tin, hướng dẫn đầy đủ, thống nhất; giúp người nộp thuế biết mình có thuộc diện áp dụng hay không, được hưởng chính sách gì, còn phải thực hiện nghĩa vụ hoặc thủ tục nào và liên hệ với đầu mối nào để được giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền không chỉ nhằm phổ biến nội dung nghị quyết mà còn phải giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện được chính sách trên thực tế. Rà soát đúng đối tượng, xử lý hồ sơ, không để người nộp thuế chờ đợi. Việc triển khai phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng; công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, không phát sinh thêm thủ tục hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết.

Minh bạch quy trình thực hiện, tránh tâm lý chủ quan

Kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế sẽ là thước đo thực chất hiệu quả triển khai chính sách. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm tiến độ và kết quả thực hiện. Chính sách phải được triển khai kịp thời, thống nhất, đúng quy định; những vướng mắc thuộc trách nhiệm cơ quan thuế phải chủ động tháo gỡ, không để người nộp thuế tiếp tục chờ đợi hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ông Mai Sơn khẳng định.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi tối đa, các chuyên gia cũng lưu ý cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần hiểu đúng bản chất của chính sách để thực hiện chuẩn xác. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ không đồng nghĩa với việc xóa bỏ nghĩa vụ nộp ngân sách. Người nộp thuế vẫn phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ gốc để được xem xét miễn tiền chậm nộp. Điều quan trọng hơn là đơn giản hóa thủ tục để người nộp thuế có thể hoàn thành các nghĩa vụ còn lại. Do đó, Chính phủ cần sớm ban hành quy định trường hợp doanh nghiệp có mã số thuế trạng thái 06 không phải nộp hồ sơ khai thuế kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nếu thực tế doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh. Ngược lại, doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian mang trạng thái 03, 06 không nên được hưởng chính sách này. Trường hợp đó có thể liên quan đến hành vi trốn thuế và phải được xử lý theo quy định. Ngoại lệ là hoạt động thanh lý tài sản phục vụ quá trình giải thể doanh nghiệp.

Để tận dụng chính sách Luật sư Lê Đức Anh Thắng, Công ty Luật Khải Hoàn Minh cho rằng, doanh nghiệp nên kiểm tra lại tình trạng mã số thuế trên hệ thống và xác định mình còn phải thực hiện thủ tục nào để hoàn tất việc ngừng hoạt động; người nộp thuế cần đối chiếu số liệu nghĩa vụ thuế trước và sau khi cơ quan thuế thực hiện xóa nợ. Doanh nghiệp có thể kiểm tra thông tin nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử, đồng thời theo dõi thông báo kết quả xử lý từ cơ quan thuế. Nếu số liệu còn nợ trên hệ thống chưa được cập nhật hoặc có khoản nghĩa vụ không khớp với hồ sơ của doanh nghiệp, người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được kiểm tra, đối chiếu. Đặc biệt, doanh nghiệp cần phân biệt khoản nợ lệ phí môn bài được xử lý theo Nghị quyết với các khoản thuế, tiền phạt hoặc nghĩa vụ tài chính khác vẫn còn phải nộp. Việc chủ động rà soát giúp doanh nghiệp tránh nhầm lẫn rằng toàn bộ nghĩa vụ thuế đã được xóa, trong khi trên hệ thống vẫn còn khoản nợ gốc hoặc nghĩa vụ chưa được giải quyết.