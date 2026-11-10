Bước đi chiến lược giải mã 'điểm nghẽn' Trí tuệ Nhân tạo của doanh nghiệp Nga

Khối công nghệ thông tin (CNTT) thương mại của Tập đoàn viễn thông Rostelecom vừa công bố lộ trình hợp nhất hai nền tảng công nghệ TData (quản trị dữ liệu lớn) và IQMen (Trí tuệ Nhân tạo và phân tích toán học), nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp.

Sự kiện này không đơn thuần là một thương vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, mà phản ánh một tư duy mang tính bước ngoặt của giới công nghệ trong việc giải quyết “tử huyệt” lớn nhất của Trí tuệ Nhân tạo doanh nghiệp hiện nay, đó là “mối quan hệ hữu cơ giữa chất lượng dữ liệu sạch và hiệu năng thực tế của Trí tuệ Nhân tạo.”

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, bà Ekaterina Burchina, Phó Chủ tịch Rostelecom kiêm Giám đốc kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin thương mại, cho biết nhiều doanh nghiệp hiện vẫn cho rằng chỉ cần có hạ tầng số hiện đại và khối lượng dữ liệu lớn là có thể triển khai Trí tuệ Nhân tạo hiệu quả.

Tuy nhiên, dữ liệu nội bộ thường phân tán giữa các bộ phận, trùng lặp hoặc thiếu nhất quán, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết quả của các mô hình Trí tuệ Nhân tạo.

Bà Burchina nhấn mạnh Trí tuệ Nhân tạo không thể tự khắc phục những hạn chế của dữ liệu đầu vào. Vì vậy, việc hợp nhất TData và IQMen hướng tới xây dựng một hệ thống thống nhất, trong đó quản trị dữ liệu tạo nền tảng cho các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo khai thác và xử lý thông tin.

Một vấn đề khác được Rostelecom đề cập là yêu cầu đo lường hiệu quả kinh tế của Trí tuệ Nhân tạo. Theo bà Burchina, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận hành và cải thiện năng suất thay vì chỉ ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo để thể hiện mức độ hiện đại về công nghệ.

Hiệu quả của các giải pháp này phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và mức độ hoàn thiện của quy trình tại từng doanh nghiệp, không thể áp dụng một tỷ lệ cải thiện năng suất chung cho tất cả.

Về công nghệ, Rostelecom chú trọng phát triển các giải pháp tăng cường truy xuất và tạo sinh (RAG), cho phép Trí tuệ Nhân tạo tìm kiếm, xử lý và đưa ra câu trả lời dựa trên dữ liệu nội bộ đã được xác thực.

Cách tiếp cận này giúp hạn chế tình trạng Trí tuệ Nhân tạo tạo ra thông tin không chính xác, đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng các trợ lý thông minh trong hoạt động doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty đặt yêu cầu bảo mật dữ liệu trong quá trình phát triển Trí tuệ Nhân tạo, với việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Cơ quan Kiểm soát kỹ thuật và xuất khẩu Liên bang Nga (FSTEK), cũng như các yêu cầu chứng nhận liên quan của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Bộ Quốc phòng.

Theo đại diện Rostelecom, xu hướng phát triển Trí tuệ Nhân tạo doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ không chỉ tập trung vào thuật toán mà còn phụ thuộc vào khả năng kết hợp đồng bộ giữa dữ liệu, công cụ phân tích và Trí tuệ Nhân tạo. Hiệu quả cuối cùng cần được đánh giá thông qua những kết quả thực tế mà công nghệ mang lại cho hoạt động của doanh nghiệp./.