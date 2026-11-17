Nhân dịp này, phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Trang, Phụ trách bộ môn Taekwondo (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) về ý nghĩa của công tác chuẩn hóa chuyên môn, bước đột phá về công nghệ tại Đại hội cũng như chiến lược trẻ hóa lực lượng và đổi mới ban huấn luyện cho mục tiêu vươn tầm châu lục.

Bà Nguyễn Thu Trang, Phụ trách bộ môn Taekwondo (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam). Ảnh: Thu Minh.

- Thưa bà, kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng Taekwondo quốc gia lần thứ hai năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của kỳ thi đối với sự phát triển phong trào và công tác chuyên môn của bộ môn?

- Kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng hôm nay nói riêng và hệ thống thi thăng đẳng nói chung giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trước hết, đây là thước đo đánh giá chính xác sự tiến bộ của từng võ sinh qua quá trình rèn luyện bền bỉ. Về mặt chuyên môn và pháp lý, chỉ khi vượt qua kỳ thi và được công nhận đẳng cấp quốc gia, các võ sinh mới có đủ điều kiện tham dự các giải đấu chính thức trong hệ thống thi đấu quốc gia cũng như quốc tế.

Đối với công tác tổ chức, thời gian qua, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã ban hành được bộ thể chế và quy chuẩn (barem) chấm thi thống nhất trên toàn quốc. Nhờ sự chuẩn hóa này, các liên đoàn, hội tại các tỉnh, thành, ngành đều thực hiện quy củ, bài bản. Tại Hà Nội, dù năm 2026 mới là lần thứ hai tổ chức kỳ thi này, nhưng thực tế Thủ đô đã có bề dày kinh nghiệm đăng cai nhiều năm qua với khâu tổ chức rất chuyên nghiệp, chu đáo và nghiêm túc. Qua mỗi bài thi đầy quyết tâm của các võ sinh, ban giám khảo và Liên đoàn Taekwondo Hà Nội sẽ phát hiện được những "hạt giống" tài năng từ các câu lạc bộ phong trào để triệu tập lên đội tuyển thành phố, tạo nguồn lực lượng kế cận vững chắc cho đội tuyển quốc gia.

- Kỳ thi lần này diễn ra ngay trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sự kiện lớn nhất của thể thao nước nhà theo chu kỳ 4 năm. Có thể coi đây là bước chạy đà quan trọng cho sân chơi lớn sắp tới không, thưa bà?

Các võ sinh tham dự kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng Taekwondo quốc gia lần thứ hai năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội.. Ảnh: Thu Minh.

- Thời điểm tổ chức kỳ thi này rất kịp thời, vừa là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), vừa tạo bước đệm tâm lý và chuyên môn hướng tới lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khai mạc vào ngày 21-11 tới đây.

Tại kỳ Đại hội năm nay, Taekwondo tự hào là một trong những môn có quy mô tham dự đông đảo và sôi động nhất. Theo danh sách đăng ký, có tới 29 đơn vị tỉnh, thành, ngành góp mặt với hơn 400 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 24 bộ huy chương. Môn Taekwondo sẽ thi đấu chính thức trong 5 ngày từ 25 đến 29-11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương, Đại hội hứa hẹn sẽ diễn ra hết sức nghiêm túc, quyết liệt và rực cháy.

- Được biết, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, môn Taekwondo sẽ áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật mới theo quy định của thế giới. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về điểm mới này?

- Điểm nhấn lớn nhất về chuyên môn và công nghệ tại Đại hội năm nay chính là việc nâng cấp toàn bộ hệ thống thiết bị thi đấu điện tử. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cùng đơn vị đăng cai là thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị đồng bộ hệ thống giáp và mũ điện tử thế hệ mới - nâng cấp từ đời K1 lên K2 theo đúng quy chuẩn của Liên đoàn Taekwondo Thế giới ban hành năm 2026.

Taekwondo hiện đại đã loại bỏ tối đa sự can thiệp chủ quan của con người vào việc chấm điểm nhờ hệ thống giáp, mũ điện tử. Việc kịp thời bắt nhịp xu thế công nghệ K2 không chỉ giúp các tỉnh, thành, ngành có cơ hội đầu tư trang thiết bị hiện đại, mà còn trực tiếp đặt ra yêu cầu cao hơn cho các VĐV. Muốn giành chiến thắng trên hệ thống K2, VĐV buộc phải tập luyện chăm chỉ hơn, nâng cao độ chính xác của kỹ thuật cũng như sức mạnh và tốc độ ra đòn. Đây là cú hích quan trọng giúp trình độ chuyên môn của VĐV trong nước tiệm cận nhanh nhất với đấu trường quốc tế.

- Nhìn từ thực tiễn phong trào cả nước, bà đánh giá thế nào về vị thế của Taekwondo Hà Nội trong bức tranh chung hiện nay?

Đội tuyển quyền Taekwondo Hà Nội tập luyện trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Minh Tú.

- Từ trước đến nay, Hà Nội luôn khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước, song hành cùng thành phố Hồ Chí Minh, về cả quy mô phát triển phong trào lẫn thành tích đỉnh cao. Điểm đáng mừng của Taekwondo Hà Nội hiện nay là phong trào đã lan tỏa sâu rộng, phủ khắp tới nhiều phường, xã. Sự phát triển đồng đều cả về chiều rộng lẫn chiều sâu này chính là nền tảng vững chắc giúp Thủ đô luôn duy trì được lực lượng VĐV đông đảo, chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

- Sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khép lại, đội tuyển Taekwondo quốc gia sẽ bước vào chu kỳ chuẩn bị mới cho SEA Games 34 và ASIAD 21 cũng như hành trình chinh phục tấm vé dự Olympic 2028. Theo bà, đâu là những thách thức đáng chú ý mà bộ môn đang phải đối mặt và giải pháp của chúng ta là gì?

Các VĐV Taekwondo Hà Nội đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Minh Tú.

- Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng Taekwondo Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng đầy thách thức. Sau Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 vừa qua, một loạt VĐV trụ cột kỳ cựu như Bạc Thị Khiêm, Trương Thị Kim Tuyền… giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để chuyển sang công tác huấn luyện hoặc các vị trí mới. Trong khi đó, lứa VĐV trẻ kế cận hiện tại chưa hoàn toàn bắt kịp trình độ để khỏa lấp ngay khoảng trống mà các đàn chị để lại. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Để giải quyết bài toán này, ngay sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc kết thúc, bộ môn và Ban huấn luyện sẽ tiến hành rà soát, tuyển chọn một dàn lực lượng trẻ mới hoàn toàn từ sân chơi Đại hội để tập trung đào tạo. Cùng với đó, chúng tôi sẽ thực hiện bước đổi mới quan trọng trên băng ghế huấn luyện. Chuyên gia Hàn Quốc hiện tại sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2026. Thay thế vị trí này sẽ là một chuyên gia trẻ người Iran sinh năm 1996.

- Việc lựa chọn một chuyên gia rất trẻ đến từ Iran hẳn mang theo nhiều tính toán chiến lược của bộ môn?

- Đúng vậy. Trên bản đồ Taekwondo thế giới, Iran là một cường quốc thực thụ, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thành tích tại các kỳ Olympic và ASIAD. Việc mời chuyên gia Iran sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia từng là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trong khu vực. Chuyên gia mới của chúng ta tuy còn rất trẻ nhưng đã sở hữu bảng thành tích quốc tế đáng nể và tư duy huấn luyện hiện đại.

Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa sức trẻ, tư duy chiến thuật tiên tiến của chuyên gia Iran cùng dàn VĐV trẻ giàu khát vọng sẽ tạo nên làn gió mới, mang lại bước đột phá cho Taekwondo Việt Nam. Bên cạnh đó, ở góc độ quản lý nhà nước, chúng tôi cũng rất mong muốn Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cùng các liên đoàn địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực kinh phí để hỗ trợ VĐV có thêm nhiều chuyến tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế. Có như vậy, công cuộc trẻ hóa mới sớm gặt hái thành công, giúp Taekwondo Việt Nam tự tin hướng tới những mục tiêu cao tại SEA Games và ASIAD sắp tới.

Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!