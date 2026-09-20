Bước đệm quan trọng của thể thao Gia Lai trên chặng đường mới

“Cú hích” mạnh mẽ cho phong trào thể thao

Đại hội TDTT các cấp được triển khai từ tháng 11-2025 đến ngày 30-5-2026. Tùy điều kiện thực tế, mỗi xã, phường, ngành lựa chọn từ 3-10 môn thi đấu, cách tổ chức có sự linh hoạt nhất định.

Những môn được lựa chọn trong chương trình thi đấu phần lớn dựa trên phong trào đang phát triển và điều kiện sân bãi, lực lượng vận động viên (VĐV) tại địa phương. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ… tiếp tục là những nội dung quen thuộc, thu hút lực lượng tham gia đông đảo.

Môn kéo co trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Bình Định năm 2026 diễn ra sôi nổi, với những màn tranh tài quyết liệt. Ảnh: H.V

Một số nơi có phong trào võ thuật phát triển đã lựa chọn tổ chức thi đấu như xã Tuy Phước; địa phương có điều kiện về sân bãi quan tâm đến việt dã như phường Pleiku, Quy Nhơn, xã Đề Gi...

Các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ cũng được đưa vào thi đấu ở một số địa bàn Chư Sê, Quy Nhơn Bắc, Ia Krái... góp phần duy trì những môn thể thao gắn với đời sống cộng đồng.

Việc lựa chọn môn thi đấu phù hợp giúp các địa phương phát huy được lực lượng sẵn có; đồng thời tạo điều kiện để những người thường xuyên tập luyện TDTT có dịp thi đấu, cọ xát. Qua đại hội, nhiều địa phương cũng có thêm cơ sở đánh giá phong trào, nhất là ở những môn đang có lực lượng trẻ và phong trào phát triển.

Nhiều đơn vị tận dụng sân bãi hiện có, bố trí địa điểm thi đấu hoặc huy động thêm nguồn lực xã hội để tổ chức. Sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân góp phần giải quyết một phần khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời tạo thêm không khí cho các hoạt động thi đấu.

Giải võ cổ truyền tại Đại hội TDTT xã Tuy Phước năm 2026 được tổ chức ngoài trời, góp phần lan tỏa tinh thần tập luyện trong cộng đồng. Ảnh: H.V

Điều dễ nhận thấy qua đại hội là sự tham gia của nhiều lực lượng. Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, người lao động và người dân cùng góp mặt ở các sân đấu.

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết: “Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương gặp nhiều khó khăn trong tổ chức Đại hội TDTT.

Tuy vậy, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, đại hội vẫn được triển khai rộng khắp. Các địa phương đã chủ động lựa chọn những môn phù hợp với điều kiện thực tế, phong trào và thế mạnh của mình để tổ chức thi đấu”.

Chính sự đa dạng đó giúp các hoạt động TDTT ở cơ sở trở nên gần gũi, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, cá nhân trong cộng đồng. Theo đó, toàn tỉnh có 137/138 xã, phường, ngành tổ chức thành công đại hội (đạt tỷ lệ 99,2%), thu hút hơn 23.000 lượt VĐV, huấn luyện viên tham gia.

Tạo động lực xây dựng nền thể thao phát triển

Qua những cuộc tranh tài ở cơ sở, lực lượng VĐV được tuyển chọn, bổ sung và hội tụ về Đại hội TDTT cấp tỉnh, tạo nên một sân chơi có quy mô và tính cạnh tranh cao hơn.

Diễn ra từ ngày 15-6 đến 14-9, Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ gần 3.000 VĐV đến từ các xã, phường và 3 ngành: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo.

Sự hiện diện và cổ vũ trực tiếp của người dân tại địa điểm thi đấu góp phần tiếp thêm động lực để các VĐV thi đấu hết mình. Ảnh: H.V

Chương trình thi đấu có sự đan xen giữa những môn thể thao đang được quan tâm như pickleball, bóng đá, bóng chuyền với các môn gắn với truyền thống gồm: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo.

Sự đa dạng này tạo nên một sân chơi nhiều màu sắc, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu hiện nay, vừa duy trì những môn thể thao đã gắn bó với đời sống cộng đồng.

Những pha bóng quyết liệt cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tạo nên bầu không khí sôi nổi, góp phần làm nên thành công của Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Kết quả thi đấu cũng cho thấy sự khác biệt trong cách đầu tư, phát huy thế mạnh của từng địa phương. Xác lập vị thế số 1 ở khối phường, ngành, đoàn thể thao phường Pleiku ghi dấu ấn đậm nét bằng chiến lược đầu tư hiệu quả.

Tranh tài ở 14/22 môn thi đấu, các VĐV đoàn Pleiku xuất sắc mang về tổng cộng 101 huy chương, gồm 33 HCV, 35 HCB và 33 HCĐ, bỏ khá xa đơn vị xếp thứ hai là Sở Giáo dục và Đào tạo (23 HCV, 9 HCB và 15 HCĐ) để vững vàng giữ ngôi nhất toàn đoàn.

Có thể nói, thành công của Pleiku đến từ sự kết hợp hài hòa giữa các môn mũi nhọn và chiều sâu lực lượng ở hàng loạt nội dung còn lại. Trong đó, môn taekwondo khẳng định vị thế “mỏ vàng” chủ lực với 10 HCV; vovinam đóng góp 5 HCV; bộ môn truyền thống chạy cà kheo gặt hái 4 HCV; cùng 3 HCV ở môn cầu lông.

Không dừng lại ở đó, lực lượng VĐV ở các môn đẩy gậy, pickleball, việt dã, bơi... liên tục áp đảo, mang về những tấm huy chương quý giá để tích lũy điểm số tối đa.

Các VĐV điền kinh nỗ lực, quyết tâm trên đường chạy, hướng đến thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I năm 2026. Ảnh: H.V

Ở khối xã, Tuy Phước cho thấy một cách tiếp cận khác. Đoàn chỉ tham gia 6/21 môn (gồm: bóng chuyền nam, võ cổ truyền, bơi, kickboxing, karate và boxing) nhưng giành 14 HCV, 14 HCB và 19 HCĐ, qua đó dẫn đầu khối xã.

Trong đó, môn võ cổ truyền đóng góp 21 huy chương (5 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ), tiếp tục khẳng định là một trong những môn thế mạnh của địa phương.

Việc tập trung lực lượng vào những môn có thế mạnh giúp Tuy Phước hạn chế dàn trải, đồng thời nâng cao khả năng tranh chấp huy chương ở từng nội dung.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026, nhiều địa phương có sự chuẩn bị nghiêm túc về lực lượng, tạo nên sự cạnh tranh ở nhiều nội dung.

Đáng chú ý, một số VĐV trẻ đạt thành tích tốt, mở thêm cơ sở để ngành TDTT theo dõi, tuyển chọn và bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao.

Niềm vui chiến thắng của các VĐV sau những phút giây nỗ lực hết mình, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhận xét, chất lượng chuyên môn tại Đại hội TDTT được nâng lên, sự cạnh tranh ở nhiều môn diễn ra quyết liệt, thành tích giữa các đơn vị có sự bám đuổi, cho thấy các địa phương chú trọng trong công tác tuyển chọn VĐV.

“Quan trọng hơn, thành công của Đại hội đã góp phần tạo sức lan tỏa cho phong trào TDTT, mở ra cơ hội phát hiện tài năng, xây dựng lực lượng kế cận và tạo động lực để thể thao Gia Lai phát triển trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo” - ông Ý nhấn mạnh.