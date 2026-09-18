'Bước đệm' quan trọng cho U23 Việt Nam trước trận quyết đấu U23 Uzbekistan

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Sau màn ra quân tiếc nuối, đội tuyển U23 Việt Nam đã có được chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 2026 khi đánh bại U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Chiến thắng này giúp "các chiến binh Sao vàng" giành được lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD.

Bước đệm quan trọng về tinh thần cho U23 Việt Nam

Sau chiến thắng, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết chiến thắng trước U23 Philippines mang ý nghĩa quan trọng, tạo bước đệm quan trọng về tinh thần cho U23 Việt Nam trước lượt trận cuối bảng C.

“Sau trận hòa Kuwait, Ban huấn luyện đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực, để hướng tới tiến sâu hơn,” huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối là U23 Uzbekistan - đội bóng được ông Đinh Hồng Vinh đánh giá có sự chuẩn bị bài bản, nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay huấn luyện viên Kim Sang-sik, đã nhiều lần đối đầu Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt."

Tuy nhiên, ông Vinh cho biết trước mắt ban huấn luyện sẽ ưu tiên cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, đồng thời tiếp tục phân tích đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

"Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng," ông Đinh Hồng Vinh cho hay.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, VFF gặp gỡ, động viên U23 Việt Nam sau trận đấu. (Nguồn: VFF)

Đáng chú ý, ngay sau trận đấu với Philippines, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U23 Việt Nam.

Cùng tham dự buổi gặp có ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026; ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách để giành chiến thắng trước U23 Philippines. Thứ trưởng ghi nhận sự cố gắng của toàn đội và động viên các cầu thủ tiếp tục duy trì sự tập trung, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U23 Uzbekistan.

Cục diện bảng C sau lượt trận thứ 2

Ở trận đấu với U23 Philippines, đội tuyển U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với đối thủ và đang có thành tích đối đầu áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có sự điều chỉnh nhân sự và những sự thay đổi này đã mang đến hiệu quả với bàn mở tỷ số ở phút 74.

Từ đường phất bóng dài của Nguyễn Đức Anh, Thanh Nhàn thoát xuống dứt điểm một chạm kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ môn và mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Đến phút 87, Lê Phát nhân đôi cách biệt sau pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền của Ngọc Mỹ. Cú dứt điểm đầu tiên của Lê Phát đưa bóng dội cột dọc, nhưng tiền đạo này lập tức lao vào đánh đầu bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

Ở trận đấu sau đó của bảng C, đội tuyển U23 Uzbekistan đã có chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Sardorbek Bakhromov.

Với kết quả này, sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam xếp thứ 2 với 4 điểm, U23 Kuwait có 1 điểm trong tay để xếp thứ trong khi U23 Philippines đã bị loại sau hai thất bại.

U23 Uzbekistan đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết sớm 1 lượt trận. Đây cũng chính là đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt cuối bảng C.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 12g ngày 22/9. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa là sẽ giành quyền đi tiếp vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Ngoài U23 Uzbekistan, hai đội bóng khác của bảng D là U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia cũng đã giành quyền đi tiếp sau khi cùng thắng U23 Qatar./.