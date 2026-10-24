Bước chuyển từ triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới

Từ một quốc gia bước ra khỏi chiến tranh và cấm vận, tiếp nhận viện trợ quốc tế, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành đối tác tin cậy, đóng góp ngày càng chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự toàn cầu của Liên hợp quốc.

Sự chuyển mình ấn tượng này không chỉ là minh chứng cho tinh thần tự cường dân tộc, mà còn thể hiện sinh động bước phát triển mới về tư duy đối ngoại của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc./.