Bước chuyển từ mô hình “một cửa y tế”

Tại bộ phận “một cửa” Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, bố trí đầy đủ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục.

Từ nhiều khâu trung gian đến một đầu mối phục vụ

Giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại giữa nhiều khoa, phòng, đồng thời giúp người bệnh và nhân viên y tế thuận lợi hơn trong quá trình hoàn tất thủ tục hành chính là những hiệu quả bước đầu được ghi nhận từ mô hình “Một cửa” tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các chủ trương của Trung ương về cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia, Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu các bệnh viện công lập trên địa bàn nghiên cứu, triển khai mô hình “Một cửa”. Đây được xác định là một trong những giải pháp nhằm đổi mới phương thức phục vụ, giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian chờ đợi và số lần đi lại của người bệnh.

Theo đó, các bệnh viện rà soát toàn bộ quy trình từ tiếp đón, khám bệnh, thanh toán viện phí, cấp phát thuốc, trả kết quả đến giải quyết các thủ tục hành chính. Những khâu không cần thiết được xem xét cắt giảm; các thủ tục thường xuyên phát sinh được ưu tiên giải quyết theo cơ chế “Một cửa”. Tại bộ phận này, người bệnh có thể được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết nhiều thủ tục liên quan đến quá trình khám, chữa bệnh như giấy khám sức khỏe, giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chuyển viện, giấy ra viện, giấy chứng sinh, tóm tắt hồ sơ bệnh án, sao chụp hồ sơ bệnh án và một số thủ tục hành chính khác theo quy định.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, sau một thời gian triển khai, mô hình “Một cửa” đã từng bước phát huy hiệu quả. Thay vì phải tự tìm đến từng khoa, phòng để hỏi và hoàn thiện hồ sơ, người bệnh chỉ cần đến bộ phận “Một cửa”. Cán bộ tại đây vừa tiếp nhận yêu cầu, vừa là đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan để hoàn thiện thủ tục và trả kết quả.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, cho biết: “Sau một thời gian triển khai, mô hình một cửa cho thấy hiệu quả rõ nét, tạo được sự hài lòng cho người bệnh. Tại bộ phận một cửa, chúng tôi bố trí đầy đủ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục”.

Chị Trần Thị Hoa, ở xã Hà Trung, chia sẻ: “Từ khi có bộ phận một cửa, chúng tôi thấy rất thuận tiện, không còn vất vả và phải chờ đợi lâu như trước nữa. Những thủ tục cần thiết đều được cán bộ hướng dẫn cụ thể”.

Đến nay, 38/38 bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình “Một cửa”. Việc thống nhất tổ chức một đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả không chỉ tạo thuận lợi cho người bệnh mà còn giúp các cơ sở y tế kiểm soát tốt hơn quy trình xử lý công việc.

Liên thông thủ tục, tạo nền tảng cho chuyển đổi số

Một trong những kết quả nổi bật của mô hình “Một cửa” là việc hỗ trợ thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay tại cơ sở y tế. Theo thống kê, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn 2.229 trường hợp trẻ sơ sinh thực hiện các thủ tục liên thông. Người dân được nhận kết quả, giấy tờ tại bộ phận một cửa, qua đó giảm thời gian đi lại, hạn chế phát sinh chi phí và góp phần tiết kiệm hàng tỷ đồng cho người dân.

Cùng với tổ chức bộ phận “Một cửa”, các bệnh viện được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dữ liệu dân cư và sử dụng ứng dụng VNeID nhằm giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Trong quá trình này, mô hình “Một cửa” trở thành một đầu mối kết nối giữa người bệnh với hệ thống thông tin của bệnh viện. Các yêu cầu được tiếp nhận tập trung, quá trình xử lý được phân công và kiểm soát rõ ràng hơn. Đây cũng là điều kiện để các cơ sở y tế từng bước chuẩn hóa quy trình, số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu.

Đối với ngành y tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số không tách rời nhiệm vụ nâng cao chất lượng chuyên môn. Khi những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, nhân viên y tế có thêm điều kiện tập trung vào hoạt động chuyên môn, trong khi người bệnh giảm được thời gian chờ đợi và đi lại. Từ góc độ quản lý, việc tập trung các thủ tục tại một đầu mối cũng góp phần tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở y tế. Quy trình được chuẩn hóa giúp hạn chế tình trạng người dân phải tự tìm hiểu, đi lại nhiều lần hoặc liên hệ với nhiều bộ phận để hoàn thiện cùng một hồ sơ.

Theo Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, mô hình “Một cửa” không chỉ góp phần cải cách hành chính trong ngành y tế mà còn thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phục vụ. Khi các quy trình được tổ chức theo hướng thuận tiện, minh bạch và lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng dịch vụ y tế có thêm điều kiện được nâng lên, góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống y tế công lập. Thời gian tới, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số là những nhiệm vụ trọng tâm. Việc hoàn thiện mô hình “một cửa” sẽ gắn với đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số và tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các quy trình phục vụ người bệnh.