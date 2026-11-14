Bước chuyển trong xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Đồng Hới hiện có 106 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 35 đảng bộ cơ sở, 71 chi bộ và 8.696 ĐV. Là một trong những địa phương có số lượng ĐV nhiều nhất tỉnh, Đảng bộ phường Đồng Hới đồng thời có khối lượng lớn hồ sơ cần quản lý.

Tuy nhiên, quá trình triển khai số hóa hồ sơ đặt ra không ít khó khăn, bởi hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, một số thông tin chưa đầy đủ, thiếu thống nhất; trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia còn mỏng, phần lớn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác.

“Trước tình hình đó, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu Đảng ủy phường ban hành kế hoạch triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng và 2 kế hoạch về số hóa hồ sơ; thành lập tổ chỉ đạo, tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động lực lượng tại các tổ chức đảng trực thuộc cùng tham gia. Cán bộ tham gia số hóa đã chủ động phối hợp, phân công công việc phù hợp, phát huy hiệu quả trang thiết bị hiện có để xử lý hồ sơ.

Đặc biệt, trong những ngày cuối của đợt cao điểm 100 ngày đêm xử lý các “điểm nghẽn” về chuyển đổi số, nhiều cán bộ đã tranh thủ làm việc ngoài giờ, tập trung hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm tiến độ chung”, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Đồng Hới Hà Quốc Vương Anh cho hay.

Đảng bộ phường Đồng Hới đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên, với 8.696 hồ sơ được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 - Ảnh: P.V

Theo ghi nhận, quá trình triển khai, Ban Xây dựng Đảng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ban cũng chú trọng phối hợp với cơ sở để kiểm tra, đối chiếu thông tin, bảo đảm dữ liệu sau cập nhật thống nhất với hồ sơ gốc, luôn bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu”.

Việc số hóa được thực hiện qua các bước: Rà soát, phân loại, chỉnh lý hồ sơ giấy; quét, tạo lập hồ sơ điện tử; cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Với những hồ sơ thiếu thông tin hoặc có sự khác biệt giữa các tài liệu, cán bộ chuyên môn phải đối chiếu hồ sơ gốc, phối hợp với tổ chức đảng liên quan để xác minh, bổ sung trước khi cập nhật.

Để bảo đảm chất lượng dữ liệu, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện luôn chú trọng kiểm tra, rà soát kỹ từng hồ sơ. Chị Nguyễn Thị Hiền, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Đồng Hới, chia sẻ: “Có những hồ sơ được lập từ lâu, thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất nên chúng tôi phải kiểm tra kỹ từng nội dung, trao đổi với cơ sở để xác minh, bổ sung. Dù khối lượng hồ sơ lớn, cán bộ chuyên môn luôn cố gắng xử lý cẩn thận, hạn chế sai sót trong quá trình cập nhật”.

Tại cơ sở, các tổ chức đảng tích cực phối hợp rà soát, xác nhận thông tin, hỗ trợ đảng viên hoàn thiện hồ sơ, nhất là những trường hợp gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ.

“Chi bộ tổ dân phố Đồng Hải có 158 ĐV, trong đó có 28 ĐV trên 50 năm tuổi Đảng và 36 ĐV được miễn sinh hoạt Đảng. Chi bộ đã phân công các đồng chí trong cấp ủy phối hợp kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn ĐV bổ sung thông tin còn thiếu. Với những ĐV lớn tuổi, cấp ủy trực tiếp đến nhà hỗ trợ để các đồng chí hoàn thiện hồ sơ”, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đồng Hải Nguyễn Thị Tân cho biết.

Nhờ triển khai đồng bộ, nỗ lực phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương, đơn vị, đến ngày 27/10/2026, Đảng bộ phường đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ ĐV, với 8.696 hồ sơ được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu ĐV 4.0, trong đó có 431 hồ sơ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

"Hoàn thành số hóa mới là bước đầu, duy trì, cập nhật và khai thác dữ liệu là yêu cầu lâu dài. Vì vậy, thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục rà soát, bổ sung, chuẩn hóa và làm sạch, nâng cao chất lượng dữ liệu, hướng đến các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Cùng với đó, Đảng ủy phường từng bước triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; gắn dữ liệu hồ sơ với các tiện ích phục vụ công tác Đảng, trọng tâm là việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả quản lý ĐV. Qua đó, đánh dấu bước chuyển trong phương thức quản lý của Đảng bộ phường Đồng Hới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới", Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng trao đổi thêm.