Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe người dân

Cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, hướng dẫn người dân cài đặt SSKĐT trên VNeID.

Từ giấy tờ sang hồ sơ sức khỏe số

Trước đây, mỗi lần đi khám, người bệnh thường phải mang theo sổ khám bệnh, giấy xét nghiệm, đơn thuốc hoặc tự nhớ lại quá trình điều trị. Với người mắc bệnh mạn tính, phải khám ở nhiều cơ sở y tế, việc lưu giữ đầy đủ thông tin bệnh sử càng trở nên bất tiện.

SSKĐT được tích hợp trên VNeID giúp những thông tin này từng bước được số hóa. Người dân có thể theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, lịch tiêm chủng và các thông tin y tế khác ngay trên điện thoại. Khi đến cơ sở y tế, bác sĩ cũng có thêm dữ liệu về bệnh sử, tiền sử dị ứng thuốc và quá trình điều trị để phục vụ chẩn đoán.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, nhiều người dân đã được cán bộ y tế hướng dẫn tích hợp và sử dụng SSKĐT trong quá trình khám bệnh. Ông Lê Đình Quang, xã Thường Xuân, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi khám thường phải nhớ hoặc mang theo giấy tờ liên quan đến những lần khám trước. Từ khi có SSKĐT, việc xem lại thông tin thuận tiện hơn, bản thân tôi cũng chủ động theo dõi được quá trình khám, chữa bệnh”.

Bác sĩ CKI Lương Văn Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, cho biết: “Số hóa hồ sơ sức khỏe giúp bác sĩ nhanh chóng nắm bắt tiền sử bệnh tật, dị ứng thuốc và quá trình điều trị của người bệnh, qua đó hỗ trợ đưa ra quyết định chuyên môn, hạn chế chỉ định xét nghiệm trùng lặp và rút ngắn thời gian chờ đợi”.

Để người dân sử dụng thuận lợi, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp SSKĐT trên VNeID. Việc chuẩn hóa dữ liệu khám, chữa bệnh cũng được thực hiện thường xuyên, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và đồng bộ.

Chiến dịch cao điểm 100 ngày tạo lập, cập nhật SSKĐT

Đây là một trong những mục tiêu của Chiến dịch cao điểm 100 ngày tạo lập, cập nhật SSKĐT trên địa bàn tỉnh, triển khai từ ngày 8/7 đến ngày 15/10/2026.

Tại xã Như Xuân, địa phương có hơn 13.400 người dân sau sáp nhập, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 98%. Chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác xuống từng thôn, hỗ trợ người dân cập nhật thông tin sức khỏe trên VNeID. Nhờ đó, xã đã gần hoàn thành việc tạo lập, cập nhật SSKĐT cho người dân.

Ông Lê Phú Định, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: “SSKĐT giúp người dân lưu trữ thông tin sức khỏe thuận tiện hơn. Đối với cơ sở y tế, dữ liệu này giúp bác sĩ nhanh chóng tiếp cận thông tin người bệnh, góp phần giảm thời gian chờ đợi và hạn chế thực hiện các xét nghiệm trùng lặp”.

Tại các trạm y tế xã, việc hướng dẫn người dân sử dụng SSKĐT được lồng ghép trong quá trình khám, chữa bệnh. Cán bộ y tế hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp và sử dụng SSKĐT trên VNeID.

Bác sĩ Vũ Xuân Thắng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Luận Thành, cho biết: “Việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở giúp người dân, nhất là người lớn tuổi, từng bước làm quen với các tiện ích số trong lĩnh vực y tế. Cùng với tạo lập tài khoản, các cơ sở y tế phải bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác và đồng bộ”.

Thực hiện chiến dịch, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch; tổ chức 2 đợt tập huấn; chỉ đạo 100% cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Ngành y tế đồng thời phối hợp với công an, BHXH, các sở, ngành, địa phương và đơn vị công nghệ để chuẩn hóa dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ người dân sử dụng SSKĐT.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu, Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai SSKĐT. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tỷ lệ cài đặt mà phải phát huy hiệu quả sử dụng trong thực tế, để SSKĐT trở thành hồ sơ sức khỏe số được cập nhật thường xuyên của mỗi người dân. Khi dữ liệu sức khỏe được chuẩn hóa và liên thông, người dân có thêm công cụ chủ động theo dõi sức khỏe. Bác sĩ có thêm thông tin phục vụ khám, điều trị; ngành y tế có cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng, thống kê và dự báo dịch bệnh. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân, Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong chuyển đổi số ngành y tế, hướng tới một nền y tế thông minh, hiện đại và bền vững.