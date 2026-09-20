Bước chuyển số đến một nền y tế gần dân hơn

Công nghệ hiện đại ngày càng được ứng dụng sâu trong hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: Đỗ Duẩn

Từ những thay đổi gần người bệnh

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, phường Đống Đa, Hà Nội, cảm nhận rõ sự thay đổi ngay từ khâu đăng ký khám. Chỉ với vài thao tác đơn giản, thông tin được xác thực, số thứ tự được cấp và phòng khám được chỉ định. Thay vì chen lấn, chờ đợi trước quầy đăng ký như trước, bà có thể chủ động ngồi chờ đến lượt.

“Rất tiện lợi. Đến nơi tôi chỉ việc thao tác rất đơn giản và có số thứ tự ngay tại phòng khám. Sau đó tôi lên đúng phòng đã được chỉ định và ngồi chờ đến lượt được gọi là vào khám ”, bà Hà chia sẻ.

Người dân thực hiện đăng ký, xác thực thông tin trên hệ thống, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và đơn giản hóa thủ tục khám bệnh. Ảnh: Đỗ Duẩn

Chuyển đổi số còn giúp rút ngắn quy trình, tiết kiệm chi phí và nguồn lực, hạn chế giả mạo giấy tờ, bảo đảm tiếp đón đúng người bệnh và góp phần giảm tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế.

TS.BS Lương Đức Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, số hóa còn giúp bệnh viện tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới, góp phần giảm nguy cơ sai sót và nâng cao chất lượng, an toàn cho người bệnh.

Không chỉ thay đổi cách người bệnh tiếp cận dịch vụ, công nghệ còn đi sâu vào hoạt động chuyên môn. Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) đã phân tích phim X-quang phổi của hơn 13.500 trường hợp, khoanh vùng những hình ảnh nghi ngờ và ưu tiên các ca cần bác sĩ đọc trước.

Dữ liệu hình ảnh được số hóa, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình đọc phim và chẩn đoán, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh. Ảnh: Đỗ Duẩn

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, AI giúp rút ngắn thời gian đọc phim, hỗ trợ bác sĩ hạn chế nguy cơ bỏ sót tổn thương. Trong lĩnh vực ung thư, những tổn thương rất nhỏ đôi khi khó nhận biết bằng mắt thường, trong khi AI có thể hỗ trợ phát hiện dấu hiệu bất thường.

Còn ở Bệnh viện Thanh Nhàn, hệ thống robot hiện đại được triển khai trong phẫu thuật sọ não, cột sống và can thiệp tim mạch, hỗ trợ bác sĩ định vị chính xác vùng tổn thương và nâng cao hiệu quả điều trị.

Khi chuyên môn vượt qua khoảng cách

Nếu công nghệ đang làm thay đổi những công việc diễn ra ngay trong bệnh viện, thì kết nối số tiếp tục mở rộng khả năng chia sẻ chuyên môn giữa các tuyến.

Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khám chữa bệnh từ xa và hội chẩn trực tuyến được triển khai với các cơ sở y tế cách xa hàng trăm ki-lô-mét. Những trường hợp khó có thể được trao đổi với nhiều chuyên gia mà không nhất thiết phải chuyển người bệnh lên tuyến trên.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, hằng tuần bệnh viện tổ chức các chương trình hội chẩn, đào tạo với sự tham gia của nhiều bệnh viện. Những ca bệnh khó được cùng nhau thảo luận, đồng thời người dân cũng có thể theo dõi và đặt câu hỏi trực tiếp với các chuyên gia.

Hội chẩn, trao đổi chuyên môn y tế từ xa qua nền tảng số. Ảnh: Đỗ Duẩn

Khi tri thức và chuyên môn được kết nối, khoảng cách địa lý giữa các cơ sở y tế cũng dần được thu hẹp. Người bệnh ở tuyến dưới có thêm cơ hội tiếp cận với chuyên gia và kỹ thuật chuyên sâu mà không phải lúc nào cũng cần chuyển tuyến.

Khi dữ liệu đi cùng người bệnh

Một bước tiến quan trọng khác của chuyển đổi số là liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Lịch sử bệnh án, kết quả xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán được đồng bộ giúp bác sĩ có thêm thông tin khi tiếp nhận người bệnh, đồng thời hạn chế việc thực hiện lại những xét nghiệm trùng lặp khi chuyển tuyến. Người bệnh cũng giảm đáng kể thủ tục và giấy tờ.

Đến nay, 100% bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai bệnh án điện tử với gần 27 triệu lượt khám được liên thông, đồng bộ lên hệ thống hồ sơ sức khỏe thành phố.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chuyển đổi số phải hướng tới rút ngắn quá trình phòng bệnh và số hóa dữ liệu khám chữa bệnh. Một số bệnh viện đã triển khai ứng dụng để người bệnh nhận kết quả trực tuyến, kết quả khám và đơn thuốc điện tử.

Chuyển đổi số đang mở ra một cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe, nơi dữ liệu được kết nối, quy trình được rút gọn đều hướng đến một mục tiêu sau cùng: Để người bệnh được phục vụ tốt hơn.

Một nền y tế hiện đại không chỉ được nhận diện bằng những công nghệ tiên tiến, mà còn bằng khả năng đáp ứng nhanh hơn, chính xác hơn và thuận tiện hơn trước nhu cầu của người dân. Khi công nghệ thực sự giải quyết những bất tiện trong khám, chữa bệnh, chuyển đổi số khi ấy không còn là câu chuyện của hệ thống, mà trở thành giá trị hiện hữu trong cuộc sống.

Đó là hành trình ngành y tế Hà Nội đang kiên trì theo đuổi: Lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và sự hài lòng, an toàn của người bệnh làm đích đến.