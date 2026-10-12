Bước chuyển quan trọng trong hành trình chuyển đổi số

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tham quan kios đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 103. (Ảnh: TRẦN QUỲNH HƯƠNG)

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW ngày 29/1/2025 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đã triển khai thành công bệnh án điện tử toàn trình không giấy.

Từng bước triển khai bệnh án điện tử

Là bệnh viện thực hành của Học viện Quân y, tuyến chuyên sâu, chiến lược của Quân đội, Bệnh viện Quân y 103 thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ: điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, với số người bệnh khám trung bình từ 3.000 đến 3.500 lượt/ngày, điều trị nội trú 1.600 đến 2.000 người bệnh/ngày.

Trước khi chuyển đổi số toàn diện, Bệnh viện sử dụng bệnh án giấy, khối lượng hồ sơ rất lớn; người bệnh phải xếp hàng nhiều lần để hoàn tất các thủ tục đăng ký khám, nộp tiền, nhận kết quả; việc phân luồng lộn xộn, gây quá tải cục bộ; công tác chỉ huy điều hành thiếu số liệu cập nhật kịp thời. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định lấy chuyển đổi số, tập trung xây dựng hệ thống bệnh án điện tử là khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết: Việc triển khai bệnh án điện tử ở Bệnh viện Quân y 103 tiến hành theo từng bước, bắt đầu từ 10/7/2025, sau một năm sang giai đoạn 2. Từ ngày 1/4/2026, Bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn trình không giấy thí điểm tại một số khoa lâm sàng và đến ngày 29/5/2026 đã chính thức triển khai cho tất cả bệnh nhân điều trị nội trú. Đến nay, toàn bộ hồ sơ bệnh án điện tử, bao gồm cả chữ ký số của người bệnh, kết hợp với công nghệ xác thực sinh trắc học đã được vận hành thông suốt.

Để triển khai bệnh án điện tử toàn trình không giấy, Bệnh viện đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn cán bộ, nhân viên sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử; vận hành ổn định hệ thống máy chủ siêu hội tụ, lưu trữ tập trung, tường lửa bảo mật, switch dự phòng và wi-fi phủ toàn Bệnh viện. Dữ liệu được lưu trữ đồng thời tại Bệnh viện, Data lake của Học viện Quân y và Viettel IDC bảo đảm sao lưu đa điểm và an toàn thông tin. Bệnh viện cấp máy tính bảng cho bác sĩ, điều dưỡng đi buồng; bổ sung thiết bị xác thực sinh trắc học, màn hình cảm ứng để người bệnh ký số và máy in vòng định danh có mã QR; nâng cấp hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) theo quy định của Bộ Y tế, Cục Quân y, tối ưu mẫu biểu trên thiết bị di động, kết nối toàn bộ kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh lên hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (HIS, PACS), hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm (LIS) và hoàn thiện ứng dụng di động dùng chung cho nhân viên y tế và người bệnh.

Tối ưu quy trình khám, chữa bệnh

Triển khai bệnh án toàn trình không giấy, toàn bộ quy trình khám, vào viện, điều trị, duyệt hồ sơ ra viện, ký giấy xuất viện đều xử lý trực tuyến. Người bệnh hoàn toàn chủ động đặt lịch khám bệnh từ xa bằng cách quét mã QR code chọn ngày khám; xác nhận thông tin và đến khám theo lịch hoặc tự đăng ký tại kios bằng căn cước công dân gắn chip, VNeID hoặc nhận diện khuôn mặt. Người bệnh chỉ mất 15 giây đã tự chọn được khoa, phòng khám mong muốn và làm xong thủ tục vào khám. Đối tượng ưu tiên được kios tự động gắn mã ưu tiên ngay từ đầu và suốt quá trình khám bệnh. Hệ thống kios thông tin, các bảng điện tử cung cấp giá dịch vụ, quy trình khám, chữa bệnh và tiếp nhận đánh giá sự hài lòng của người bệnh. Đã có hơn 90% bệnh nhân đến Khoa Khám bệnh thực hiện đăng ký khám qua kios tự động.

Sau khi đăng ký khám trực tuyến, người bệnh đến thẳng phòng khám bệnh ghi trên phiếu. Tại cửa phòng khám đều có màn hình hiển thị danh sách bệnh nhân, đối tượng ưu tiên và không ưu tiên; bác sĩ có thể thiết lập tự động tốc độ giữa hai nhóm này; người bệnh chờ kết luận cũng được hiển thị riêng. Sau khi khám và chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ tạo một mã thanh toán tiền khám bệnh và các dịch vụ kỹ thuật một lần. Người bệnh thanh toán tiền qua QR code ngay tại phòng khám hoặc đến nơi xét nghiệm (giảm hai lần xếp hàng đóng tiền). Tiếp đó, bác sĩ chỉ in một phiếu hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng chung, có dự kiến thời gian thực hiện từng kỹ thuật, chỉ rõ các vị trí người bệnh cần đến theo lộ trình khoa học. Phần mềm phân luồng thông minh giúp bệnh nhân tối ưu di chuyển, sắp xếp trình tự ưu tiên để tư vấn cho bệnh nhân đến nơi nào trước, nơi nào sau.

Bệnh viện triển khai hệ thống cấp mã vạch và dán ống mẫu xét nghiệm tự động, xác thực thông minh thông tin người bệnh và nhân viên lấy mẫu, bảo đảm việc cấp ống và lấy mẫu chính xác, thuận lợi. Các mẫu xét nghiệm gắn mã vạch được chuyển qua hệ thống vận chuyển mẫu tự động đến các khoa xét nghiệm nhanh chóng và chính xác. Các khoa xét nghiệm thực hiện xét nghiệm trên hệ thống Automation tự động hoàn toàn, bảo đảm chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 15189, sau đó, bác sĩ duyệt kết quả và ký số. Kết quả được cập nhật tức thì, chính xác vào hệ thống xét nghiệm LIS và hồ sơ bệnh án điện tử. Hệ thống LIS còn giúp Bệnh viện và các khoa xét nghiệm chủ động dự trù và quản lý hóa chất xét nghiệm chặt chẽ.

Sau khi nhập viện điều trị, người bệnh được xác thực bằng chíp căn cước công dân kết hợp nhận diện khuôn mặt và được cấp miễn phí chữ ký số, vòng đeo tay tích hợp mã QR là mã định danh duy nhất dùng cho mọi tác vụ như: đi buồng, lấy mẫu, chẩn đoán hình ảnh, cấp thuốc, phẫu thuật, thanh toán, ra viện.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ, điều dưỡng đi buồng sử dụng máy tính bảng để nhập bệnh án, viết phiếu điều trị, phiếu chăm sóc bằng giọng nói (voice-to-text) và ký số y lệnh ngay tại giường, chuyển tức thì đến điều dưỡng. Khi phát thuốc, điều dưỡng mở phiếu công khai sử dụng thuốc trên màn hình cho người bệnh đọc, ký số và xác thực bằng khuôn mặt tại giường. Thuốc, vật tư y tế được yêu cầu và cấp phát qua hệ thống điện tử. Thông tin về bệnh án, kết quả xét nghiệm, hình ảnh PACS (như X-quang, siêu âm, CT, MRI ) đều hiển thị tức thời trên máy tính bảng phục vụ công tác hội chẩn; biên bản hội chẩn được lập và ký số trên hệ thống. Quy trình phòng mổ điện tử được kiểm soát thông qua việc quét vòng định danh mỗi ca mổ, từ khám tiền mê, bàn giao, trong mổ, hồi tỉnh đến bàn giao về khoa; bảng kiểm an toàn phẫu thuật, biên bản phẫu thuật, phiếu thuốc, vật tư gây mê đều nhập trực tiếp trên hệ thống.

Mọi thủ tục ra viện, thanh toán, nhận lại tiền thừa, nhận đơn thuốc, giấy ra viện đều thực hiện trực tuyến, người bệnh được cấp thuốc ngay tại giường. Sau khi ra viện, người bệnh tra cứu toàn bộ lịch sử khám, chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc, chi phí và lịch tái khám qua mã QR hoặc ứng dụng di động.

Triển khai thành công bệnh án điện tử toàn trình không giấy là một bước chuyển quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện tại Bệnh viện Quân y 103. Với nền tảng công nghệ số ngày càng phát triển và tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, Bệnh viện Quân y 103 đang vững vàng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.