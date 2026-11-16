Bước chuyển mới của thương mại điện tử Việt Nam

Thị trường cần động lực phát triển dài hạn

Quy mô gần 38 tỷ USD cho thấy thương mại điện tử đã vượt khỏi vai trò một kênh bán hàng bổ trợ, trở thành phương thức phân phối có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Thông qua nền tảng số, doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, mở rộng thị trường mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cửa hàng vật lý. Người tiêu dùng cũng có thêm lựa chọn về hàng hóa, dịch vụ và phương thức mua sắm.

Việt Nam lần đầu xác lập ngày 12/12 là Ngày Thương mại điện tử quốc gia, mở thêm động lực phát triển kinh doanh số.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thương mại điện tử mở ra cơ hội đưa sản phẩm đến những thị trường trước đây khó tiếp cận. Nhiều mặt hàng đặc sản, nông sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công có thể được giới thiệu rộng rãi hơn thông qua gian hàng trực tuyến, livestream và các công cụ quảng bá số.

Tuy nhiên, tăng trưởng về quy mô không đồng nghĩa mọi chủ thể đều có khả năng khai thác hiệu quả cơ hội này. Khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn và cơ sở kinh doanh nhỏ vẫn hiện hữu về nguồn lực, kỹ năng vận hành, khả năng ứng dụng công nghệ và tiếp cận khách hàng. Sự chênh lệch giữa các địa phương, giữa người tiêu dùng trẻ với nhóm ít tiếp xúc công nghệ cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Bên cạnh đó, thị trường phát triển nhanh đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin, trách nhiệm của người bán và nền tảng, cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nếu chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh số và số lượng giao dịch, thương mại điện tử khó có thể phát triển bền vững khi niềm tin thị trường chưa được củng cố.

Do đó, ngày Thương mại điện tử quốc gia được kỳ vọng trở thành dịp thúc đẩy nhận thức và hành động trên phạm vi rộng hơn. Theo quy định tại Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, các hoạt động hưởng ứng không chỉ bao gồm chương trình xúc tiến, mua sắm mà còn có tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo kỹ năng mua sắm trực tuyến và thu hút sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử.

Điểm đáng chú ý là việc xác lập ngày 12/12 tạo cơ sở để chuyển từ hoạt động xúc tiến theo từng chiến dịch sang một dấu mốc hưởng ứng thường niên. Qua đó, thương mại điện tử có thêm một điểm hẹn để kết nối nguồn lực, lan tỏa xu hướng kinh doanh số và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

"Không khoảng cách" để cơ hội số đến gần hơn

Tại họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026) với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, ngày 14/11, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử Lê Hoàng Oanh cho biết Online Friday 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt “Thương mại điện tử không khoảng cách”, hướng tới phát triển thương mại điện tử theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững.

Khác với việc chỉ tập trung vào các chương trình khuyến mại, kích cầu mua sắm trực tuyến, chuỗi sự kiện năm nay đặt trọng tâm vào kết nối nguồn lực, hỗ trợ các chủ thể tham gia thị trường và thúc đẩy khả năng tiếp cận các công cụ kinh doanh số.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phát biểu tại chương trình.

Trước hết, khoảng cách vùng miền cần được thu hẹp bằng việc đưa cơ hội kinh doanh trực tuyến đến nhiều địa phương, kết nối nhà bán hàng và sản phẩm đặc trưng, nhất là sản phẩm OCOP, với thị trường trong nước và quốc tế. Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với những địa phương có thế mạnh về nông sản, đặc sản và sản phẩm làng nghề nhưng còn hạn chế về quảng bá, phân phối và tiếp cận khách hàng.

Về quy mô, chương trình chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công cụ bán hàng, tệp khách hàng và hệ sinh thái công nghệ. Thay vì chỉ tạo điều kiện cho các đơn vị đã có kinh nghiệm kinh doanh trực tuyến, mục tiêu đặt ra là giúp những chủ thể còn hạn chế về nguồn lực từng bước tham gia thị trường.

Khoảng cách thế hệ cũng là vấn đề cần được giải quyết. Môi trường mua sắm trực tuyến cần thân thiện, dễ sử dụng và an toàn với nhiều nhóm người tiêu dùng, trong đó có người lớn tuổi hoặc những người lần đầu tiếp cận phương thức mua sắm số. Việc mở rộng người dùng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng khả năng tiếp cận thuận tiện và niềm tin vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Đối với nhà bán hàng, phổ cập kỹ năng số là yêu cầu thiết thực. Các nội dung như vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và tối ưu hoạt động kinh doanh. Người bán không chỉ cần biết sử dụng công cụ mà còn phải có kỹ năng quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, xây dựng nội dung và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Song song với công nghệ, trụ cột pháp lý nhấn mạnh việc nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ quy định về thương mại điện tử, nghĩa vụ thuế. Đây là nền tảng để xây dựng thị trường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia.

Theo kế hoạch, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 10-16/12 trên phạm vi cả nước, với các hoạt động kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam và sản phẩm OCOP. Trong hai ngày 10 và 11/12, tại Bảo tàng Hà Nội dự kiến tổ chức không gian trải nghiệm gồm năm khu vực: gian hàng tiêu chuẩn, sân khấu hội thảo chuyên đề, khu tư vấn E-commerce Clinic, khu livestream và khu trải nghiệm ưu đãi O2O kết nối mua sắm trực tuyến với trực tiếp.

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 11/12 tại sân khấu chính của Bảo tàng Hà Nội. Tiếp đó, ngày 12/12/2026 sẽ là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Thương mại điện tử quốc gia theo quy định của Chính phủ, đồng thời là cao điểm mua sắm trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.