Bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu Việt

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị GO! Thăng Long Tại Hà Nội

Từ ưu tiên đến tin dùng

Dạo một vòng quanh các hệ thống bán lẻ lớn như BigC/Tops Market, WinMart, AEON, BRG Mart, Fujimart,… tại Hà Nội trong những ngày này, không khó để nhận ra không khí mua sắm sôi động tại các gian hàng trưng bày sản phẩm Việt. Sự xuất hiện của các điểm bình chọn trực tiếp thuộc Chương trình Bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026 đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách hàng dừng chân.

Đang chăm chú lựa chọn thực phẩm chế biến cho gia đình tại khu vực siêu thị, chị Phương Thảo (36 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) vui vẻ chia sẻ: “Mấy năm gần đây, mâm cơm gia đình tôi gần như 100% là sản phẩm của các thương hiệu Việt. Từ nước mắm, dầu ăn cho đến rau củ, thịt cá đóng gói... không chỉ bao bì đẹp, truy xuất nguồn gốc rõ ràng mà hương vị hợp khẩu vị người Việt hơn hẳn hàng nhập khẩu. Việc tham gia bình chọn ngay tại siêu thị giúp người tiêu dùng chúng tôi cảm thấy tiếng nói và niềm tin của mình được doanh nghiệp trân trọng”.

Người tiêu dùng tham gia bình chọn tại các điểm siêu thị.

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) - một người trẻ yêu thích công nghệ và các sản phẩm gia dụng nội địa cho biết: “Thế hệ trẻ chúng tôi rất khắt khe. Một sản phẩm Việt muốn chúng tôi chọn thì trước hết phải đẹp, hiện đại và bền bỉ. Rất nhiều thương hiệu Việt tham gia bình chọn năm nay đã ứng dụng công nghệ xanh, bao bì thân thiện môi trường. Đó là lý do tôi không ngại vote ngay cho các sản phẩm Việt mà mình ưng ý”.

Lấy sự hài lòng của người tiêu dùng làm thước đo

Để đáp lại niềm tin ngày càng lớn của công chúng, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối trong nước đã không ngừng đầu tư R&D, đổi mới công nghệ và chuẩn hóa quy trình dịch vụ để nâng tầm sức cạnh tranh ngay trên sân nhà.

Đại diện Công ty cổ phần sản phẩm sinh Thái (Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng với nhãn hiệu trà Cozy), ông Lê Hồng Thái - Tổng Giám đốc, chia sẻ: “Chương trình bình chọn của Thành phố không chỉ là một giải thưởng, mà là tấm gương phản chiếu chính xác nhất mức độ hài lòng của thị trường. Năm 2026, chúng tôi tích cực đẩy mạnh ứng dụng dây chuyền sản xuất tự động hóa, giảm phát thải carbon và cải tiến bao bì sản phẩm thân thiện môi trường để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng".

Người tiêu dùng tham gia bình chọn tại các điểm siêu thị.

Trong khi đó, ở góc độ kênh phân phối hiện đại, ông Lê Mạnh Phong - Giám đốc khối cửa hàng GO! Khu vực miền bắc - Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi luôn ưu tiên dành những vị trí trưng bày đẹp nhất, thuận tiện nhất cho các sản phẩm Việt Nam đạt chuẩn.

Qua quan sát thực tế tại điểm bán trong giai đoạn phát động bình chọn, tỷ lệ người tiêu dùng chủ động tìm kiếm các sản phẩm gắn nhãn Hàng Việt được yêu thích tăng trưởng rõ rệt. Điều này chứng minh rằng khi doanh nghiệp triển khai kinh doanh bài bản và chất lượng sản phẩm được khẳng định, hàng Việt hoàn toàn có thể chiếm ưu thế trên các kệ hàng.

Đòn bẩy đưa thương hiệu Việt “Tự tin vươn mình”

Chương trình Bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026 không đơn thuần là một cuộc đua tranh danh hiệu, mà chính là cơ hội kết nối hiệu quả giữa 3 chủ thể là Nhà sản xuất - Nhà phân phối - Người tiêu dùng. Việc tổng hợp minh bạch hàng triệu lượt bình chọn trực tiếp và trực tuyến từ ngày 17/10 đến 04/11/2026 sẽ là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh nội lực của nền kinh tế Thủ đô.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025

Nhìn từ góc nhìn của chính những người tiêu dùng và đại diện doanh nghiệp, có thể khẳng định rằng: Hàng Việt Nam hôm nay đã và đang chinh phục thị trường bằng chính nội lực chất lượng, sự sáng tạo không ngừng và trách nhiệm với cộng đồng.

Lễ Tôn Vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích diễn ra vào 20h00 ngày 15/11/2026 tới đây tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ là thời khắc trang trọng ghi nhận những nỗ lực bứt phá đó, góp phần đưa thông điệp 'Hàng Việt Nam - Tự tin vươn mình” lan tỏa mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025, Chương trình Bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích ghi nhận 124 doanh nghiệp với 241 sản phẩm, dịch vụ thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia và 548.326 lượt bình chọn theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp - tăng 2,4% so với năm 2024.