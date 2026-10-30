Bước chuyển mình của nông nghiệp Lai Châu

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Năm 2026, thời tiết diễn biến cực đoan đã gây những thiệt hại nặng nề, làm xói mòn đất, cuốn trôi và làm thiệt hàng trăm héc-ta cây trồng. Trước bài toán ấy, ngành Nông nghiệp Lai Châu chủ động hành động bằng những giải pháp thích ứng cụ thể. Ngay trong vụ đông xuân 2025 - 2026, đối mặt với tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nhiều địa phương như: Nậm Tăm, Tủa Sín Chải hay Mường Tè đã linh hoạt chỉ đạo người dân chuyển đổi trên 42ha lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, rau màu. Không chỉ dừng lại ở cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng chuyển dịch từ phương thức nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, an toàn sinh học.

Đồng chí Nguyễn Bá Nho - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin: Toàn tỉnh hiện có 280 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại, trong đó có 4 cơ sở quy mô lớn, 34 cơ sở quy mô vừa và 242 cơ sở quy mô nhỏ. Điểm đáng mừng là ý thức bảo vệ môi trường của bà con được nâng lên rõ rệt khi có tới 145 cơ sở sở hữu hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh, đặc biệt 30 cơ sở đã áp dụng mô hình chuồng trại khép kín kết hợp công nghệ khí sinh học hầm biogas. Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, quản lý chặt chẽ chất thải không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm mà còn mở ra hướng đi cho mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và tư duy sản xuất hàng hóa

Để nông nghiệp xanh thực sự bén rễ trên đồng ruộng, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đóng vai trò là "chìa khóa vàng". Tỉnh đẩy mạnh triển khai các quy trình canh tác tiên tiến như: quản lý dịch hại và sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, canh tác lúa cải tiến theo các nguyên tắc "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm". Điển hình như mô hình lúa giảm phát thải SRI với diện tích 30,2ha tại các xã: Pắc Ta, Tân Uyên; hay mô hình ứng dụng IPHM với diện tích 0,12ha tại xã Mường Khoa và một số mô hình lúa ở các địa phương khác.

Song song với đó, toàn tỉnh hiện có khoảng 62,37ha nhà màng, nhà lưới phục vụ ươm giống và trồng sâm, trồng rau quả các loại cũng như ươm giống mắc-ca, chè. Diện tích áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước đạt 35,18ha, giúp tối ưu hóa nguồn nước tưới trong bối cảnh nguồn tài nguyên nước ngày càng thiếu ổn định.

Minh chứng cho hiệu quả của tư duy làm nông nghiệp chính là câu chuyện của Hợp tác xã rau củ quả sạch Lai Châu tại phường Đoàn Kết. Thành lập từ tháng 12/2025 với số vốn điều lệ 10 tỷ đồng, anh Đỗ Danh Oai - Giám đốc HTX đã mạnh dạn đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng 1,4ha nhà màng với hệ thống tưới tự động hoàn toàn. Chọn cây ớt chuông làm chủ lực, mỗi ngày HTX cung cấp ra thị trường khoảng 1 tấn sản phẩm với giá ổn định (30.000 đồng/kg), tiêu thụ thuận lợi tại Hà Nội. Anh Oai cho biết, mô hình không chỉ mang lại doanh thu cao mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 200.000 đồng/ngày/người, góp phần đảm bảo an sinh.

Hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững, giá trị cao

Phát triển nông nghiệp xanh tại Lai Châu không chỉ dừng lại ở những mô hình đơn lẻ mà đang được định hướng chiến lược đồng bộ từ cơ quan quản lý Nhà nước. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định gắn nhiệm vụ thích ứng BĐKH với cơ cấu lại sản xuất, tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp căn cơ.

Theo đó, ngành tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và lịch thời vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng sinh thái, dựa trên bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai và dữ liệu đất đai. Việc bảo tồn các giống bản địa có giá trị sẽ được chú trọng, kết hợp lồng ghép yêu cầu thích ứng khí hậu vào quy hoạch phát triển của từng địa phương.

Tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngành Nông nghiệp tiếp tục nhân rộng các mô hình canh tác bền vững trên đất dốc, tưới tiết kiệm, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học. Khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón và thức ăn chăn nuôi.

Nông nghiệp xanh ở Lai Châu chính là lời giải cho bài toán ứng phó với BĐKH, qua đó đánh thức tiềm năng đất đai bằng tri thức, khát vọng và sự nhạy bén của người nông dân. Khi những mảnh nương cằn cỗi được thay thế bằng những mái nhà màng công nghệ cao, cũng là lúc sinh kế của đồng bào các dân tộc vùng cao được đảm bảo vững chắc trên con đường phát triển bền vững.