Bước chuyển mạnh mẽ của Báo điện tử Công an nhân dân trong kỷ nguyên số

Từ dấu mốc mang tính quyết định

Trong ký ức của nhiều cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND, ngày 23/11/2004 là một dấu mốc khó quên, khi trang tin điện tử tổng hợp của Báo CAND chính thức hoà mạng Internet. Đây là bước mở đầu để Báo CAND hiện diện trên một không gian truyền thông mới, đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin trong điều kiện công nghệ và phương thức tiếp nhận của công chúng bắt đầu có những thay đổi mạnh mẽ.

Bộ trưởng Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước), Trung tướng Trần Bá Thiều - Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập thực hiện nghi thức khai trương Báo điện tử CAND tiếng Anh, ngày 27/10/2016. Ảnh: X.Trường

10 năm sau, vào tháng 11/2014, Báo điện tử CAND ra mắt phiên bản mới. Năm 2016 tiếp tục là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đổi mới, thích ứng và phát triển của Báo điện tử CAND khi Fanpage và trang tiếng Anh chính thức ra đời. Với 6 chuyên trang: CAND online, An ninh Thế giới, Cảnh sát toàn cầu, An ninh Thế giới giữa tháng, cuối tháng, Văn nghệ Công an và Báo điện tử CAND tiếng Anh, thời điểm ấy, Báo điện tử CAND đã khẳng định được vị thế và uy tín, trở thành một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam và vị trí không thể thay thế trong hệ thống báo chí CAND trên môi trường số.

Không chỉ phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong đời sống xã hội, thời điểm ấy, Báo điện tử CAND đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động khác, đặc biệt là các cuộc giao lưu trực tuyến, tư vấn tuyển sinh vào các trường CAND hằng năm, thu hút hàng triệu người truy cập. Báo điện tử CAND đạt lượng truy cập từ 15 - 20 triệu page view/tháng, duy trì số lượng độc giả trong và ngoài nước ổn định gần 1 triệu người. Fanpage của Báo CAND có gần 300.000 người theo dõi, thường xuyên thu hút sự tương tác rất lớn từ độc giả.

Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của một kênh báo chí trên Internet, mà còn cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách Báo CAND thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, chủ động đưa thông tin chính thống đến đông đảo công chúng.

Đến bước chuyển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Nếu hơn hai thập niên trước, Internet mở ra cánh cửa để Báo CAND đến với một không gian truyền thông mới thì năm 2026, thời đại số mở ra một chặng đường mới, rộng lớn hơn nhưng cũng nhiều thách thức hơn cho Báo điện tử CAND. Sự “lên ngôi” của mạng xã hội, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt đặt báo chí chính thống trước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt giao diện mới Báo điện tử CAND, ngày 26/5/2026.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, Báo điện tử CAND từng bước triển khai chuyển đổi số theo hướng đồng bộ hơn trong quản trị, sản xuất nội dung và vận hành tòa soạn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ làm báo số để đưa thông tin chính thống đến gần hơn với công chúng, tiếp tục tạo được những dấu mốc quan trọng trong hành trình không ngừng đổi mới, phát triển của Báo CAND.

Dấu ấn đầu tiên phải kể đến là việc xây dựng Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND. Đại hội Đảng XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026, được đông đảo quần chúng nhân dân, đảng viên trong cả nước và bạn bè quốc tế quan tâm, theo dõi. Đáp ứng nhiệm vụ chính trị của một cơ quan báo chí chủ lực, phục vụ công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng một cách tập trung, thống nhất, xuyên suốt, ngày 7/1/2026, chuyên trang chính thức ra mắt.

Một chiến dịch truyền thông được tổ chức công phu, sáng tạo, tập trung cung cấp thông tin chính thống về thành công của Đại hội Đảng XIV. Hàng nghìn tin, bài được cập nhật thường xuyên, cùng nhiều sản phẩm báo chí hiện đại như eMagazine, video ngắn, podcast, đồ họa… giúp công chúng tiếp cận đầy đủ, chính xác những nội dung định hướng lớn, tư duy chiến lược và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng XIV. Công nghệ số được sử dụng không đơn thuần như một phương tiện truyền tải, mà trở thành công cụ để tổ chức thông tin khoa học, trực quan, đa dạng, tăng khả năng tiếp cận công chúng; đồng thời góp phần định hướng dư luận, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hiện đại nhưng không xa rời bản chất báo chí cách mạng

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong CAND và chương trình công tác năm 2026, Cục Truyền thông CAND đã chỉ đạo Báo CAND tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng hệ thống quản trị tòa soạn điện tử, thay đổi giao diện báo điện tử nhằm thúc đẩy sự phát triển, thu hút độc giả.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên bấm nút chạy thử nghiệm phiên bản tiếng Trung của Báo điện tử CAND, ngày 6/11/2017.

Sau một thời gian ngắn triển khai, ngày 26/5/2026, hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới của Báo điện tử CAND chính thức ra mắt. Theo đó, giao diện mới của Báo điện tử CAND được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan nhưng vẫn giữ vững bản sắc chính luận và tính chính thống của cơ quan báo chí thuộc lực lượng CAND.

Trang chủ được tổ chức theo cấu trúc mở, phân tầng thông tin mạch lạc, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận các nội dung nổi bật, thời sự và chuyên sâu. Hệ thống chuyên mục được sắp xếp khoa học, tăng khả năng điều hướng và tối ưu trải nghiệm đọc trên máy tính và các thiết bị di động. Hệ thống hình ảnh được chuẩn hóa theo tỷ lệ 16:9, tạo sự đồng bộ giữa báo điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số khác.

Trên nền tảng quản trị mới, Báo CAND phối hợp với Phát thanh CAND đưa chuyên mục Podcast lên Báo điện tử CAND, mở rộng trải nghiệm tiếp nhận thông tin cho bạn đọc trên môi trường số. Các sản phẩm báo chí đa phương tiện như video, podcast, eMagazine và Longform được thiết kế nổi bật. Tính năng đọc báo in được tích hợp trên hệ thống, giúp bạn đọc thuận tiện tiếp cận ấn phẩm báo in hằng ngày của Báo CAND trên môi trường số. Các chuyên đề như An ninh thế giới, Văn nghệ Công an cùng các chuyên đề địa phương được tổ chức lại theo hướng nhận diện rõ nét hơn, kết cấu chặt chẽ hơn.

Những nỗ lực trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để làm báo số của Báo CAND được Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đánh giá cao. Trong phát biểu tại lễ ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử CAND, Trung tướng Đỗ Triệu Phong đã khẳng định, Báo CAND đưa vào vận hành giao diện báo điện tử và hệ thống quản trị cho thấy tinh thần chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển báo chí trong môi trường số; đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức vận hành tòa soạn theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn.

Báo điện tử CAND tổ chức nhiều buổi tọa đàm trực tuyến về các vấn đề bạn đọc quan tâm (ảnh tư liệu).

Theo Cục trưởng Đỗ Triệu Phong, việc phối hợp với Phát thanh CAND đưa chuyên mục Podcast lên Báo điện tử CAND là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển báo chí đa nền tảng; đồng thời là bước khởi đầu quan trọng để từng bước hình thành mô hình tòa soạn hội tụ, tăng cường sự liên kết, chia sẻ và cộng hưởng nội dung trong hệ sinh thái truyền thông CAND.

Tuy nhiên, những đổi mới nói trên mới chỉ là một phần trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình toà soạn hội tụ và phát triển đa nền tảng của Báo CAND. Như chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND trong buổi lễ nói trên thì những gì đã được triển khai vẫn là bước đi thử nghiệm, tìm tòi và hoàn thiện dần mô hình vận hành báo chí số trong thực tiễn, nhằm cụ thể hóa định hướng chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, trực tiếp là đồng chí Cục trưởng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số báo chí theo hướng thực chất.

Thực tế cho thấy, những nỗ lực chuyển đổi số hiệu quả không chỉ thể hiện ở mô hình báo điện tử mà còn ở những nền tảng khác. Fanpage Báo CAND được tập trung phát triển và đến thời điểm hiện tại đã có 1,5 triệu tài khoản theo dõi với gần 100 triệu view/tháng. Fanpage được đánh giá có uy tín cao, nội dung phong phú, phản ánh kịp thời các sự kiện xã hội, đặc biệt góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong phong trào Ba Nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Cùng với đó, kênh YouTube Báo CAND được phát triển lại, thu hút hàng vạn người đăng ký. Các bài đăng trên nền tảng này bắt đầu có lượng tiếp cận, lan tỏa mạnh trong cộng đồng.

Sau 22 năm liên tục đổi mới và thích ứng, từ một không gian thông tin mới được mở ra trên Internet, Báo điện tử CAND đã đa dạng hóa phương thức thể hiện, đổi mới mô hình quản trị và tổ chức tòa soạn, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy; là cầu nối giữa lực lượng CAND với nhân dân; góp phần lan tỏa thông tin tích cực và giữ vững trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng trên môi trường số.