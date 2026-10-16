Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Những chữ “vàng” được Trung ương dành tặng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2008): “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” đã trở thành niềm tự hào, đồng thời là phương châm hành động đối với mỗi cán bộ kiểm tra trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực thi nhiệm vụ, để thật sự “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”.

Nhận diện vấn đề sớm hơn, xử lý công việc chính xác hơn

Sau khi hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản cấp xã do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, 190 cán bộ kiểm tra thuộc các đảng bộ tỉnh, thành phố phía bắc và Đảng bộ Chính phủ trở lại công việc thường nhật với một “hành trang” mới. Đó là lối tư duy thực tiễn sắc bén, tác vụ chuyên nghiệp có thể áp dụng ngay trong nghiên cứu từng hồ sơ, vụ việc, là tinh thần mới về trách nhiệm với nghề. Những kiến thức được truyền thụ trở thành “trợ thủ” đắc lực, giúp họ nhận diện vấn đề sớm hơn, xử lý chính xác hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Kiến An, thành phố Hải Phòng, qua bảy chuyên đề cốt lõi, các học viên được tập huấn phương pháp, kỹ năng nắm bắt tình hình, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thẩm tra, xác minh trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng… Khóa học đã trở thành “điểm tựa” nghiệp vụ hiệu quả để học viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục chuyển hóa thành hiệu quả thực tế, nhất là đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp xã trực tiếp ở tuyến đầu, gần dân và sát cơ sở nhất.

Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được tham quan “ngôi nhà chung” và Phòng truyền thống Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày như những “chứng nhân lịch sử” kể về chặng đường 78 năm của ngành kiểm tra Đảng, về những hy sinh, tận tụy, bản lĩnh, liêm chính của các thế hệ cán bộ kiểm tra. “Hoạt động thực tế đã khơi dậy trong mỗi học viên trách nhiệm bồi đắp truyền thống, tiếp thêm động lực để chúng tôi giữ vững liêm chính, bản lĩnh trong thi hành công vụ”, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương chia sẻ.

Thấu hiểu những trăn trở của cán bộ kiểm tra ở cấp xã, đồng chí Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, cán bộ ở cấp xã thường xuyên tiếp xúc với những vấn đề cụ thể, rất đời thường nhưng không kém phần phức tạp, liên quan mọi lĩnh vực. Giai đoạn hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện và xử lý vi phạm, mà phải giúp tổ chức đảng ở cơ sở nhìn trúng vấn đề, sớm phát hiện, nhận diện các nguy cơ để cảnh báo, phòng ngừa, sửa chữa đúng khuyết điểm; đồng thời giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp được thực hiện hiệu quả.

Theo đồng chí Phạm Thái Hà, mỗi nhận định, kết luận, kiến nghị đều phải dựa trên căn cứ xác đáng, phải xem xét sự việc toàn diện, đúng bản chất; không né tránh, nể nang, nhưng cũng không chủ quan, máy móc. Đó vừa là yêu cầu nghề nghiệp, vừa là phẩm chất cần thiết của người làm công tác kiểm tra. Chia sẻ với các học viên, đồng chí cho rằng, hiệu quả sau mỗi khóa học thể hiện từ một cuộc giám sát kỹ hơn, làm việc công tâm hơn, một báo cáo chặt chẽ hơn, lắng nghe cán bộ, đảng viên và Nhân dân sâu hơn; một lần cảnh báo sớm hơn… Những việc tưởng như nhỏ ấy, nếu gần 20.000 cán bộ kiểm tra ở cơ sở làm tốt, sẽ tạo sức mạnh rất lớn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tư duy nhạy bén và năng lực chuyên môn đa chiều

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, song song với việc hoàn thiện thể chế tạo “hành lang pháp lý”, “quy tắc vận hành” công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/UBKTTW ngày 6/4/2026 và chỉ đạo thực hiện bài bản việc cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2026.

Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng là động lực để các thế hệ cán bộ kiểm tra nỗ lực hơn trong thực thi nhiệm vụ. (Ảnh: MINH NGỌC)

Với yêu cầu cán bộ kiểm tra các cấp phải chắc nghiệp vụ, thạo phương pháp, kỹ năng, có tư duy và hành động đổi mới, kế hoạch cung cấp hai nhóm nội dung thành phần. Thông qua ba hội nghị trực tuyến toàn ngành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt đến cấp xã đầy đủ, sâu sắc đường lối, tư duy, quan điểm chỉ đạo và định hướng chiến lược công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới trong các lĩnh vực trọng yếu như tổ chức cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cập nhật kịp thời và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát.

Theo kế hoạch, 16 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cấp tỉnh, cấp xã và tương đương cũng được triển khai trên cả ba miền. Điểm mới nổi bật là các lớp được thiết kế theo hai cấp độ cơ bản và nâng cao, mỗi lớp có chương trình riêng cho từng đối tượng cán bộ cấp tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở. Nội dung các chuyên đề cung cấp kiến thức vừa tổng quan, vừa chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và định hướng chỉ đạo nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Việc chuẩn hóa kiến thức, nâng cao bản lĩnh và tinh thông nghiệp vụ cho toàn ngành giúp cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến cấp xã nắm vững chủ trương, quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước; khắc phục tình trạng “hổng” kiến thức thực tiễn ở các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm như đất đai, tài chính, đầu tư, tài nguyên, môi trường; nâng cao nghiệp vụ giám sát các nghị quyết chiến lược, công tác xây dựng hồ sơ địa bàn... Quá trình tập huấn, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cũng thúc đẩy hiện đại hóa quy trình làm việc, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong kiểm tra, giám sát.

Theo đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hệ thống quan điểm chỉ đạo mới của Đảng đặt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nâng cao quản trị quốc gia và thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ kiểm tra không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm, mà phải làm việc trên nền tảng tri thức pháp luật vững chắc, tư duy nhạy bén và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu. Công tác cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát là bước đi chủ động, mang tính chiến lược và hết sức cần thiết, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Trong giai đoạn triển khai quyết liệt các quyết sách chiến lược định hình phát triển đất nước, những đổi mới trong công tác kiểm tra là biểu hiện sinh động của định hướng quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bồi dưỡng tri thức, nâng cao nghiệp vụ toàn diện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thật sự bản lĩnh, liêm chính và chuyên nghiệp là một bước chuyển chiến lược của ngành kiểm tra Đảng trong tình hình mới.