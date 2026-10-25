Bước chuyển chiến lược của quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10, theo lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Với hàng loạt kết quả phong phú và thiết thực, chuyến công tác để lại dấu ấn sâu sắc, là mốc son mở ra chương phát triển mới đầy triển vọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tô đậm hình ảnh một đất nước Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, không ngừng thúc đẩy hợp tác, hữu nghị với các bạn bè quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhìn lại hành trình hợp tác kéo dài 55 năm qua, hai quốc gia Việt Nam và Đan Mạch đã đồng hành, sẻ chia từ những năm tháng gian khó cho đến khi cả hai nước đứng trước những chân trời hợp tác rộng mở của thời đại mới. Câu chuyện về tình bạn sâu sắc và quan hệ đối tác hiệu quả giữa Việt Nam và Đan Mạch được các thế hệ lãnh đạo cùng Nhân dân hai nước bền bỉ, kiên trì viết tiếp bằng niềm tin, nhiệt huyết và nỗ lực của cả hai dân tộc.

Trong chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên nâng tầm quan hệ hai nước lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu cột mốc lịch sử, tạo bước chuyển chiến lược cho mối quan hệ có bề dày 55 năm này. Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch khẳng định, lợi ích chung, sự tôn trọng, cùng các mối liên hệ lịch sử là trọng tâm của quan hệ đối tác song phương ngày càng phát triển.

Với hàng loạt kết quả phong phú và thiết thực, chuyến công tác để lại dấu ấn sâu sắc, là mốc son mở ra chương phát triển mới đầy triển vọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ.

Trong các hoạt động tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều khẳng định mong muốn của Việt Nam cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại, gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam, cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh. Hai nước quyết tâm đưa khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương; đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch đã trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu.

Chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định cam kết của hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU, vừa được thiết lập hồi tháng 1/2026. Lần đầu đến thăm EU trên cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam xác định EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài. Hai bên nhất trí củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; tạo chuyển biến đột phá thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp những ưu tiên phát triển của Việt Nam và EU như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn. Những tiềm năng và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) là nền tảng vững chắc để hai bên gắn kết sâu sắc hơn về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: TTXVN)

Ý định thư giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Ủy ban châu Âu (EC) về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng nhiều thỏa thuận hợp tác khác, đã được trao ngay tại Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. Điều này mang một ý nghĩa sâu sắc, cho thấy quyết tâm chuyển hóa những mong muốn, cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ phát triển và nâng cao đời sống người dân. Nhấn mạnh hợp tác với EU không đơn thuần là một mối quan hệ đối ngoại thông thường, mà là trụ cột mang ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với tư duy đa phương hóa, đa dạng hóa và con đường phát triển tự chủ của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-EU và Việt Nam-Bỉ vượt khỏi những trang văn kiện ngoại giao, trở thành một hành lang kinh tế-tri thức-công nghệ sống động nối liền Hà Nội và Brussels.

Quan hệ Việt Nam-Bỉ là minh chứng cho tình hữu nghị và sự hợp tác chặt chẽ, bền bỉ, vượt lên khoảng cách địa lý hay khác biệt thể chế. Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và duy nhất hiện nay thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ngay trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hạ viện Liên bang Bỉ cũng chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Đây là những biểu tượng sống động cho tình cảm hữu nghị sâu sắc, cũng như quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước bắc thêm những nhịp cầu kết nối quan hệ Việt Nam-Bỉ. Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-EU và Bỉ-ASEAN tiếp tục phát triển tích cực, và quan hệ Việt Nam-EU được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Bỉ tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bỉ lên Đối tác chiến lược vào một thời điểm thích hợp.

Chuyến công tác vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng tạo tầm vóc mới cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ, phát huy mạnh mẽ vai trò ngoại giao nguyên thủ để huy động nguồn lực quý báu phục vụ đất nước...

Trong các cuộc trao đổi, làm việc, lãnh đạo Việt Nam và Bỉ khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm tiếp thêm xung lực cho những bước đột phá mới, đẩy mạnh dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết, như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: TTXVN)

Trong kỷ nguyên mới với những yêu cầu phát triển mới, Việt Nam cần kịp thời nâng cao năng lực kết nối, hợp tác với các nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Chuyến công tác vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng tạo tầm vóc mới cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ, phát huy mạnh mẽ vai trò ngoại giao nguyên thủ để huy động nguồn lực quý báu phục vụ đất nước; đồng thời tạo bước chuyển đột phá, đưa những cơ hội, tiềm năng hợp tác thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Là quốc gia Đông Nam Á có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả và năng động với các đối tác châu Âu, Việt Nam chính là cầu nối chiến lược giữa châu Á và châu Âu, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN-EU vì hòa bình và thịnh vượng ở cả hai khu vực.